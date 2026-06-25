Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026: así van Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao en la fecha 3

Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo E: así van Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao durante la fecha 3. Crédito: Visuales IA

El Grupo E del Mundial 2026 entra en su etapa de definición con Alemania clasificada como líder absoluta. Detrás de ella, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao se preparan para una batalla cerrada por los cupos restantes hacia los dieciseisavos de final, sabiendo que avanzar directo requiere quedar entre los dos primeros del sector, aunque el formato del torneo también da esperanzas a los mejores terceros puestos.

Este jueves 25 de junio se llevará a cabo la jornada definitiva de la fase de grupos, un día clave donde las cuatro escuadras pondrán en juego su permanencia en la cita mundialista. Con las matemáticas a favor de todos, cualquier combinación de resultados podría cambiar por completo el destino de los clasificados.

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Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Alemania es el único equipo que ya aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann lidera el Grupo E con seis puntos tras imponerse con autoridad por 7-1 a Curazao en su debut y posteriormente derrotar por 2-1 a Costa de Marfil. Con puntaje perfecto y una diferencia de goles de +7, los germanos llegan a la última jornada con la tranquilidad del deber cumplido.

Detrás aparece Costa de Marfil, que suma tres unidades y tiene la primera opción para acompañar a Alemania en la siguiente ronda. Los africanos construyeron buena parte de sus aspiraciones gracias al triunfo por 1-0 sobre Ecuador en la fecha inaugural. La situación es muy distinta para la ‘tri’, que apenas registra un punto y atraviesa una posición delicada luego de empatar sin goles con Curazao en un partido que estaba obligada a ganar para mantenerse en carrera.

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Precisamente, Curazao también conserva posibilidades de clasificación. El combinado caribeño, que debutó en una Copa del Mundo, suma la misma cantidad de puntos que Ecuador y todavía puede pelear por un boleto a la siguiente fase.

Programación de la fecha 3 del Grupo E

- Ecuador vs Alemania (jueves 25 de junio / 15:00 horas / Grupo E)

- Costa de Marfil vs Curazao (jueves 25 de junio / 15:00 horas / Grupo E)

¿A qué hora juegan? Ecuador (15:00 horas), Colombia (15:00 horas), Perú (15:00 horas), Venezuela (16:00 horas), Bolivia (16:00 horas), Chile (17:00 horas), Paraguay (17:00 horas), Uruguay (17:00 horas), Argentina (17:00 horas), Brasil (17:00 horas), El Salvador (14:00 horas), Panamá (15:00 horas), México (14:00 horas) y España (22:00 horas).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Así llegan Ecuador y Alemania al partido por el Mundial 2026

Ecuador afronta la última jornada del Grupo E con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. La ‘tri’ debutó con una derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil en un encuentro muy disputado que se resolvió gracias a un tanto de Amad Diallo a los 90 minutos. El golpe fue duro para los dirigidos por Sebastián Beccacece, que dejaron escapar un punto valioso cuando el empate parecía sellado.

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En la segunda fecha llegó el partido que ha complicado tremendamente el panorama ecuatoriano. Obligado a ganar, Ecuador no pasó del empate sin goles frente a Curazao, resultado que lo dejó con apenas una unidad en dos presentaciones. El encuentro fue considerado un auténtico partido bisagra para las aspiraciones sudamericanas, ya que una victoria los habría colocado en una posición mucho más favorable de cara a la definición del grupo.

Alemania, por el contrario, ha mostrado credenciales de candidato. En su estreno goleó 7-1 a Curazao con un doblete de Kai Havertz (45’ y 88’), además de los tantos de Deniz Undav (78’), Nathaniel Brown (68’) y otros tres goles que completaron la goleada. Posteriormente, los dirigidos por Julian Nagelsmann sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final tras derrotar por 2-1 a Costa de Marfil gracias a un doblete de Deniz Undav (68’ y 90+4’), remontando el tanto inicial de Franck Kessié. Con seis puntos de seis posibles, los teutones ya tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda.

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Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0

Así llegan Costa de Marfil y Curazao al choque por el Mundial 2026

Costa de Marfil llega a la jornada decisiva dependiendo de sí misma para clasificar. Los africanos comenzaron su participación con una victoria por 1-0 sobre Ecuador gracias al agónico gol de Amad Diallo en los minutos finales. Ese triunfo les permitió tomar ventaja en la lucha por los puestos de clasificación y llegar a la última fecha ubicados en la segunda posición del grupo.

Aunque luego cayeron por 2-1 frente a Alemania, los marfileños dejaron una buena imagen. Franck Kessié abrió el marcador a los 30 minutos y puso contra las cuerdas a los germanos, pero el doblete de Deniz Undav terminó inclinando la balanza a favor de los europeos. Aun así, los tres puntos obtenidos ante Ecuador los mantienen en una situación privilegiada.

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Curazao, por su parte, ha sido una de las sorpresas del grupo. Si bien sufrió una dura derrota por 7-1 ante Alemania en su debut, logró escribir una página histórica en su primera participación mundialista gracias al gol de Livano Comenencia, que significó el primer tanto de la selección caribeña en una Copa del Mundo. Más tarde, los curazoleños dieron otro golpe al empatar 0-0 con Ecuador, resultado que no solo les permitió sumar su primer punto, sino que además complicó seriamente las opciones de clasificación de la ‘tri’. Gracias a ello, llegan a la última jornada con posibilidades matemáticas de pelear por un boleto a la siguiente ronda.