Qué se celebra el 24 de junio en el Perú: la memoria y las disputas por el sentido de la identidad nacional

La fecha junta homenajes a inventores, artistas, deportistas y políticos, además de celebraciones como el Inti Raymi y la jornada dedicada a quienes sostienen la vida rural del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 24 de junio reúne importantes efemérides para la historia y la cultura peruana. En esta fecha nacieron figuras destacadas como el inventor Pedro Ruiz Gallo, el futbolista y compositor Juan Criado, el cantante Chacalón, el actor Joaquín de Orbegoso y la campeona mundial de surf Sofía Mulánovich.

También se recuerda la promulgación de la Reforma Agraria de 1969, una de las transformaciones más profundas del campo peruano. Asimismo, se conmemoran los fallecimientos de la intérprete folclórica Alicia Delgado, del político Javier de Belaunde y del ministro de Defensa, José Huerta.

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La jornada coincide además con el Inti Raymi y el Día del Campesino, celebraciones emblemáticas de la identidad nacional.

24 de junio de 1838 - nace Pedro Ruiz Gallo, inventor peruano y precursor de la aeronáutica moderna

Inventor, militar y artista, Pedro Ruiz Gallo convirtió la curiosidad en legado. Su obra trascendió generaciones y lo posicionó entre los grandes innovadores peruanos. (Museo Aeronáutico del Perú)

Pedro Ruiz Gallo nació el 24 de junio de 1838 en Eten, Lambayeque, y se convirtió en una de las figuras más notables de la ciencia y la ingeniería peruana.

Militar de carrera, destacó también como relojero, mecánico, músico, pintor, explorador e inventor. Su obra más célebre fue el Gran Reloj de Lima, instalado en el Parque de la Exposición y considerado una muestra extraordinaria de ingenio para su época.

Participó en el Combate del 2 de Mayo y en la Guerra del Pacífico. Es reconocido como precursor de la aeronáutica moderna en el Perú y patrono del Arma de Ingeniería del Ejército.

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24 de junio de 1913 - nace Juan Criado, el arquero cantor que brilló en el fútbol y la música peruana

Mientras atajaba en las canchas, también componía melodías que conectaban con el público. Juan Criado construyó una historia única entre deporte y arte. (Universitario de Deportes)

Juan Criado Delgado nació el 24 de junio de 1913 en el Callao y dejó huella tanto en el deporte como en la cultura peruana. Conocido como “El Arquero Cantor”, destacó como guardameta en clubes históricos como Universitario de Deportes, con el que fue campeón nacional en 1934, y Deportivo Municipal, donde sumó nuevos títulos.

Paralelamente desarrolló una exitosa faceta artística como compositor y cantautor de música criolla y afroperuana.

Autor de más de treinta canciones, promovió ritmos tradicionales peruanos y se convirtió en una figura singular que unió el fútbol y la música en una misma trayectoria.

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24 de junio de 1950 - nace Chacalón, el ícono de la música chicha y voz de los migrantes peruanos

La música popular peruana encontró en Chacalón una voz capaz de retratar sueños, sacrificios y esperanzas. Su figura permanece viva décadas después de su irrupción. (Andina)

Lorenzo Palacios Quispe, conocido artísticamente como Chacalón, nació el 24 de junio de 1950 en Lima y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música popular peruana.

Líder de grupos como La Nueva Crema, alcanzó gran reconocimiento con canciones que retrataron las dificultades, esperanzas y experiencias de los migrantes andinos en la capital.

Su estilo ayudó a consolidar la chicha como una expresión cultural propia de los sectores populares urbanos. Con una enorme conexión con su público, fue considerado un símbolo de identidad y superación. Su legado permanece vigente en la música peruana contemporánea.

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24 de junio de 1969 - se promulga la Reforma Agraria, una de las mayores transformaciones del campo peruano

Una decisión política cambió para siempre el mapa rural del Perú. La Reforma Agraria redefinió la propiedad de la tierra y abrió un debate que sigue vigente. (Gobierno del Perú)

El 24 de junio de 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria, una medida que cambió de manera profunda la estructura de la propiedad rural en el Perú.

La norma buscó eliminar el sistema de grandes haciendas y redistribuir tierras entre campesinos, cooperativas y comunidades agrarias. Durante la década siguiente se expropiaron millones de hectáreas y miles de familias fueron beneficiadas con la adjudicación de terrenos.

La reforma marcó el declive del poder de los grandes terratenientes y abrió un intenso debate sobre sus resultados económicos, sociales y políticos en la historia peruana.

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24 de junio de 1979 - nace Joaquín de Orbegoso, actor peruano de destacada trayectoria en teatro y televisión

Entre personajes dramáticos y comedias populares, Joaquín de Orbegoso construyó una carrera sólida que lo convirtió en un rostro familiar para varias generaciones. (Instagram)

Joaquín de Orbegoso nació el 24 de junio de 1979 en Lima y se consolidó como uno de los actores más reconocidos de la escena peruana contemporánea.

Formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrolló una amplia carrera en teatro, televisión y cine. Participó en exitosas producciones como Al fondo hay sitio, Mi amor, el wachimány Ojitos hechiceros, además de protagonizar numerosas obras teatrales.

