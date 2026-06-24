Los premios económicos individuales no son siempre efectivos

Una empleada sonriente entrega billetes de pesos colombianos a un colega en una oficina moderna, simbolizando un pago extra o bonificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad operativa de las empresas modernas hace tiempo superó el modelo del individuo heroico que logra resultados en solitario. El trabajo en equipo es la piedra angular del resultado. Si observamos los desafíos que existen a nivel corporativo y los requerimientos de las empresas para conseguirlos, sabemos que la gran mayoría depende de la colaboración. Sin esta sinergia, los logros se convierten en un desafío enorme para cualquier organización. Entonces, si se espera un esfuerzo en común y distribuido entre varias personas, ¿por qué se mantiene el sistema de premios individuales?

Hay una contradicción en muchas organizaciones: exigen colaboración, construyen equipos, a veces invierten en cultura colectiva y, al final del año, reparten bonos individuales. El mensaje implícito que eso transmite es poderoso… y destructivo.

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No se trata de un error menor de diseño. Es una incoherencia sistémica que opera en silencio, erosionando precisamente aquello que la organización dice querer construir.

El equipo como unidad real de trabajo

Hoy, los desafíos corporativos más relevantes –lanzar un producto, ganar una licitación, transformar un proceso, retener a un cliente estratégico– dependen de la acción coordinada de personas con perfiles, funciones y lenguajes distintos.

Ahí es donde cobran protagonismo los equipos cross-funcionales: grupos de trabajo integrados por personas de distintas áreas –comercial, técnica, legal, financiera, operaciones– que convergen temporalmente alrededor de un objetivo común. Su valor no reside en la suma de habilidades individuales, sino en la capacidad de generar soluciones que ninguna de esas personas habría alcanzado por separado. Cuando funcionan bien, los equipos cross-funcionales acortan tiempos, reducen errores, mejoran la calidad de las decisiones y producen resultados que el trabajo en silos jamás podría replicar.

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Son, en muchos sentidos, la arquitectura más inteligente de trabajo disponible. Y son también los más vulnerables a una política de incentivos mal diseñada.

Hay contextos en los que el premio individual tiene sentido. Los equipos comerciales son el ejemplo más claro: trabajan con cuotas, KPIs definidos y objetivos medibles. Cuando un vendedor supera su meta, hay una relación razonablemente directa entre su esfuerzo y el resultado. El bono, en ese caso, es una señal coherente.

Pero incluso ahí, la historia completa es más compleja. Detrás de cada venta cerrada suelen estar el técnico que resolvió una duda de último momento, el equipo legal que negoció el contrato, el especialista médico o financiero que participó en la presentación, el área de servicio que sostuvo la relación con el cliente durante meses. Ninguno de ellos aparece en el bono. Todos ellos contribuyeron al resultado.

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Premiar solo al que firma genera una narrativa falsa sobre cómo se construyen los logros. Y esa narrativa tiene consecuencias. No tiene sentido empujar a los equipos a un esfuerzo que va más allá de su descripción de funciones para después entregar premios o bonos a una persona en particular. Es una contradicción porque esto solo puede aniquilar las ganas de colaboración.

Cuando una organización recompensa exclusivamente el desempeño individual, está enviando un mensaje mucho más fuerte que cualquier discurso sobre trabajo en equipo: está diciendo que lo que realmente cuenta es el resultado propio, no el colectivo. Y las personas, razonablemente, ajustan su comportamiento a lo que el sistema premia.

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El colaborador que dedicó horas a apoyar a otro equipo –sin que eso figure en su evaluación– aprende rápido que esa energía no se traduce en reconocimiento. La próxima vez, priorizará sus propios números. No por falta de valores, sino porque el sistema le enseñó que eso es lo que importa.

Así se aniquila silenciosamente la colaboración: no con una decisión explícita, sino con una política de incentivos que contradice el modelo de trabajo que la propia organización exige.

Hacia un sistema de incentivos coherente

Diseñar incentivos que reflejen cómo se trabaja realmente no es un ejercicio de generosidad corporativa. Es una decisión estratégica. Algunas organizaciones ya están incorporando componentes de premio colectivo atados a objetivos de equipo o de negocio, métricas de colaboración evaluadas por pares, o reconocimientos explícitos a quienes contribuyen más allá de su rol formal.

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No existe una fórmula única. Pero sí existe un principio inamovible: si se espera que las personas colaboren, el sistema debe recompensar la colaboración. Todo lo demás es contradicción.

Y las contradicciones, en una organización, siempre tienen un costo.