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Dónde ver México vs Chequia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo A del Mundial 2026

Los ‘aztecas’ buscan cerrar el grupo con puntaje perfecto de cara a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Mientras que su rival de turno sueña con la clasificación. Conoce cómo seguir el encuentro

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Mundial 2026 – Selección de Chequia – Selección de México – Perú – deportes – 23 junio
Con un empate previo ante Sudáfrica y un segundo resultado ajustado, la selección europea afronta un compromiso de alta exigencia ante el líder del grupo, en una jornada marcada por horarios dispares en la región

La Copa Mundial 2026 ofrece un nuevo cruce de selecciones con atractivo especial para el público peruano: Chequia vs México, por la última fecha de la fase de grupos del Grupo A y que concentra la atención por el peso del anfitrión y por lo que puede definir en la tabla.

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario del compromiso y punto central de la jornada para quienes seguirán la transmisión desde Sudamérica. La organización fijó el juego para hoy, miércoles 24 de junio, con horarios distintos según el país.

México llega al duelo con un recorrido positivo en sus presentaciones previas: en sus dos primeros partidos ganó 2-0 ante Sudáfrica y 1-0 ante Corea del Sur, resultados que lo colocaron como líder de su grupo. Chequia, en cambio, afronta el choque con la necesidad de sumar: en sus dos encuentros anteriores registró 1-1 ante Sudáfrica y un 2-1 en su otro resultado ante los coreanos, por lo que encara la última fecha con margen reducido.

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Dónde ver México vs Chequia por el Mundial 2026

Mundial 2026 – Selección de Chequia – Selección de México – Perú – deportes – 23 junio
Los aficionados peruanos podrán seguir el choque entre Chequia y México a través de televisión paga y plataformas digitales habilitadas para la cobertura en vivo del Mundial. (Imagen crea por IA)

En Perú, la transmisión de Chequia vs México estará disponible por DSports en televisión y también por DGO y Paramount+ en streaming. Esas señales figuran como las alternativas para seguir el partido en vivo desde el país, tanto en pantalla como en plataformas digitales.

De igual manera, Infobae Perú brindará todos los goles, incidencias y detalles de lo que será este importante duelo que podría definir el próximo rival de los aztecas en la segunda ronda. Por su parte, los europeos desean buscarán quedarse con los tres puntos para continuar su carrera mundialista y no verse en la necesidad de regresar a casa antes de tiempo

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El partido también cuenta con una lista amplia de ventanas de emisión en otros territorios. En México, por ejemplo, se anunció su presencia en Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes y ViX. En España se mencionó DAZN como alternativa de transmisión, y en Estados Unidos aparecen opciones como FOX Network y Telemundo, entre otras.

Horario de México vs Chequia por el Mundial 2026

Mundial 2026 - México 1 - Corea 0

El calendario fijó el cruce para el miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. En Perú, el inicio está programado a las 8:00 p. m..

Este es el detalle de horarios difundidos para varios países de la región: Perú: 8:00 p.m., Colombia: 8:00 p.m., Ecuador: 8:00 p.m., Bolivia: 9:00 p.m., Chile: 9:00 p.m., Venezuela: 9:00 p. m., Argentina: 10:00 p.m., Brasil: 10:00 p.m., Paraguay: 10:00 p.m. y Uruguay: 10:00 p.m.

Al tratarse de un partido con sede en México, la diferencia horaria impacta en el horario nocturno para el público peruano. La organización también difundió referencias para otros mercados, como España. en este país la hora será 3 de la mañana del jueves 24 de junio.

Mundial 2026 - República Checa 1 - Sudáfrica 1

A falta de confirmación oficial, ya circulan formaciones probables para el choque en Ciudad de México. México aparece con nombres de experiencia y un esquema que incluye a Guillermo Ochoa en el arco. Del lado checo, el probable once incluye a Matěj Kovář y una ofensiva encabezada por Patrik Schick.

Posibles alineaciones de México vs Chequia por Mundial 2026

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Erik Lira y Luis Romo; Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Chequia: Matěj Kovář; Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimir Coufal, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Michal Sadílek, Adam Sojka; Adam Hložek y Patrik Schick

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