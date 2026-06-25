Perú

Terrible pronóstico: El Niño se intensifica en Perú, falta de obras y ejecución de infraestructura pondrían en jaque al próximo gobierno

Las temperaturas del mar han superado todos los registros históricos desde 1950, mientras la ANIN admite que la mayoría de las obras de protección siguen paralizadas y el presupuesto disponible no cubre las necesidades actuales

Guardar
Google icon
Este video presenta un reportaje periodístico del programa Cuarto Poder. Incluye la intervención de un presentador en estudio y secuencias que muestran el impacto del fenómeno El Niño Costero en Perú. Se observan daños estructurales en viviendas en Piura registrados en 2017, infraestructuras hídricas en zonas rurales y montañosas, y un mapa geográfico con datos climáticos costeros de la región. El informe aborda la ausencia de prevención y presupuesto frente a este fenómeno climático.

La costa de Perú enfrenta el avance de El Niño que ya muestra señales de fuerza inusual, con temperaturas del mar muy por encima de lo habitual y advertencias de lluvias extremas y huaicos para los próximos meses. Según el reportaje de Cuarto Poder, el principal riesgo se concentra entre junio y septiembre, cuando el fenómeno podría evolucionar a un episodio fuerte sin que las obras de prevención estén terminadas ni los recursos económicos asegurados.

La advertencia adquiere mayor gravedad porque, de acuerdo con la programación oficial mencionada en el mismo informe, todas las obras de protección contra El Niño deberían concluir en 2032, aunque la falta de presupuesto podría postergar el plazo hasta 2040. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) reconoce que el dinero disponible no es suficiente y que varias intervenciones siguen paralizadas o en fase de diseño.

PUBLICIDAD

Vista panorámica de la Tierra mostrando las Américas con un gran remolino de colores cálidos en el océano, nubes de tormenta oscuras y relámpagos intensos.
Una vista aérea de la Tierra muestra el fenómeno de El Niño representado por un remolino de colores cálidos en el océano, acompañado de intensas tormentas y relámpagos que ilustran su impacto climático global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico y alcance: un Niño costero potenciando el evento global

El pronóstico actualizado señala la inminencia de un Niño costero fuerte, que se combinará con el fenómeno global de mayor escala. Cuarto Poder explica que el Niño costero se mide en la región Niño 1+2, frente a la costa peruana, donde actualmente se registra el mayor calentamiento. Los especialistas consultados por el medio advierten que este calentamiento provocará temperaturas elevadas en la costa y podría intensificar las lluvias durante el verano. El calentamiento del centro del Pacífico, aunque relevante, influye más sobre la sierra sur, donde puede reducir las precipitaciones.

La conjunción de ambos fenómenos incrementa la incertidumbre y complica la planificación. Según los expertos citados, un anticiclón del Pacífico menos intenso dificultará el enfriamiento del agua en los próximos meses, lo que puede agravar la situación.

PUBLICIDAD

Mapa mundial del Océano Pacífico mostrando el fenómeno El Niño. Zonas rojas/naranjas indican agua cálida, azules agua fría. Flechas marcan corrientes y vientos; nubes de lluvia sobre América, sequía en Asia.
Este mapa ilustra las complejas interacciones atmosféricas y oceánicas del fenómeno El Niño, mostrando la distribución de aguas cálidas, la alteración de vientos alisios y los patrones climáticos resultantes en el Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperaturas oceánicas sin precedentes y efectos productivos inmediatos

Uno de los datos más impactantes del reportaje de Cuarto Poder es el incremento de la temperatura superficial del mar. En El Callao, donde lo habitual para junio son 16 o 17 °C (61-63 °F), el 19 de junio llegó a tener una temperatura de 23,05 °C (73,5 °F), más de cinco grados sobre el promedio. El fenómeno es similar en otros puntos del litoral: Talara alcanzó 24,8 °C (76,6 °F), Chimbote llegó a 23,2 °C (73,8 °F) y San Juan de Marcona registró 19,4 °C (66,9 °F).

