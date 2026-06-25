Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3

Jugadas las dos primeras fechas del Grupo D del Mundial 2026, el local Estados Unidos ya a asegurado su pase a la siguiente ronda tras dos sendas victorias ante Paraguay (goleada incluida) y Australia.
Por su parte, las selecciones mencionadas lograron vencer a una sorprendentemente débil Turquía que no dio la talla que todos sus hinchas esperaban en esta cita mundialista.
En ese sentido, tanto los sudamericanos como los oceánicos disputarán una última fecha de infarto en la que el ganador asegurará su pase a la próxima ronda, mientras que el perdedor deberá aguardar por los resultados de los otros grupos para ver si también logra colarse entre los mejores terceros.
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Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026
El cuadro dirigido por Mauricio Pochettino abrió su Mundial 2026 con una señal contundente: goleó 4-1 a Paraguay en Los Ángeles y convirtió la superioridad inicial en ventaja desde muy temprano. El partido se resolvió en la primera mitad, con un autogol de Damián Bobadilla al minuto 7 (provocado por Christian Pulisic) y un doblete de Folarin Balogun, que recibió una asistencia de Pulisic y luego firmó “el primer doblete del Mundial 2026”. Paraguay descontó más tarde con Mauricio Prado, pero el cierre volvió a inclinarse del lado local con un gol de Giovanni Reyna.
En la segunda fecha, en Seattle, el equipo de Mauricio Pochettino sostuvo la línea: venció 2-0 a Australia, encadenó su segundo triunfo para asegurar el liderato de grupo y el pase a la siguiente ronda. Este partido mostró otra cara: menos intercambio y más control, con un autogol de Cameron Burgess y el segundo de Alex Freeman tras revisión del VAR. Otra cosa para resaltar de este choque fue la ausencia de Pulisic.
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El próximo duelo será ante Turquía el jueves 25 de junio: con la clasificación encaminada, el foco estará en mantener el orden defensivo que Australia no pudo descifrar y en sostener la contundencia que marcó el debut.
La Albirroja necesita ganar; a los Socceroos les alcanza el empate
Paraguay aterriza en la definición tras un recorrido con altibajos. En su estreno, cayó 4-1 ante Estados Unidos. Luego, se rehízo con un triunfo 1-0 frente a Turquía, resultado que lo dejó con vida de cara a la última fecha. En ese segundo compromiso, el gol lo convirtió Matías Galarza, anotación que terminó siendo determinante para mantener a la Albirroja en la pelea por el pase.
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Australia transitó el camino inverso. Debutó con una victoria 2-0 sobre Turquía, marcador que lo colocó de inmediato en una zona de clasificación. En la segunda presentación, el equipo oceánico perdió 2-0 ante Estados Unidos, con lo que quedó a la espera de la jornada final para sellar el avance. Con tres puntos y una mejor diferencia de goles que Paraguay, los Socceroos dependen de sí mismos: un empate alcanza.
La fecha se juega con un objetivo idéntico en el discurso, aunque no en las necesidades: ganar para evitar complicaciones posteriores. En la lectura paraguaya, la ecuación es directa; en la australiana, el punto funciona como red de seguridad, pero una derrota lo obliga a mirar otros resultados para intentar sostenerse en el torneo.
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Bajas, dudas y posibles alineaciones para un cruce de máxima tensión
La Albirroja llega condicionada por una ausencia confirmada: Miguel Almirón deberá cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión ante Turquía. Ese contratiempo obliga a Paraguay a reacomodar piezas en la construcción ofensiva. Además, el equipo aguarda la evolución de Diego Gómez, quien salió con una molestia muscular en el último partido y aparece como una incertidumbre.
En el caso australiano, el equipo no arrastra sancionados de peso para el cierre de la fase de grupos. Tras la derrota ante Estados Unidos, el entrenador Tony Popovic remarcó la necesidad de recuperar presencia en ataque, uno de los aspectos que le permitió imponerse en el estreno. En su estructura, nombres como Harry Souttar, Connor Metcalfe y Aiden O’Neill figuran como ejes del funcionamiento, con Mohamed Touré como referencia en el frente ofensivo.
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Entre las formaciones probables que circulan para el partido, Paraguay aparece con Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Mauricio, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Isidro Pitta y Julio Enciso.
Australia, por su parte, figura con Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon, Nishan Velupillay; Mohamed Touré.
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