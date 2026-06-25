Terrible pronóstico: El Niño se intensifica en Perú, falta de obras y ejecución de infraestructura pondrían en jaque al próximo gobierno

Este video presenta un reportaje periodístico del programa Cuarto Poder. Incluye la intervención de un presentador en estudio y secuencias que muestran el impacto del fenómeno El Niño Costero en Perú. Se observan daños estructurales en viviendas en Piura registrados en 2017, infraestructuras hídricas en zonas rurales y montañosas, y un mapa geográfico con datos climáticos costeros de la región. El informe aborda la ausencia de prevención y presupuesto frente a este fenómeno climático.

La costa de Perú enfrenta el avance de El Niño que ya muestra señales de fuerza inusual, con temperaturas del mar muy por encima de lo habitual y advertencias de lluvias extremas y huaicos para los próximos meses. Según el reportaje de Cuarto Poder, el principal riesgo se concentra entre junio y septiembre, cuando el fenómeno podría evolucionar a un episodio fuerte sin que las obras de prevención estén terminadas ni los recursos económicos asegurados.

La advertencia adquiere mayor gravedad porque, de acuerdo con la programación oficial mencionada en el mismo informe, todas las obras de protección contra El Niño deberían concluir en 2032, aunque la falta de presupuesto podría postergar el plazo hasta 2040. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) reconoce que el dinero disponible no es suficiente y que varias intervenciones siguen paralizadas o en fase de diseño.

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Una vista aérea de la Tierra muestra el fenómeno de El Niño representado por un remolino de colores cálidos en el océano, acompañado de intensas tormentas y relámpagos que ilustran su impacto climático global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico y alcance: un Niño costero potenciando el evento global

El pronóstico actualizado señala la inminencia de un Niño costero fuerte, que se combinará con el fenómeno global de mayor escala. Cuarto Poder explica que el Niño costero se mide en la región Niño 1+2, frente a la costa peruana, donde actualmente se registra el mayor calentamiento. Los especialistas consultados por el medio advierten que este calentamiento provocará temperaturas elevadas en la costa y podría intensificar las lluvias durante el verano. El calentamiento del centro del Pacífico, aunque relevante, influye más sobre la sierra sur, donde puede reducir las precipitaciones.

La conjunción de ambos fenómenos incrementa la incertidumbre y complica la planificación. Según los expertos citados, un anticiclón del Pacífico menos intenso dificultará el enfriamiento del agua en los próximos meses, lo que puede agravar la situación.

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Este mapa ilustra las complejas interacciones atmosféricas y oceánicas del fenómeno El Niño, mostrando la distribución de aguas cálidas, la alteración de vientos alisios y los patrones climáticos resultantes en el Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperaturas oceánicas sin precedentes y efectos productivos inmediatos

Uno de los datos más impactantes del reportaje de Cuarto Poder es el incremento de la temperatura superficial del mar. En El Callao, donde lo habitual para junio son 16 o 17 °C (61-63 °F), el 19 de junio llegó a tener una temperatura de 23,05 °C (73,5 °F), más de cinco grados sobre el promedio. El fenómeno es similar en otros puntos del litoral: Talara alcanzó 24,8 °C (76,6 °F), Chimbote llegó a 23,2 °C (73,8 °F) y San Juan de Marcona registró 19,4 °C (66,9 °F).

El impacto inmediato se observa en la economía y producción. La pesca de anchoveta, la principal actividad pesquera del país, tenía una cuota de 1.900.000 toneladas, pero solo se capturaron poco más de 400.000 antes de que se estableciera la veda. “Esta situación ya genera efectos económicos y productivos”, se destaca durante el reportaje.

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Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agricultura y nuevas alertas ante la persistencia del fenómeno

El fenómeno también afecta al sector agrícola. Los especialistas advierten que la ausencia de frío perjudica la producción de frutales. Si la situación persiste hasta octubre, el país debe prepararse para un escenario aún más complejo, según las fuentes consultadas por Cuarto Poder.

Las regiones de Piura, Trujillo, Lima y Lambayeque concentran las principales alertas. El posible desarrollo de lluvias intensas, huaicos y desbordes se asocia con antecedentes recientes, como el desastre de Piura en 2017, cuando el desborde del río provocó inundaciones y pérdidas humanas y materiales. El medio destaca que la limpieza de los puntos críticos del río no se ha realizado en años, lo que incrementa la vulnerabilidad.

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Un campo agrícola agrietado muestra cultivos de girasol y maíz marchitos por la sequía bajo un cielo azul sin nubes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obras atrasadas y brechas presupuestales agravan el riesgo

La infraestructura de prevención muestra avances limitados. En Talara, los trabajos de drenaje solo alcanzaban 2,03% hasta marzo. El plan integral del río Piura permanecía en fase de diseño por falta de fondos. En Trujillo, región La Libertad, varias intervenciones para reducir el impacto de futuras emergencias siguen inconclusas. El proyecto de desvío de la quebrada San Ildefonso no ha culminado y la instalación de diques presenta avances parciales, con plazos que se extienden a noviembre y diciembre de este año.

En Lima, las quebradas de Chosica y Chaclacayo y los ríos capitalinos figuran nuevamente entre los puntos de mayor peligro. La Defensoría del Pueblo denunció la falta de mantenimiento en diques al sur de la ciudad y el proyecto de la quebrada Cañete apenas llegaba al 3% de avance en marzo. La ANIN también tiene bajo su responsabilidad el proyecto de protección del río Rímac, aunque aún no tiene fecha de inicio y depende de financiamiento externo.

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La costa peruana muestra una zona urbana parcialmente inundada por el mar con olas intensas y defensas hídricas inconclusas, bajo un cielo nublado que indica inminente temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lambayeque: la región más expuesta y la brecha financiera nacional

El reportaje de Cuarto Poder identifica a Lambayeque como la región más desprotegida. Allí se han realizado menos obras de protección en comparación con otras zonas del litoral, en un contexto marcado por la insuficiencia presupuestal. La ANIN había priorizado nueve proyectos por un monto total de 830 millones, pero solo se concretaron 210 millones, una diferencia que dificulta cumplir la programación inicial.

El análisis financiero se suma a las señales meteorológicas adversas. Según los expertos citados por el medio, el anticiclón que suele enfriar el Pacífico estará entre normal y débil en junio y aún más débil entre julio y septiembre, lo que impedirá contrarrestar el calentamiento.

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Mujeres se protegen del intenso sol y calor en Lima, Perú, durante el verano agravado por el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un Niño excepcionalmente cálido en perspectiva histórica

La excepcionalidad del actual evento queda reflejada en el registro histórico. Cuarto Poder cita que, a la quincena de junio, la temperatura del mar en el centro del Pacífico supera a todas las registradas desde 1950 en ese mismo punto de comparación. Esta circunstancia refuerza la necesidad de acelerar las acciones de prevención y asegurar los recursos requeridos para proteger a la población y las actividades productivas en la costa peruana.