El impacto inmediato se observa en la economía y producción. La pesca de anchoveta, la principal actividad pesquera del país, tenía una cuota de 1.900.000 toneladas, pero solo se capturaron poco más de 400.000 antes de que se estableciera la veda. “Esta situación ya genera efectos económicos y productivos”, se destaca durante el reportaje.

Vista aérea de un mapa físico de Perú mostrando el océano Pacífico con franjas de calor rojo, iconos de tormenta, sequía, flechas de viento, peces y mangos.
Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agricultura y nuevas alertas ante la persistencia del fenómeno

El fenómeno también afecta al sector agrícola. Los especialistas advierten que la ausencia de frío perjudica la producción de frutales. Si la situación persiste hasta octubre, el país debe prepararse para un escenario aún más complejo, según las fuentes consultadas por Cuarto Poder.

Las regiones de Piura, Trujillo, Lima y Lambayeque concentran las principales alertas. El posible desarrollo de lluvias intensas, huaicos y desbordes se asocia con antecedentes recientes, como el desastre de Piura en 2017, cuando el desborde del río provocó inundaciones y pérdidas humanas y materiales. El medio destaca que la limpieza de los puntos críticos del río no se ha realizado en años, lo que incrementa la vulnerabilidad.

Campo de tierra seca y agrietada con tallos de girasol secos en primer plano, plantas de maíz en segundo plano y un árbol sin hojas al fondo. Cielo azul claro.
Un campo agrícola agrietado muestra cultivos de girasol y maíz marchitos por la sequía bajo un cielo azul sin nubes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obras atrasadas y brechas presupuestales agravan el riesgo

La infraestructura de prevención muestra avances limitados. En Talara, los trabajos de drenaje solo alcanzaban 2,03% hasta marzo. El plan integral del río Piura permanecía en fase de diseño por falta de fondos. En Trujillo, región La Libertad, varias intervenciones para reducir el impacto de futuras emergencias siguen inconclusas. El proyecto de desvío de la quebrada San Ildefonso no ha culminado y la instalación de diques presenta avances parciales, con plazos que se extienden a noviembre y diciembre de este año.

En Lima, las quebradas de Chosica y Chaclacayo y los ríos capitalinos figuran nuevamente entre los puntos de mayor peligro. La Defensoría del Pueblo denunció la falta de mantenimiento en diques al sur de la ciudad y el proyecto de la quebrada Cañete apenas llegaba al 3% de avance en marzo. La ANIN también tiene bajo su responsabilidad el proyecto de protección del río Rímac, aunque aún no tiene fecha de inicio y depende de financiamiento externo.

Cielo nublado sobre costa con mar agitado, olas grandes, dique de tetrapods, muros de concreto inconclusos, edificios costeros inundados y excavadora.
La costa peruana muestra una zona urbana parcialmente inundada por el mar con olas intensas y defensas hídricas inconclusas, bajo un cielo nublado que indica inminente temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lambayeque: la región más expuesta y la brecha financiera nacional

El reportaje de Cuarto Poder identifica a Lambayeque como la región más desprotegida. Allí se han realizado menos obras de protección en comparación con otras zonas del litoral, en un contexto marcado por la insuficiencia presupuestal. La ANIN había priorizado nueve proyectos por un monto total de 830 millones, pero solo se concretaron 210 millones, una diferencia que dificulta cumplir la programación inicial.

El análisis financiero se suma a las señales meteorológicas adversas. Según los expertos citados por el medio, el anticiclón que suele enfriar el Pacífico estará entre normal y débil en junio y aún más débil entre julio y septiembre, lo que impedirá contrarrestar el calentamiento.

