Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Los fuertes terremotos registrados en Venezuela, que generaron alarma dentro y fuera del país, no solo provocaron preocupación por los daños materiales y las evacuaciones reportadas en diversas ciudades, sino también por la situación de miles de familias que quedaron incomunicadas durante varios minutos. Una de las personas que vivió esa incertidumbre fue Korina Rivadeneira, quien utilizó sus redes sociales para compartir el difícil momento que atravesó al perder contacto con algunos de sus familiares.
La exchica reality venezolana decidió abrir su corazón ante sus seguidores y relatar la desesperación que sintió al no recibir noticias de sus seres queridos tras conocerse la magnitud de los movimientos sísmicos. Su mensaje rápidamente se viralizó y recibió cientos de muestras de apoyo de parte de usuarios que se identificaron con su experiencia.
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Imágenes crudas muestran la devastación total después del colapso de un edificio residencial. Escombros cubren la calle mientras los residentes y transeúntes observan con incredulidad la trágica escena. IG/ Korina Rivadeneira.
La esposa de Mario Hart explicó que, apenas conoció lo ocurrido en su país, intentó comunicarse con sus familiares para verificar que se encontraban bien. Sin embargo, la falta de respuesta durante varios minutos hizo que la preocupación creciera de manera considerable.
Korina perdió comunicación con su padre y una de sus tías
A través de una publicación en Instagram, la ex chica reality contó que durante casi una hora no pudo saber nada de su padre ni de una de sus tías, una situación que la llevó a imaginar distintos escenarios mientras esperaba una respuesta.
“Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien”, escribió.
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Aunque finalmente pudo confirmar que sus familiares estaban fuera de peligro, Korina confesó que esos minutos fueron suficientes para comprender el dolor y la incertidumbre que miles de familias enfrentan cuando desconocen el estado de sus seres queridos tras una tragedia.
La reflexión de Korina sobre las familias que siguen esperando noticias
La actriz explicó que la experiencia que vivió le permitió reflexionar sobre la realidad que enfrentan numerosas personas en Venezuela, especialmente aquellas que continúan sin tener información sobre familiares o amigos afectados por los terremotos.
“Pero esa angustia me hizo pensar en tantas familias venezolanas que esta noche siguen esperando una llamada, una noticia o simplemente la tranquilidad de saber que sus seres queridos están a salvo”, manifestó.
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Korina pide una oración por Venezuela tras los fuertes sismos
Además de compartir su experiencia personal, la modelo aprovechó la plataforma para hacer un llamado a la solidaridad y a la unión en medio de la emergencia.
A través de su mensaje, pidió a sus seguidores elevar una oración por todas las personas que atraviesan momentos difíciles tras los movimientos telúricos registrados en territorio venezolano.
“Hagamos una oración por Venezuela. Por quienes tienen miedo. Por quienes están lejos de sus familias. Por quienes no saben qué pasará mañana. Por quienes necesitan esperanza, fortaleza o un milagro”, escribió.
La venezolana resaltó que, aunque una oración pueda parecer un gesto sencillo, puede convertirse en una importante fuente de apoyo emocional para quienes enfrentan situaciones de angustia.
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En ese sentido, recordó que muchas personas viven estos momentos lejos de sus seres queridos y sin la posibilidad de acompañarlos físicamente, una realidad que suele intensificar la preocupación y la sensación de impotencia.
“A veces una oración parece pequeña, pero para quien atraviesa la incertidumbre puede significar muchísimo. Que Dios cuide a Venezuela, proteja a sus familias y acompañe a cada persona que esta noche necesita sentir que no está sola”, señaló.
Korina Rivadeneira pide empatía hacia los venezolanos que viven lejos de su país
Más allá de la preocupación por sus familiares, Korina aprovechó su publicación para enviar un mensaje dirigido a quienes conviven o trabajan con ciudadanos venezolanos en distintos países.
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La influencer pidió comprensión hacia las personas que se encuentran lejos de Venezuela y que, en momentos de crisis, necesitan comunicarse con sus familiares para conocer su situación.
“A quienes tienen venezolanos trabajando en sus locales o en sus casas, les pido un poco de empatía. Muchos tenemos a nuestras familias en Venezuela y, en momentos como este, necesitamos unos minutos para intentar comunicarnos con ellos y procesar la angustia de no saber si están bien”, expresó.
El mensaje final de Korina que conmovió a sus seguidores
En la parte final de su publicación, Korina recordó que detrás de cada migrante existe una historia familiar que continúa conectada con su país de origen.
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La actriz enfatizó que, aunque muchas personas hayan construido una nueva vida lejos de Venezuela, los vínculos afectivos con padres, hermanos, hijos, tíos y amigos permanecen intactos. “Detrás de cada venezolano lejos de su país hay personas que ama y que hoy también le preocupan”, concluyó.
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