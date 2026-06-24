Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo A: así van México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia en la fecha 3

Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo A: así van México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia durante la fecha 3.

Con el inicio de la tercera y última jornada de la fase de grupos, cualquier traspié puede tener consecuencias graves para los equipos: desde un cruce más exigente hasta la eliminación del torneo.

Tras los 48 primeros partidos, aún hay pocas certezas. Solo seis selecciones están clasificadas: México, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Colombia, Francia y Noruega. Otras cinco ya quedaron eliminadas: Jordania, Haití, Turquía, Túnez y Panamá.

Aunque ya clasificó a la siguiente ronda y afrontará su tercer partido en el marco del estadio Azteca, el seleccionador mexicano Javier Aguirre aseguró que el Tri “no regalará nada” en el choque del miércoles ante República Checa.

PUBLICIDAD

En tanto, Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentarán en el estadio Monterrey, por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026. El conjunto africano se juega todo: solo una victoria le permitirá seguir con opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que el equipo asiático asegurará su clasificación con un empate.

Programación de la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

- Sudáfrica vs Corea del Sur (miércoles 24 de junio / 20:00 horas / Grupo A)

- República Checa vs México (miércoles 24 de junio / 20:00 horas / Grupo A)

¿A qué hora juegan? Ecuador (20:00 horas), Colombia (20:00 horas), Perú (20:00 horas), Venezuela (21:00 horas), Bolivia (21:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (22:00 horas), Uruguay (22:00 horas), Argentina (22:00 horas), Brasil (22:00 horas), El Salvador (19:00 horas), Panamá (20:00 horas), México (19:00 horas) y España (02:00 horas del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Agenda deportiva Ver más Copa del Mundo 19:00hs BIH - QAT - 19:00hs SUI - CAN - 22:00hs SCO - BRA - 22:00hs MAR - HAI - 25/06/2026 RSA - KOR - 25/06/2026 CZE - MEX - 25/06/2026 CUR - CIV - 25/06/2026 ECU - GER - 25/06/2026 JPN - SWE - 25/06/2026 TUN - NED -

México cierra la fase de grupos enfrentando a Chequia

México es la única selección de este grupo que ya aseguró su clasificación. El equipo anfitrión sumó seis puntos y lidera la tabla tras imponerse 2-0 a Sudáfrica en el debut y 1-0 a Corea del Sur en la segunda fecha.

PUBLICIDAD

Chequia mantiene opciones de avanzar como segundo del grupo o como uno de los mejores terceros, aunque para ello necesita vencer a México en este partido, ya que solo acumula un punto obtenido en el empate frente a Sudáfrica en la jornada anterior.

México y Chequia registran antecedentes limitados en enfrentamientos directos entre selecciones absolutas. El primer encuentro se disputó en febrero de 2000 en Hong Kong, donde el equipo europeo se impuso 2-1 en un torneo de preparación.

Meses después, en junio del mismo año, la ‘tri’ logró la victoria por 1-0 en Estados Unidos, con gol de Jared Borgetti, durante la Copa de Oro organizada por la US Soccer. Estos son los únicos duelos oficiales entre ambas selecciones hasta la fecha.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - México 1 - Corea 0

Corea del Sur y Sudáfrica se juegan su pase a la siguiente ronda

Corea del Sur parte como favorito en este encuentro por la presencia de figuras como Son Heung-Min y Kim Min-jae, actual jugador del Bayern Múnich. Sudáfrica, por su parte, llega a esta jornada con posibilidades de avanzar, siempre que logre su primer triunfo en el certamen.

A Corea del Sur le basta un empate para asegurar su clasificación, ya que suma tres puntos gracias a la victoria sobre Chequia en el debut. Sudáfrica necesita una victoria para llegar a cuatro puntos y superar a los asiáticos en la tabla de posiciones.

Corea del Sur y Sudáfrica se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo, lo que añade un interés especial a este encuentro. Ambos equipos llegan a esta instancia con la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, por lo que el resultado será determinante para sus aspiraciones en el torneo que se disputa en territorio norteamericano. Esta combinación de antecedentes y contexto competitivo convierte el partido en uno de los más atractivos de la jornada.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - República Checa 1 - Sudáfrica 1 - ES

Dónde ver los partidos de la fecha 3 del Mundial 2026

La transmisión de la fecha 3 del Mundial 2026 en Perú contará con varias opciones para los aficionados. DirecTV posee los derechos para emitir todos los partidos del torneo en el país, lo que permite a los hinchas seguir cada encuentro de la fecha 3, incluso aquellos que no sean seleccionados por América TV.

Además, la cobertura de DirecTV puede verse en formato digital mediante la plataforma DGO, compatible con diversos dispositivos inteligentes. De esta forma, los usuarios pueden elegir entre la televisión paga y el streaming en línea para acceder a todos los detalles del certamen.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa en su página web, con la previa y el seguimiento minuto a minuto de todos los partidos del Grupo A y del resto de los grupos, incluyendo goles, incidencias, resultados en vivo y actualización de la tabla de posiciones.

PUBLICIDAD