Cuatro mujeres bajo un sol intenso en una calle de Lima, una de ellas sostiene un paraguas naranja. Edificios y una carretera con tráfico al fondo.
Mujeres se protegen del intenso sol y calor en Lima, Perú, durante el verano agravado por el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un Niño excepcionalmente cálido en perspectiva histórica

La excepcionalidad del actual evento queda reflejada en el registro histórico. Cuarto Poder cita que, a la quincena de junio, la temperatura del mar en el centro del Pacífico supera a todas las registradas desde 1950 en ese mismo punto de comparación. Esta circunstancia refuerza la necesidad de acelerar las acciones de prevención y asegurar los recursos requeridos para proteger a la población y las actividades productivas en la costa peruana.

Temas Relacionados

MINDEFPCMMEFNiño costeroperu-noticias

Más Noticias

PNP capacitará a todos sus policías en el uso de armas tras polémica actuación en asalto a cambista en Lima

El comando policial decidió reforzar la instrucción táctica tras detectar que el agente involucrado, dedicado a labores administrativas, había realizado su última práctica de tiro hace un mes

PNP capacitará a todos sus policías en el uso de armas tras polémica actuación en asalto a cambista en Lima

Antauro Humala a JNE: “No proclamen presidenta a Keiko Fujimori hasta esclarecer su nacionalidad por motivo de seguridad nacional”

El líder etnocacerista solicita que el organismo electoral no oficialice el triunfo de la candidata hasta aclarar si posee ciudadanía japonesa, citando antecedentes de expresidentes y el artículo 110 de la Constitución

Antauro Humala a JNE: “No proclamen presidenta a Keiko Fujimori hasta esclarecer su nacionalidad por motivo de seguridad nacional”

Roberto Sánchez no responde por eventual derrota en urnas pero envía mensaje a su rival política: “9 millones de peruanos le han dicho no a Keiko Fujimori”

El candidato presidencial sostuvo que millones de electores rechazaron a su adversaria y adelantó que su equipo presentará impugnaciones antes del resultado final

Roberto Sánchez no responde por eventual derrota en urnas pero envía mensaje a su rival política: “9 millones de peruanos le han dicho no a Keiko Fujimori”

Prófugo Vladimir Cerrón arremete contra Roberto Sánchez y sus marchas: “Buscan extender la victimización para el 2031”

El mensaje difundido por el líder de Perú Libre en redes sociales señala que las recientes protestas impulsadas por Sánchez forman parte de una estrategia de largo plazo para proyectar su liderazgo político

Prófugo Vladimir Cerrón arremete contra Roberto Sánchez y sus marchas: “Buscan extender la victimización para el 2031”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 25 de junio de 2026

Un sismo de magnitud 4.9, con epicentro a 18 kilómetros al norte de Pucallpa y una profundidad de 154 kilómetros, se sintió con intensidad III en la ciudad, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Geofísico del Perú.

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 25 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Antauro Humala a JNE: “No proclamen presidenta a Keiko Fujimori hasta esclarecer su nacionalidad por motivo de seguridad nacional”

Antauro Humala a JNE: “No proclamen presidenta a Keiko Fujimori hasta esclarecer su nacionalidad por motivo de seguridad nacional”

Roberto Sánchez no responde por eventual derrota en urnas pero envía mensaje a su rival política: “9 millones de peruanos le han dicho no a Keiko Fujimori”

Prófugo Vladimir Cerrón arremete contra Roberto Sánchez y sus marchas: “Buscan extender la victimización para el 2031”

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Magaly Medina encara a Alfredo Benavides por dejarla plantada tras firmar con ATV: “Huiste como un cobarde”

Shirley Arica revela la traición de Gabriela Herrera cuando eran mejores amigas: “Llegó con mi ex, no priorizó nuestra amistad”

Milett Figueroa corona a la candidata equivocada en el Miss Morropón y desata críticas de Magaly Medina: “No sabía ni quién ganó”

DEPORTES

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa final

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa final

Sebastián Beccacece sorprendió con confesión sobre su futuro en Ecuador: “Si no es posible, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho”

Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026: así van Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026: así van Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3