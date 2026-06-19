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México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación

El Tri se impuso con el único gol de Luis Romo a los 50 minutos de juego y espera por un tercero en la instancia de eliminación directa

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Mundial 2026 - México 1 - Corea 0

México venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A, se aseguró el primer lugar con puntaje ideal en dos presentaciones y es el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.

El Tri se llevó la victoria a los 50 minutos tras un insólito blooper entre el arquero Kim Seung-Gyu y su defensor Lee Gi-hyuk. Todo se originó a partir de un centro de Julián Quiñones desde el costado izquierdo, la pelota fue disputada en el área por Gi-hyuk y Raúl Jiménez, tomó mucha altura y el guardameta intentó atenazarla entre sus manos, pero su compañero se metió en medio del camino. Eso provocó que Seung-Gyu la suelte en el área y Luis Romo aprovechó para anotar con un derechazo a la red.

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El seleccionado de Javier Vasco Aguirre llegó a este duelo en la cancha de Chivas después de su victoria inicial en el partido inaugural de la Copa del Mundo por 2-0 ante Sudáfrica. En esa oportunidad, los goles de Quiñones y Jiménez le dieron el triunfo, aunque sufrió la sensible baja del zaguero central César Montes para el segundo encuentro por haber sido expulsado en los minutos finales.

A pesar de esta ausencia, México se impuso contra su contendiente más directo en la lucha por el liderazgo y aseguró su boleto a los 16avos de final, instancia en la que se medirá el martes 30 de junio contra un tercero. Esto no estuvo exento de sufrimiento porque el guardameta Raúl Rangel tuvo dos atajadas infernales a quemarropa para impedir los gritos de Cho Gue-Sung y Yang Hyun-jun a los 86 minutos.

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El festejo de México por el 1-0 ante Sudáfrica (Crédito: Reuters/Daniel Becerril)
El festejo de México por el 1-0 ante Sudáfrica (Crédito: Reuters/Daniel Becerril)

Vale destacar que el combinado de la Concacaf no llega a los cuartos de final hace 40 años, ya que la última vez se remonta a la edición de 1986, que fue organizada en ese país. Acarrea siete eliminaciones seguidas en octavos desde 1994 a 2018 y cayó en fase de grupos de Qatar 2022.

En distinto sentido, Corea del Sur afronta su 11.ª participación seguida en Copas del Mundo, le ganó 2-1 a República Checa en el estreno y sabe que debe ganarle a Sudáfrica en la última jornada para cerrar su clasificación a la siguiente fase como segundo de zona. Si logra esto, chocará el domingo 28 de junio en Los Ángeles contra el segundo del Grupo B (Canadá, Suiza, Bosnia-Herzegovina y Qatar). Ya no puede ser primero porque, como máximo, puede igualar en puntos a México y queda relegado por el traspié en el cruce directo.

En el otro duelo del Grupo A, los checos igualaron 1-1 ante los sudafricanos en un resultado que no le sirvió a ninguno. Michal Sadilek adelantó a los europeos a los 6 minutos de juego, pero los dirigidos por Miroslav Koubek se conformaron demasiado rápido y lo pagaron caro con el gol de Teboho Mokoena de penal en el último cuarto de hora.

El fixture del Grupo A del Mundial 2026

FECHA 1

MÉXICO 2-0 SUDÁFRICA

Mundial 2026 - México 2 - Sudáfrica 0

COREA DEL SUR 2-1 REPÚBLICA CHECA

Mundial 2026 - Corea 2 - Rep. Checa 1

FECHA 2

REPÚBLICA CHECA 1-1 SUDÁFRICA

Mundial 2026 - República Checa 1 - Sudáfrica 1

MÉXICO 1-0 COREA DEL SUR

Mundial 2026 - México 1 - Corea 0

FECHA 3

  • Miércoles 22/06 - 22:00 - República Checa vs. México, en el Estadio Azteca
  • Miércoles 22/06 - 22:00 - Sudáfrica vs. Corea del Sur, en el Estadio Monterrey

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