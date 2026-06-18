Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. (volleyballworld)

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) cerró su primera semana con un despliegue de alto nivel competitivo y una marcada paridad entre los equipos. Un total de 18 selecciones protagonizaron jornadas intensas, dejando en evidencia la calidad de los planteles y perfilando los primeros movimientos en la tabla general de posiciones.

Para la segunda semana, la competencia continuará desde este miércoles 24 hasta el domingo 28 de junio. Durante esta fase preliminar, los equipos serán distribuidos en distintos grupos que jugarán en varias sedes internacionales. Esta dinámica permitirá que la lucha por los puestos de privilegio se mantenga abierta y que cada encuentro sea clave para avanzar en la clasificación general.

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Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Miércoles 24 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Bulgaria vs. Italia

09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Serbia vs. Japón

10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Bélgica

13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Canadá

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Irán

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Turquía

Jueves 25 de junio

09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Argentina vs. Alemania

09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Estados Unidos vs. Cuba

10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Ucrania

13:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Irán

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. China

Viernes 26 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Canadá vs. Bulgaria

09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Turquía vs. Argentina

09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Cuba vs. Serbia

10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Italia vs. Brasil

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Estados Unidos

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Alemania vs. Bélgica

Sábado 27 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Canadá

09:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Estados Unidos

09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Argentina

10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Italia

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Alemania

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Cuba

Domingo 28 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Ucrania vs. Bulgaria

06:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Bélgica vs. China

06:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Irán vs. Serbia

10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Argentina

13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Brasil

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Japón

*Horarios ajustados a la hora peruana

La VNL Masculina 2026 arranca este 10 de junio. Crédito: FIVB

Canal TV para ver la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Los seguidores peruanos de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tienen a su disposición la plataforma VBTV, el servicio oficial de Volleyball World que transmite en vivo y bajo demanda todos los partidos del torneo. Esta suscripción, con un costo mensual de USD 9,99, da acceso completo a los encuentros de la fase preliminar y final, junto con repeticiones, estadísticas y contenido exclusivo sobre la competencia.

VBTV está disponible en una amplia variedad de dispositivos, incluyendo teléfonos y tabletas Apple y Android, así como en Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. Además, la plataforma permite la reproducción simultánea en hasta dos dispositivos, facilitando el acceso para los aficionados que deseen compartir la cuenta o seguir varios partidos en paralelo.

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De manera complementaria, DSports y su plataforma de streaming DGO ofrecerán algunos encuentros seleccionados según la programación de cada jornada, ampliando las alternativas para los televidentes. Para quienes buscan información adicional, Infobae Perú brindará cobertura completa, incluyendo resultados, cronogramas, posiciones y el seguimiento de todas las incidencias de la VNL 2026 semana a semana.

VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026. Crédito: VNL