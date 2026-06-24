La IA no está reemplazando carreras, las está redefiniendo

La imagen muestra a un hombre saliendo de una oficina bajo un cartel de "Salida", mientras otra persona observa una pantalla de laptop con la sigla IA, en un entorno que sugiere un espacio profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos meses, el gran fantasma que recorre las oficinas, salas de juntas y perfiles de LinkedIn en el Perú y toda la región tiene dos letras: IA. La narrativa del miedo se ha vendido bien, nos dicen que las máquinas vienen a borrarnos del mapa laboral, que tal o cual profesión va a desaparecer y que estamos viviendo el inicio del fin de las trayectorias tradicionales.

Sin embargo, desde mi tribuna en el ecosistema de empleabilidad, veo una realidad completamente distinta. La Inteligencia Artificial no está reemplazando carreras; está haciendo algo mucho más complejo e interesante: las está redefiniendo.

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Esta transformación digital acelerada nos plantea una paradoja fascinante. Hoy en día, la tecnología se ha democratizado tanto que un director general, una estudiante universitaria y una programadora junior tienen acceso exactamente a las mismas herramientas de IA. Si todos tenemos el mismo superpoder tecnológico a un clic de distancia, la pregunta urgente que debemos hacernos no es cómo ganarle a la máquina, sino: ¿cómo voy a destacar yo cuando todos los demás usan la misma tecnología?

La respuesta y una verdadera ventaja competitiva en esta nueva era radica en potenciar aquellas habilidades que las líneas de código no pueden replicar:

1. El autoconocimiento como brújula profesional

En un mercado saturado de perfiles, el verdadero diferencial empieza por saber quiénes somos. El autoconocimiento no es un concepto etéreo; en el mundo de los negocios, es la capacidad de auditar nuestra propia trayectoria, identificar nuestras fortalezas reales y reconocer con precisión nuestra propuesta de valor para defenderla con éxito en procesos de selección corporativos altamente competitivos. Cuando una profesional comprende su valía, deja de ser un comodín intercambiable y se convierte en una estratega de su propio futuro.

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2. De la acumulación de títulos al aprendizaje continuo y la adaptabilidad

Por años nos enseñaron que el éxito era una línea recta: estudiar, graduarse y ejecutar; hoy, esa línea es un zigzag constante. La adaptabilidad ya no es simplemente “tolerar el cambio”, es anticiparse a él. Quienes destaquen serán aquellos que miren los programas de estudio y las nuevas habilidades no como un fin para coleccionar certificados de forma pasiva, sino como plataformas de lanzamiento hacia un crecimiento continuo.

No necesitamos saberlo todo mecánicamente; necesitamos la flexibilidad cognitiva para aprender a navegar en los procesos de reclutamiento actuales, dominar las estrategias de búsqueda de empleo que dicta nuestra era y optimizar estratégicamente nuestros activos/recursos como el CV y nuestras redes sociales de empleo como: LinkedIn.

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3. Capital social: tu red es tu blindaje

Frente a pantallas cada vez más automatizadas, el aislamiento es el peor enemigo del talento. El networking estratégico y honesto, construido desde la generosidad y el apoyo mutuo, se ha vuelto el eslabón perdido de la movilidad económica. Muchas veces, las oportunidades laborales más valiosas de la era digital no las encuentra un algoritmo de búsqueda masiva; se generan en las redes humanas de confianza donde las personas saben de lo que eres capaz, activando un capital social sólido junto a otras mujeres que atraviesan retos y transiciones profesionales similares.

En Laboratoria vivimos de cerca esta evolución. Entendimos que los formatos tradicionales de capacitación técnica ya no son suficientes si no van acompañados de una transformación en la mentalidad de las profesionales; por eso migramos hacia una plataforma de empleabilidad humana integral.

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A través de nuestra iniciativa ‘Activa tu carrera’, un ecosistema de aprendizaje y mentoría en vivo de seis semanas y 100% remoto, comprobamos que cuando una mujer combina el dominio de las herramientas digitales con claridad estratégica, fortalece su confianza y cuenta con una red de apoyo, ocurre la magia: el 99% de las participantes recobra la certeza de su valor laboral frente a la automatización, mientras que el 80% afirma haber mejorado significativamente la claridad sobre hacia dónde orientar su rumbo profesional.

Que este modelo sostenga un indicador de satisfacción de 9.7/10 no es casualidad; es el reflejo de que el mercado técnico necesita, con urgencia, un anclaje humano.

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La IA ha venido a liberarnos de las tareas operativas y repetitivas, obligándonos a regresar a lo esencial. Destacar en los siguientes años no dependerá de qué tan rápido tecleas o qué tan buena instrucción le das a un software; dependerá del criterio, de la capacidad para conectar puntos que nadie más ve y de la narrativa profesional que se proyecte.

Recordemos que el talento ya está ahí; la tecnología es solo el lienzo pero la estrategia y la voz siguen siendo, y seguirán siendo, profundamente nuestras.