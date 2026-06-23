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Tarjeta Roja Colombia hoy: los peligros de acceder a partidos gratis en la plataforma

Uno de los problemas habituales es la inestabilidad de la señal: las transmisiones suelen cortarse o presentar retrasos importantes

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Colombia - Tarjeta Roja - partidos gratis - Mundial 2026 - tecnología - 23 de junio
En Colombia, Perú y Ecuador, el partido de la selección colombiana comenzará a las 21:00. (Composición Infobae: X/@jamesdrodriguez / Reuters/Troy Taormina)

La popularidad de la selección de Colombia en el Mundial 2026 ha impulsado una oleada de búsquedas para ver el partido contra la República Democrática del Congo sin costo. Entre las consultas más frecuentes, destaca el interés por acceder a la transmisión gratuita a través de Tarjeta Roja, un sitio conocido por ofrecer enlaces a partidos de fútbol sin autorización oficial.

Aunque la promesa de ver el encuentro sin pagar resulta atractiva, el uso de plataformas como Tarjeta Roja implica riesgos para los usuarios y sus dispositivos.

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Cómo funciona Tarjeta Roja para ver partidos de fútbol online

El sitio Tarjeta Roja no opera como un servicio de streaming oficial ni cuenta con derechos de transmisión. Su funcionamiento se basa en la agregación de enlaces externos que redirigen a páginas de terceros, donde se reproducen señales piratas de partidos.

Luis Díaz y Yoanne Wissa, el duelo estelar de ataques entre "Cafeteros" y "Leopardos"-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS
Luis Díaz y Yoanne Wissa, el duelo estelar de ataques entre "Cafeteros" y "Leopardos"-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS

A diferencia de servicios legales como ESPN o Disney+, Tarjeta Roja no transmite contenido propio ni realiza acuerdos con los titulares de derechos, sino que recopila accesos de otras fuentes que no están autorizadas para difundir los partidos.

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Esta plataforma surgió como una alternativa a Roja Directa, replicando su modelo de funcionamiento y adaptándose a los constantes bloqueos judiciales mediante el cambio frecuente de dominios. El usuario que accede a Tarjeta Roja encuentra un listado de partidos y, al hacer clic en un encuentro, es enviado a diferentes sitios de transmisión ilegal, muchas veces llenos de anuncios y elementos sospechosos.

Riesgos y desventajas de utilizar Tarjeta Roja

Acceder a Tarjeta Roja para ver partidos de fútbol gratis conlleva una serie de inconvenientes que afectan tanto la experiencia de usuario como la seguridad digital. En primer lugar, el portal está saturado de publicidad invasiva y ventanas emergentes que dificultan el acceso a la transmisión deseada.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
El uso de Tarjeta Roja implica exponerse a entornos digitales poco confiables, donde abundan los botones de reproducción falsos. (Gemini)

Además, muchos de estos anuncios pueden contener software malicioso, virus o intentos de phishing, representando una amenaza directa para los datos personales y la integridad de los dispositivos.

Uno de los problemas habituales es la inestabilidad de la señal: las transmisiones suelen cortarse, presentar retrasos importantes o incluso desaparecer en medio del partido, especialmente cuando se trata de eventos de gran audiencia como un Mundial. A esto se suman los bloqueos regionales impuestos por las autoridades y proveedores de internet, que restringen el acceso a estos dominios en varios países de Sudamérica y Europa.

El uso de Tarjeta Roja implica exponerse a entornos digitales poco confiables, donde abundan los botones de reproducción falsos y las descargas engañosas. Estas trampas están diseñadas para maximizar los ingresos a través de publicidad agresiva, acuerdos con plataformas de apuestas y programas de afiliados, sin cobrar directamente al usuario por el servicio.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
A diferencia de las plataformas legales, que requieren suscripción o pago, estos portales apuestan por la gratuidad para atraer grandes volúmenes de tráfico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué Tarjeta Roja y Roja Directa son consideradas plataformas ilegales

Tanto Tarjeta Roja como Roja Directa se encuentran en el centro de constantes disputas legales debido a su modelo de funcionamiento. Ninguna de las dos ofrece contenido deportivo de forma legítima, ya que se limitan a publicar enlaces hacia transmisiones no autorizadas. Esta práctica vulnera los derechos de los titulares de las señales originales y provoca que las autoridades judiciales ordenen el bloqueo periódico de sus dominios.

Los operadores de estos sitios emplean estrategias para evadir la acción legal, como la migración continua entre diferentes direcciones web y el uso de tecnología de intercambio de archivos entre pares (P2P). El objetivo es mantener el acceso al portal pese a las restricciones impuestas por los gobiernos y las empresas proveedoras de internet.

A diferencia de las plataformas legales, que requieren suscripción o pago, estos portales apuestan por la gratuidad para atraer grandes volúmenes de tráfico. Su rentabilidad se basa en la exposición masiva de los visitantes a campañas publicitarias de dudosa procedencia, lo que incrementa los riesgos para quienes buscan ver partidos de forma gratuita.

Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
Recurrir a servicios autorizados no solo asegura la calidad de la señal y la cobertura completa del evento, sino que también protege la privacidad de los datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alternativas legales y seguras para ver el Mundial 2026 en Colombia

Ante los riesgos y la inseguridad que representan las páginas de streaming deportivo no autorizado, lo recomendable es utilizar siempre canales y plataformas oficiales para acceder a los partidos. En Colombia y otros países, existen opciones legales disponibles tanto a través de televisión por cable como de servicios de streaming y señales digitales.

Entre las alternativas más confiables se encuentran ESPN, Disney+, TyC Sports Play y los canales deportivos tradicionales. Los usuarios que cuentan con suscripciones a servicios digitales pueden ver los encuentros en plataformas como DGO, Flow, Telecentro Play o Claro TV, desde cualquier dispositivo conectado a internet. Estas vías legales ofrecen transmisiones estables, acceso garantizado a los eventos y protección frente a amenazas informáticas.

Recurrir a servicios autorizados no solo asegura la calidad de la señal y la cobertura completa del evento, sino que también protege la privacidad de los datos y evita la exposición a malware y fraudes. La proliferación de sitios fraudulentos y el fortalecimiento de la persecución judicial hacen que las alternativas ilegales como Tarjeta Roja sean cada vez menos viables y más peligrosas.

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