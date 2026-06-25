Sebastián Beccacece sorprendió con confesión sobre su futuro en Ecuador: “Si no es posible, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho”

Las expectativas de la hinchada ecuatoriana han chocado con la realidad en este Mundial 2026. Y es que el cuadro ‘tricolor’ no ha logrado sumar victorias en sus dos primeros compromisos y apenas ha conseguido un punto. Esta situación ha generado un ambiente de fuerte presión y críticas, mientras el equipo se aferra a la esperanza de lograr una hazaña ante Alemania para mantener vivas sus opciones de acceder a los dieciseisavos de final.
En la antesala del duelo clave, el técnico Sebastián Beccacece aseguró en conferencia de prensa que “la confianza está a pleno”, subrayando el respaldo interno pese a los resultados adversos. Para el entrenador, el grupo mantiene la fe en su rendimiento y en el trabajo realizado, convencido de que el equipo mereció mucho más en los encuentros anteriores y que solo la falta de eficacia de cara al gol ha marcado la diferencia.
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Según el argentino, el proceso actual no requiere cambios drásticos, sino continuar por el mismo camino: “Tengo que fortalecer e insistir en una idea que nos trajo hasta acá”. El técnico sostiene que el equipo mostró atributos positivos y que la clave está en mantener la calma, confiando en que los resultados llegarán si persisten en su enfoque.
‘Becca’ enfatizó que, en momentos de adversidad, la verdadera medida de un grupo es su capacidad para mantenerse unido y convencido. “Al final un entrenador debe medirse por lo que genera un grupo, que aún en la adversidad se muestra más unido y más convencido que en la prosperidad”, afirmó.
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De cara al enfrentamiento con Alemania, Sebastián Beccacece expresó su esperanza de que el equipo logre lo que se les negó en los partidos anteriores. “Tal vez en este partido consigamos eso que no logramos en los anteriores”, sostuvo.
Ante la consulta sobre la presión vivida en la última semana, Beccacece respondió que no la experimentó como una carga, sino como una oportunidad: “Ha sido la semana más desafiante, de mayor oportunidad, de mayor convicción porque no le tengo miedo a fallar”. El seleccionador recalcó que su mensaje a los jugadores es dar el máximo esfuerzo, para no tener remordimientos más allá del resultado final.
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Sebastián Beccacece sobre su futuro en Ecuador
Consultado sobre su continuidad al frente de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece fue categórico respecto a sus sentimientos por el proceso y su responsabilidad. “Si tengo que volver a repetir la historia, lo haría porque quién quita el disfrute de este camino, el tránsito recorrido y la nobleza con la que recorrimos este camino”, manifestó.
El estratega ‘gaucho’ reconoció que su permanencia depende de los resultados, pero aseguró que peleará hasta la última instancia. “Estoy convencido de que estamos todavía con esa posibilidad vigente de cumplir con lo que propusimos. Y si no será posible, soy el responsable y me tendré que ir de un lugar que quiero mucho, que me siento muy cómodo; pero el fútbol es así, va de resultados, a veces no va de merecimientos”, reflexionó.
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Beccacece subrayó que no tomará decisiones apresuradas mientras exista una mínima opción de clasificación. “Mientras tengamos vida no me apresuraría y voy a pelear hasta el final”, remarcó, mostrando determinación y compromiso con el grupo y el objetivo.
Sebastián Beccacece sobre las críticas recibidas
Sebastián Beccacece fue frontal al referirse a las críticas y el malestar de la hinchada. “Comprendo el enojo de la gente porque hemos despertado esa ilusión, y cuando uno después no está a la altura de lo que demandan los resultados, no las formas, es lógico”, admitió.
El argentino de 45 años defendió a sus futbolistas ante las recriminaciones: “Prefiero que estén enojados conmigo y no con los chicos porque ellos lo entregan todo y no se lo merecen”.
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Sobre el episodio de tensión entre hinchas y familiares de jugadores, Beccacece minimizó el hecho tras consultarlo con los involucrados. “Les pregunté si era grave y me dijeron que no. Lo interpreto como el dolor de un hincha cuando su equipo pierde y el dolor de una hija cuando insultan a su papá (...). Si hubiera sido algún tipo de agresión, hubiera sido otra cosa”, explicó.
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