Su versatilidad le permitió interpretar personajes dramáticos y de comedia, convirtiéndose en una figura constante de la actuación nacional. También ha destacado por su aporte al desarrollo de las artes escénicas en el Perú.

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24 de junio de 1983 - nace Sofía Mulánovich, la surfista que llevó al Perú a la cima del mundo

Desde Punta Hermosa hasta la élite mundial, Sofía Mulánovich escribió una de las páginas más brillantes del deporte peruano contemporáneo. (Andina)

Sofía Mulánovich nació el 24 de junio de 1983 en Punta Hermosa, Lima, y se convirtió en una de las deportistas más importantes de la historia del Perú. Desde muy joven destacó en el surf y alcanzó reconocimiento internacional al conquistar el Campeonato Mundial de la World Surf League en 2004, convirtiéndose en la primera peruana y la primera latinoamericana en lograr ese título.

Ese mismo año también obtuvo el campeonato mundial de la International Surfing Association (ISA). Su éxito impulsó la popularidad del surf en el país y la consolidó como un referente del deporte peruano, con una trayectoria admirada dentro y fuera de las olas.

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24 de junio de 2009 - muere Alicia Delgado, la “Princesa del Folklore Peruano” que marcó una época

Con miles de canciones y una carrera de décadas, Alicia Delgado se convirtió en un símbolo del folklore andino y de la música popular peruana. (Andina)

Alicia Delgado falleció el 24 de junio de 2009 en Lima, dejando un profundo vacío en la música andina peruana. Nacida en Oyón en 1959, construyó una destacada trayectoria artística que la convirtió en una de las voces más populares del huayno con arpa y le valió el apelativo de “Princesa del Folklore Peruano”.

Inició su carrera en la década de 1970y difundió la música tradicional peruana en diversos países de Sudamérica. Grabó numerosos discos y más de mil canciones.

Su muerte conmocionó al país y puso fin a una carrera que dejó una huella imborrable en el folklore nacional.

24 de junio de 2013 - muere Javier de Belaunde, histórico político arequipeño y exministro de Justicia

Abogado, historiador y dirigente democrático, Javier de Belaunde dejó una trayectoria marcada por la defensa de las instituciones y la representación regional. (El Búho)

Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio falleció el 24 de junio de 2013 en Lima, a los 104 años, tras una extensa trayectoria en la vida política peruana. Nacido en Arequipa en 1909, fue abogado, historiador y una de las figuras más representativas del pensamiento socialcristiano en el país.

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Fue elegido diputado por Arequipa en cinco ocasiones y ocupó el cargo de ministro de Justicia durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

También participó en la fundación de diversas agrupaciones políticas democráticas. Su legado quedó ligado a la defensa de las provincias, la institucionalidad y la participación cívica.

24 de junio de 2019 - muere José Huerta, ministro de Defensa y general del Ejército Peruano

Militar de extensa trayectoria, José Huerta dedicó su carrera al servicio de las Fuerzas Armadas y al fortalecimiento de la seguridad del país. (Andina)

José Modesto Huerta Torres falleció el 24 de junio de 2019 en Santa María de Nieva, Amazonas, mientras ejercía como ministro de Defensa del Perú. Militar de carrera, alcanzó el grado de general de división del Ejército y desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la seguridad y la defensa nacional.

Asumió el Ministerio de Defensa en 2018durante el gobierno de Martín Vizcarra y promovió acciones orientadas al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

Su fallecimiento ocurrió durante una visita de trabajo a la Amazonía peruana, generando diversas muestras de reconocimiento por su servicio al país y su compromiso con la función pública.

24 de junio - se celebra el Inti Raymi, la gran Fiesta del Sol que mantiene viva la herencia inca

Color, tradición y simbolismo convergen en una celebración que conecta el presente con las raíces ancestrales de la civilización incaica. (Cyntia Motta)

Cada 24 de junio se celebra el Inti Raymi, una de las festividades más emblemáticas del legado incaico. Esta ceremonia, dedicada al dios Sol o Inti, marcaba el solsticio de invierno en los Andes y simbolizaba el inicio de un nuevo ciclo agrícola.

Durante el Imperio inca fue una de las celebraciones más importantes del calendario religioso y político. Tras la conquista española dejó de realizarse oficialmente, pero fue recreada en el siglo XX como una representación histórica y cultural.

Actualmente congrega a miles de visitantes en Cusco, donde se revive el esplendor de una tradición profundamente ligada a la identidad andina.

24 de junio - Día del Campesino<b> </b>

Color, tradición y simbolismo convergen en una celebración que conecta el presente con las raíces ancestrales de la civilización incaica. (Cyntia Motta)

Cada 24 de junio, el Perú conmemora el Día del Campesino, una fecha dedicada a reconocer la labor de los hombres y mujeres que trabajan el campo y contribuyen al abastecimiento alimentario del país.

La celebración tiene sus orígenes en el Día del Indio, instaurado en 1930 durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Sin embargo, en 1969, con la promulgación de la Reforma Agraria impulsada por Juan Velasco Alvarado, la denominación fue cambiada por la actual.

Desde entonces, la jornada destaca el aporte económico, social y cultural de las comunidades campesinas y de quienes mantienen vivas las tradiciones agrícolas peruanas.