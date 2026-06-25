Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 25 de junio de 2026

La aplicación Facilito de Osinergmin muestra los precios de la gasolina en un mapa de estaciones de servicio de Perú, junto a un surtidor moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú experimentó una caída sostenida en las últimas semanas, luego de un periodo de alta volatilidad y fuertes diferencias entre estaciones de servicio. Según reportes recientes de medios especializados y la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), los valores actuales muestran una brecha de hasta seis soles por galón entre los distritos de Lima y regiones del interior, lo que representa un impacto directo en los costos de transporte y la economía de los conductores.

El mercado peruano de combustibles está marcado por una alta dependencia de la importación de derivados del petróleo y por la exposición a las fluctuaciones internacionales del crudo.

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Factores como la geografía diversa del país, la infraestructura logística y la política fiscal configuran una estructura de precios compleja, donde la transparencia y la información actualizada resultan claves para consumidores y actores económicos.

Vista general de una estación de servicio en Lima, Perú, mostrando letreros de precios digitales de combustibles como gasolina y diésel, con varios vehículos y la arquitectura urbana de fondo en un día despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de la gasolina en Lima y regiones

De acuerdo con los datos publicados y recogidos en Facilito, el gasohol regular de 90 octanos en Lima tiene un precio mínimo de S/ 16,68 y un máximo de S/ 22,85 por galón. En el caso del gasohol premium, orientado a motores que requieren mayor desempeño, los valores fluctúan entre S/ 17,48 y S/ 23,99. El diésel B5 S-50 UV —principal combustible del transporte público y de carga pesada— oscila entre S/ 18,89 y S/ 25,19.

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La amplitud de estos márgenes refleja diferencias logísticas y comerciales. En distritos como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, el gasohol regular se encuentra desde S/ 16,60 y S/ 17,39 por galón, respectivamente. Por su parte, en Los Olivos los precios varían entre S/ 18,15 y S/ 21,99. En regiones fuera de la capital, como Cusco, el diésel se vende entre S/ 19,67 y S/ 23,49, mientras que en Ica el gasohol regular parte desde S/ 18,86.

Un mapa físico de Perú muestra la distribución de precios de combustibles en diferentes regiones, con un emblema de Osinergmin y un surtidor de gasolina en miniatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que determinan el precio

La estructura de precios de los combustibles en Perú depende de múltiples variables, según explicó Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. El principal factor es la cotización internacional del petróleo crudo, que se traslada de manera casi directa al precio interno. Variaciones diarias en los mercados globales, así como tensiones geopolíticas en zonas productoras clave —como el Estrecho de Ormuz—, generan incertidumbre y presión alcista.

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Además, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) inciden de forma directa en el precio final. A esto se suman los costos de transporte hacia regiones alejadas y los márgenes de ganancia de cada estación de servicio. “La percepción de riesgo en zonas como el Estrecho de Ormuz incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista”, afirmó Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Un galón transparente con etiquetas de precios en soles, sostenido por una mano, muestra las variaciones del combustible supervisadas por Osinergmin en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la plataforma Facilito

Facilito, la plataforma digital de Osinergmin, se consolidó como una herramienta esencial para los consumidores peruanos, al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de combustibles en todo el país. Facilito está disponible como aplicación móvil y portal web, permitiendo consultar en tiempo real los valores de gasolina, diésel, GLP y gas natural vehicular (GNV), tanto en Lima como en regiones.

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Los operadores de cada estación de servicio están obligados a declarar sus precios a Facilito mediante la plataforma virtual de Osinergmin, bajo declaración jurada. Cualquier diferencia entre el precio declarado y el efectivamente cobrado constituye una infracción sujeta a sanciones administrativas.

La imagen muestra surtidores de combustible en una estación de servicio peruana con una pantalla digital de Osinergmin Facilito que presenta la comparación de precios de gasolina, diésel y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas prácticas de Facilito

Consulta en tiempo real de precios en todas las estaciones del país.

Comparación de tarifas por ubicación y tipo de combustible.

Actualización diaria de precios de gasoholes, diésel, GLP y GNV.

Visualización de estaciones cercanas según geolocalización o búsqueda manual.

Ordenamiento de resultados por menor precio o distancia.

Cómo usar Facilito

Ingresar al sitio web o descargar la aplicación móvil.

Seleccionar el tipo de combustible: gasoholes, diésel, GLP o GNV.

Indicar la ubicación o activar la localización automática.

Revisar el listado de estaciones con precios vigentes y filtrar según preferencia.

Consejos para ahorrar en combustible

A partir de la información recopilada y la experiencia de usuarios en Lima y provincias, se pueden destacar las siguientes recomendaciones:

Consultar diariamente los precios en Facilito antes de abastecer.

Preferir estaciones con precios más bajos dentro del mismo distrito, pues la diferencia puede superar los cinco soles por galón.

Planificar la carga de combustible en rutas habituales para optimizar recorridos.

Mantener el vehículo en buen estado, ya que un motor afinado consume menos gasolina.

Reducir el peso innecesario y controlar la presión de los neumáticos.

Una mano sostiene billetes de soles peruanos frente a un surtidor de combustible que muestra opciones como gasohol, diésel y GLP, reflejando la decisión económica diaria de los consumidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se beneficia el Perú ante la reapertura del estrecho de Ormuz?

La reapertura del estrecho de Ormuz ha generado expectativas positivas para la economía peruana, especialmente en lo relacionado con la importación de combustibles. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de Perú, indicó que este canal marítimo es fundamental para el comercio mundial de petróleo, por lo que su reapertura facilita el abastecimiento global y reduce los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro.

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FOTO DE ARCHIVO: Un mapa que muestra el estrecho de Ormuz, también conocido como Madiq Hurmuz, y barriles de petróleo impresos en 3D se puede ver en esta ilustración tomada el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Herrera Descalzi explicó que, con el restablecimiento del tránsito por el estrecho, los mercados internacionales tienden a estabilizarse, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de petróleo y derivados para países importadores como Perú. Esta situación contribuye a una mayor previsibilidad en los precios y a evitar aumentos repentinos que puedan impactar a los consumidores y al sector productivo nacional.

De acuerdo con Herrera Descalzi, la normalización del flujo de crudo por esta vía también permite que los costos de transporte y seguros disminuyan, beneficiando directamente a la economía peruana. En este contexto, los importadores peruanos pueden negociar mejores condiciones y acceder a precios más competitivos, lo que ayuda a mantener la estabilidad en el mercado interno de combustibles.

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