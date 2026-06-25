Magaly Medina encara a Alfredo Benavides por dejarla plantada tras firmar con ATV: “Te huiste como un cobarde”

El humorista visitó el set de Magaly TV La Firme para aclarar las declaraciones que hizo en el podcast de La Linares, donde admitió que decidió alejarse de un proyecto con Magaly Medina por temor a su carácter. La conductora no dudó en recordarle que incluso ya había sido contratado y había recibido pagos.

La edición de Magaly TV La Firme tuvo un inesperado momento cuando Alfredo Benavides apareció en el set para responder directamente a las declaraciones que realizó días atrás en el podcast de Verónica Linares, donde reconoció que decidió alejarse de un proyecto laboral junto a Magaly Medina porque temía trabajar con ella debido a la fama de su carácter fuerte.

Apenas ingresó al estudio, la conductora dejó claro que no pensaba dejar pasar el tema y lo recibió con una mezcla de humor y reproche.

Sin perder tiempo, la periodista le recordó las declaraciones que brindó en el podcast. “Después que te vas, rajas de mí en un pódcast, ahora viene. Con la Linares has rajado rico, ¿ah?”, lanzó. El humorista intentó defenderse, aunque rápidamente terminó admitiendo que entendía la molestia de la conductora.

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“Si su corazón ha sentido eso, yo le pido mil disculpas públicamente”, expresó. Sin embargo, Magaly no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. “Te huiste como un cobarde”, le dijo. “Como un conejo perseguido”, añadió segundos después.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina

Durante la conversación, Alfredo Benavides explicó que detrás de su decisión existieron varios factores que terminaron generándole inseguridad.

Según relató, cuando fue convocado para trabajar en el proyecto, comenzó a escuchar comentarios negativos que poco a poco fueron influyendo en su percepción sobre lo que sería compartir labores con la conductora. “Ha habido una conspiración para separarnos”, aseguró entre bromas.

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Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La afirmación provocó la risa inmediata de Magaly, aunque el humorista insistió en que realmente hubo personas que lo convencieron de no aceptar el reto. “Yo era solo, a mí me habían llamado para ser solo y apareció el Loco Wagner”, recordó.

Fue entonces cuando explicó que el comunicador le hablaba constantemente sobre las dificultades que podría encontrar trabajando junto a la popular ‘Urraca’. “Me decía: ‘Ni entres a ese...’. Así me decía. Él le había declarado una vez que era bravo trabajar con usted. Me empezaba a traumar”, relató.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La supuesta conspiración que habría provocado su salida antes de debutar

A medida que avanzó la conversación, Alfredo Benavides continuó señalando al Loco Wagner como una de las personas que más influyó en su decisión. Incluso contó una anécdota ocurrida tras una reunión relacionada con el proyecto televisivo.

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“Salimos del ascensor y el Loco Wagner me dice: ‘Bueno, yo necesito el sueldo’. Ney dijo: ‘Yo ya la conozco años’. Y cuando me preguntaron qué haría, respondí: ‘Yo me voy a mi casa’”, recordó. Magaly escuchaba entre divertida y sorprendida cada una de las revelaciones.

“Pero si tenías tu palabra conmigo”, le recordó. A lo que el humorista respondió asegurando que el miedo terminó siendo más fuerte.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda que Alfredo Benavides era la gran apuesta del canal

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Magaly Medina le recordó que no solo había sido contratado, sino que además había sido anunciado públicamente como una de las incorporaciones más importantes del canal. “Eras el creativo”, señaló.

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“Teníamos todas las esperanzas puestas en ti”, agregó. La conductora explicó que la producción incluso ya había trabajado en diversas estrategias promocionales para presentar oficialmente al humorista. Por su parte, Alfredo confirmó que grabó distintos materiales institucionales.

“Usted me sentó acá con mi frac diciendo que ya era el nuevo jale del canal”, recordó. “Me hicieron grabar la promoción de Navidad del niño Alfredito. Me hicieron grabar la preventa”, añadió. Magaly insistió en que su salida repentina dejó a todo el equipo sorprendido. “Me dejaste mal parada”, afirmó.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

El humorista revela que presentó decenas de ideas para el programa

Otro aspecto que salió a la luz fue el trabajo previo que Alfredo Benavides realizó para el proyecto. Según contó, llegó a preparar una larga lista de propuestas para renovar el programa. “Me hizo poner en una pizarra treinta y cinco ideas posibles para hacer en su programa”, recordó.

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Sin embargo, explicó que solo lograron presentar cinco de ellas. “Le dijimos cinco y usted nos arochó nomás de frente”, comentó entre risas. Magaly no tardó en responder. “Pero hubieras dicho las otras treinta restantes pues. Alguna me hubiera gustado”, respondió provocando carcajadas en el set.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly le saca en cara que ya había recibido un pago por el proyecto

Uno de los momentos más tensos de la conversación llegó cuando Magaly recordó que el canal incluso había cumplido con los acuerdos económicos establecidos. “El primer mes te pagaron”, afirmó. La declaración sorprendió a Alfredo Benavides.

“Y eso es lo peor todavía”, respondió. Cuando la conductora insistió en que el cheque había sido entregado para que llegara a sus manos, el humorista aseguró que nunca recibió ese dinero. “Nunca llegó el cheque, señora”, manifestó. La situación generó una ola de bromas en el estudio. “Por eso todo el mundo te estafa”, comentó Magaly entre risas.

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Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Alfredo Benavides y Magaly Medina sellan la reconciliación en vivo

Pese a los reclamos, ambos terminaron demostrando que mantienen una buena relación. Durante varios minutos intercambiaron bromas sobre lo ocurrido y dejaron atrás cualquier incomodidad relacionada con el pasado.

“Ahora sí nadie nos va a separar”, dijo Alfredo. “Somos el uno para el otro, nos comprendemos, tenemos química”, agregó provocando las carcajadas de la conductora.

Magaly también le advirtió que esperaba no volver a ser abandonada en futuros proyectos. “Sí, pero no me falle, pues”, comentó.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Alfredo Benavides aprovecha para promocionar su nuevo circo con Laura Huarcayo

Hacia el final de la entrevista, el humorista reveló que prepara un nuevo espectáculo circense junto a Laura Huarcayo, a quien volvió a encontrar después de varios años.

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Benavides contó que el proyecto nació luego de coincidir con la conductora en una celebración de cumpleaños y recordar los años en que trabajaron juntos interpretando a sus populares personajes.

“Y le digo: ‘Laurita, ¿y si hacemos circo?’. Pensé que me iba a decir que no, pero me respondió: ‘Ay, me encantaría, qué lindo’”, relató.

Finalmente anunció que el espectáculo se realizará desde el próximo 16 de julio en el Parque Zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho, donde espera reencontrarse con el público que lo ha acompañado durante décadas.

Alfredo Benavides asegura que tuvo miedo de trabajar con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.