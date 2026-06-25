Cronograma de proclamación al 100% los resultados de la segunda vuelta: el JNE confirma fecha y hora para Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú anuncia el inicio de la proclamación de resultados de la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026 con fechas y horarios descentralizados.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín completaron la proclamación del 100% de los resultados de la segunda vuelta electoral. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del organismo en X dos horas atrás, marcando un hito en el avance del cronograma electoral.

La comunicación del JNE destaca que estas cuatro regiones se convirtieron en las primeras del país en alcanzar la proclamación total de resultados. El mensaje resalta la culminación del escrutinio, la validación de actas y la resolución de observaciones, lo que permite consolidar los resultados oficiales en cada jurisdicción.

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Una mano coloca un sello del JNE sobre un mapa de Perú que muestra las regiones de Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín resaltadas. La proclamación se efectuará conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa electoral peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la proclamación regional

Según el organismo electoral, la proclamación implica la revisión exhaustiva de todas las actas electorales y la confirmación de que no quedan recursos pendientes por resolver. Esta etapa garantiza que los resultados publicados reflejan la voluntad popular expresada en las urnas.

El JNE precisó que la proclamación regional es un paso imprescindible antes de la elaboración del acta nacional. Una vez resuelta cada jurisdicción, los datos oficiales se integran al cómputo final que servirá de base para el resultado nacional.

El escrutinio de actas electorales en Perú está a cargo de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes revisan y validan los resultados registrados en cada mesa de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cronograma de proclamación en las primeras regiones

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que los actos de proclamación en las regiones mencionadas se desarrollarán el jueves 25 de junio a las 9 de la mañana, en los siguientes locales:

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Jurado Electoral Especial (JEE) Leoncio Prado de Huánuco: 25 de junio, 9:00 a.m.

JEE Tacna: 25 de junio, 9:00 a.m.

JEE Chachapoyas en Amazonas: 25 de junio, 9:00 a.m.

JEE San Martín: 25 de junio, 9:00 a.m.

La programación simultánea de los actos de proclamación en estas cuatro regiones, según lo anunciado por el JNE, busca optimizar el proceso y asegurar la transparencia en la publicación de resultados.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú anuncia el inicio de la proclamación de resultados de la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026 con fechas y horarios descentralizados.

Metodología y transparencia en el proceso de proclamación

El Jurado Nacional de Elecciones enfatizó que el procedimiento de proclamación regional se realiza conforme a los estándares legales y bajo estricta vigilancia institucional. Cada JEE revisa las actas, resuelve las impugnaciones y emite el acta definitiva, que luego se remite al organismo central para su consolidación.

La transparencia y la participación ciudadana son ejes centrales del proceso, según lo expresado por el organismo. “La culminación de la proclamación en estas regiones refleja el compromiso con la democracia y la legalidad”, se indicó en el mensaje oficial publicado en X.

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Miembros de un Jurado Electoral Especial revisan las papeletas de votación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mientras el candidato presidencial izquierdista de Perú, Roberto Sánchez, dice que no reconocerá el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, alegando fraude, mientras su rival conservadora Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja, en Lima, Perú, el 23 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Proceso pendiente en el resto del país

Mientras Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín avanzan hacia la proclamación total, otras regiones continúan en etapa de revisión y resolución de expedientes. El Jurado Nacional de Elecciones anunció que el cronograma continuará desarrollándose en función del cierre de cada jurisdicción.

El organismo reiteró que informará oportunamente sobre la programación de las siguientes proclamaciones y sobre la integración de los resultados regionales al cómputo nacional. La ciudadanía podrá acceder a actualizaciones a través de las plataformas oficiales del JNE.

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, se dan la mano antes de un debate televisado, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Importancia de la proclamación para la legitimidad electoral

El proceso de proclamación regional constituye una de las fases decisivas del calendario electoral. Según el Jurado Nacional de Elecciones, la culminación de este procedimiento en las primeras regiones fortalece la certeza y la confianza en los resultados.

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La institución recordó que una vez completada la proclamación en todo el país, se procederá a la elaboración del acta nacional, documento que oficializa el nombre de la fórmula ganadora de la segunda vuelta. El JNE ratificó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la participación ciudadana en todas las etapas del proceso.

“La proclamación al 100% en Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín marca un avance clave en la consolidación de la voluntad popular expresada en las urnas”, concluyó el organismo en su comunicación oficial.