A qué hora juega Bosnia vs Qatar HOY en Perú: partido en Seattle por fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026

El Lumien Field de Seattle se prepara para recibir uno de los partidos más determinantes del grupo B del Mundial 2026: hoy, miércoles 24 de junio, Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentarán en la tercera fecha, con la obligación de sumar para soñar con la clasificación. La igualdad e intensidad que ha caracterizado la zona hacen que esta jornada final se viva con máxima tensión y sin margen para especulaciones.
La previa del choque está marcada por la presión y la necesidad de ambos seleccionados de reponerse a los golpes sufridos en las fechas anteriores con la consigna de avanzar a la siguiente etapa.
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¿A qué hora juega Bosnia vs Qatar por Mundial 2026?
El duelo entre Bosnia y Qatar está programado para el miércoles 24 de junio en el Lumien Field de Seattle (Estados Unidos). El arranque está fijado para las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, Chile y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 15:00 horas.
La transmisión en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil está prevista para las 16:00 horas, mientras que en México el partido dará inicio a las 13:00 horas. En España, el silbatazo inicial será a las 21:00 horas.
Así llegan Bosnia vs Qatar
La selección de Bosnia llega golpeada luego de caer 4-1 ante Suiza en un partido donde mostró fragilidades defensivas y sufrió para contener el poder ofensivo helvético. El equipo balcánico logró descontar, pero no encontró respuestas para frenar la superioridad del rival, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar líneas y buscar variantes para el cierre del grupo.
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Eso sí, en sus filas tiene a un jugador que ha destacado en la élite como Edin Dzeko, capitán de los ‘dragones’ y actualmente en Schalke 04, que volvió a la Bundesliga.
Por otra parte, la selección de Qatar viene de una derrota aún más abultada: cayó 6-0 frente a Canadá en un partido que se complicó desde muy temprano, con dos expulsiones que dejaron al equipo sin capacidad de reacción.
Las bajas de Homam Al Amin y Assim Madibo condicionan el planteamiento táctico del DT Julen Lopetegui, y el ánimo del plantel llega tocado tras la goleada, aunque el grupo intentará apelar al orgullo y la disciplina para despedirse con una mejor imagen.
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Canal TV del Bosnia vs Qatar por Mundial 2026
El Bosnia vs Qatar, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, será transmitido en Perú por DSports 2 y su plataforma DGO. En Bosnia, la señal estará a cargo de Televisión Federal y Arena Sport 1. En Qatar, la cobertura televisiva será responsabilidad de beIN Sports MAX.
Asimismo, Infobae Perú ofrecerá seguimiento digital con información previa, minuto a minuto y detalles del desarrollo del partido.
Historial de enfrentamientos
Las selecciones de Bosnia y Qatar se han enfrentado en dos ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y el balance resulta ligeramente favorable para los asiáticos con un triunfo y un empate.
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El último encuentro se dio el 10 de agosto del 2010 en un amistoso que se disputó en el estadio Grbavica de Sarajevo. En aquella oportunidad, ambos equipos igualaron 1-1 con los goles de Vedad Ibišević y Wesam Rizik.
Bosnia vs Qatar: posibles alineaciones
Bosnia: Nikola Vasilj, Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirović y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez
Qatar: Mahmud Abunada, Ayoub Al Oui, Miguel, Boualem Khoukhi, Sultan Al Brake, Mohamed Naceur Almanai, Issa Laye, Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui
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