Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) cerró su primera semana con un despliegue de alto nivel competitivo y una marcada paridad entre los equipos. Un total de 18 selecciones protagonizaron jornadas intensas, dejando en evidencia la calidad de los planteles y perfilando los primeros movimientos en la tabla general de posiciones.
Para la segunda semana, la competencia continuará desde este miércoles 24 hasta el domingo 28 de junio. Durante esta fase preliminar, los equipos serán distribuidos en distintos grupos que jugarán en varias sedes internacionales. Esta dinámica permitirá que la lucha por los puestos de privilegio se mantenga abierta y que cada encuentro sea clave para avanzar en la clasificación general.
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Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026
Miércoles 24 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Bulgaria vs. Italia
- 09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Serbia vs. Japón
- 10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Bélgica
- 13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Canadá
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Irán
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Turquía
Jueves 25 de junio
- 09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Argentina vs. Alemania
- 09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Estados Unidos vs. Cuba
- 10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Ucrania
- 13:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Irán
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. China
Viernes 26 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Canadá vs. Bulgaria
- 09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Turquía vs. Argentina
- 09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Cuba vs. Serbia
- 10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Italia vs. Brasil
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Estados Unidos
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Alemania vs. Bélgica
Sábado 27 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Canadá
- 09:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Estados Unidos
- 09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Argentina
- 10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Italia
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Alemania
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Cuba
Domingo 28 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Ucrania vs. Bulgaria
- 06:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Bélgica vs. China
- 06:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Irán vs. Serbia
- 10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Argentina
- 13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Brasil
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Japón
*Horarios ajustados a la hora peruana
Canal TV para ver la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026
Los seguidores peruanos de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tienen a su disposición la plataforma VBTV, el servicio oficial de Volleyball World que transmite en vivo y bajo demanda todos los partidos del torneo. Esta suscripción, con un costo mensual de USD 9,99, da acceso completo a los encuentros de la fase preliminar y final, junto con repeticiones, estadísticas y contenido exclusivo sobre la competencia.
VBTV está disponible en una amplia variedad de dispositivos, incluyendo teléfonos y tabletas Apple y Android, así como en Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. Además, la plataforma permite la reproducción simultánea en hasta dos dispositivos, facilitando el acceso para los aficionados que deseen compartir la cuenta o seguir varios partidos en paralelo.
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De manera complementaria, DSports y su plataforma de streaming DGO ofrecerán algunos encuentros seleccionados según la programación de cada jornada, ampliando las alternativas para los televidentes. Para quienes buscan información adicional, Infobae Perú brindará cobertura completa, incluyendo resultados, cronogramas, posiciones y el seguimiento de todas las incidencias de la VNL 2026 semana a semana.
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