Suheyn Cipriani conmueve al recordar apoyo de Magaly Medina: “Me puede sacar veinte ampays y siempre estaré agradecida”

Durante una entrevista en YouTube, Suheyn Cipriani reveló un emotivo gesto que tuvo la conductora de ATV con ella y explicó por qué le guarda una profunda gratitud hasta la actualidad. ATV/ Magaly TV La Firme.

Suheyn Cipriani sorprendió al expresar públicamente el enorme cariño y agradecimiento que siente por Magaly Medina, incluso después de que su relación sentimental terminara siendo tema de conversación en los programas de espectáculos. La modelo y exreina de belleza participó en el programa de YouTube ‘Sin más que decir’, donde habló de distintos aspectos de su vida personal y profesional, pero fue su comentario sobre la conductora de ATV el que terminó captando la atención de los seguidores.

Durante la entrevista, Suheyn recordó algunos episodios vinculados a su exposición mediática y cómo afrontó la difusión de imágenes relacionadas con su vida sentimental. Aunque reconoció que intentó mantener su romance lejos de los reflectores, finalmente este terminó siendo abordado en televisión.

PUBLICIDAD

Suheyn, con lágrimas en el rostro, participa en una entrevista en un estudio de televisión mientras Magaly Medina aparece en la otra mitad de la pantalla con expresión seria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Suheyn Cipriani sorprende al defender a Magaly Medina tras la difusión de un ampay</b>

La modelo explicó que en su momento buscó mantener la privacidad de su relación, pero las circunstancias hicieron que esta terminara expuesta públicamente. Según relató, las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina correspondían a un espacio que ella consideraba privado.

A pesar de ello, dejó claro que nunca desarrolló resentimiento hacia la conductora por la emisión del denominado ‘ampay’. Por el contrario, aseguró que siempre ha recibido un trato respetuoso y cordial de su parte.

Lejos de alimentar alguna polémica, Suheyn destacó que Magaly fue una de las primeras figuras de la televisión que le abrió las puertas cuando todavía no gozaba de popularidad ni tenía presencia constante en los medios.

PUBLICIDAD

La presentadora Suheyn se muestra visiblemente conmovida y con lágrimas durante una entrevista en un estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>“Me puede sacar veinte ampays”: la contundente frase con la que expresó su gratitud</b>

En medio de la conversación, la exreina de belleza quiso dejar en claro cuál es su verdadera opinión sobre la popular ‘Urraca’.

“No, no, yo siempre lo he dicho, a Magaly le tengo muchísimo cariño, conmigo se ha portado espectacular, me ha apoyado en todo…”, expresó.

Sus palabras reflejaron el agradecimiento que siente hacia la conductora por el respaldo recibido a lo largo de los años. Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó segundos después.

“Me puede sacar veinte ‘ampays’ y siempre estaré agradecida”, afirmó entre risas.

La declaración sorprendió porque suele ser poco común que personajes de la farándula reaccionen de esa manera al hablar de una periodista especializada precisamente en revelar aspectos de la vida privada de las figuras públicas.

PUBLICIDAD

Suheyn, con auriculares y micrófono, expresa sus sentimientos con la mano en el pecho durante una aparición televisiva sobre Magaly Medina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Israel Dreyfus recordó el emotivo regalo que Magaly Medina le hizo en televisión</b>

La entrevista tomó un tono más emotivo cuando Israel Dreyfus intervino para recordar un momento que muchos televidentes aún conservan en la memoria.

“Yo casi lloro cuando te regaló tu set de cocina”, comentó el exchico reality.

La observación provocó que Suheyn recordara uno de los episodios más especiales que vivió durante una de sus apariciones televisivas y que, según admitió, sigue ocupando un lugar importante entre sus recuerdos.

Suheyn Cipriani, con auriculares y micrófono, comparte en un programa televisivo los motivos por los que rechazó participar en el reality show ‘La Granja VIP’.

<b>El día que la producción descubrió que Suheyn no tenía implementos básicos en su cocina</b>

La modelo explicó que todo ocurrió cuando la producción del programa acudió a su vivienda para grabar una nota especial. Durante el recorrido por su hogar, los integrantes del equipo ingresaron a la cocina y notaron una situación que llamó su atención.

PUBLICIDAD

Según relató, no contaba con diversos implementos básicos para cocinar. Lo que inicialmente parecía una simple observación terminó convirtiéndose en una sorpresa completamente inesperada.

De acuerdo con la versión de Suheyn, fue la propia producción del espacio televisivo la que impulsó la iniciativa para ayudarla, con el respaldo de Magaly Medina.

Poco después recibió un completo set de cocina como regalo, un detalle que la marcó profundamente y que hasta el día de hoy recuerda con emoción.

Suheyn Cipriani habla en un programa de televisión sobre su decisión de no participar en 'La Granja VIP' por la oferta económica.

<b>Suheyn revela por qué considera a Magaly una pieza importante en su carrera mediática</b>

Más allá del obsequio, la modelo aseguró que lo que realmente valora es el apoyo constante que recibió en momentos en los que recién comenzaba a ganar notoriedad pública.

PUBLICIDAD

Para ella, Magaly Medina fue una de las personas que apostó por mostrar su historia cuando todavía no era una figura conocida dentro de la televisión peruana.

Por ese motivo, considera que la conductora tuvo un papel importante en una etapa decisiva de su crecimiento mediático.

Magaly Medina elogia la seguridad y el empoderamiento de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026, resaltando su desempeño como representante peruana.

<b>La modelo asegura que la conductora de ATV siempre la apoyó desde sus inicios</b>

A lo largo de la entrevista, Suheyn insistió en que su experiencia con Magaly Medina siempre fue positiva y que jamás ha tenido motivos para sentirse incómoda con ella.

Sus declaraciones reflejaron que, por encima de cualquier exposición mediática, valora los gestos de apoyo y las oportunidades que recibió en los momentos más importantes de su carrera.

PUBLICIDAD

Por ello, aseguró que seguirá guardándole afecto y respeto independientemente de cualquier situación relacionada con la cobertura de su vida personal.

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.

Además de recordar episodios de su pasado televisivo, la modelo también se refirió a su presente sentimental junto al empresario Luis Felipe Zapata.

Durante la conversación contó que ambos se conocen desde hace varios años, aunque en aquel momento cada uno seguía caminos distintos.

El reencuentro se produjo tiempo después, cuando ambos se encontraban solteros y en una etapa diferente de sus vidas.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

<b>La historia de amor que nació tras reencontrarse cuando ambos estaban solteros</b>

Según explicó, el acercamiento comenzó a través de las redes sociales. Lo que inicialmente fueron conversaciones ocasionales terminó transformándose en encuentros cada vez más frecuentes.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, la conexión se fortaleció y ambos decidieron darle una oportunidad a la relación.

Actualmente, Suheyn asegura que atraviesa una etapa tranquila y estable junto al empresario, con quien mantiene una relación seria que continúa avanzando.

La presentadora Magaly Medina critica duramente a Suheyn Cipriani por retomar su relación con Macarius tras un previo distanciamiento. (ATV / Magaly TV La Firme)