Perú Deportes

A qué hora juega Bosnia vs Qatar HOY en Perú: partido en Seattle por fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026

El conjunto capitaneado por Edin Dzeko intentará dar el golpe en Seattle ante un elenco asiático que viene de sufrir una dura goleada con Canadá. Entérate de los detalles de la contienda

Guardar
Google icon
A qué hora juegan Bosnia vs Qatar por Mundial 2026.
A qué hora juegan Bosnia vs Qatar por Mundial 2026.

El Lumien Field de Seattle se prepara para recibir uno de los partidos más determinantes del grupo B del Mundial 2026: hoy, miércoles 24 de junio, Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentarán en la tercera fecha, con la obligación de sumar para soñar con la clasificación. La igualdad e intensidad que ha caracterizado la zona hacen que esta jornada final se viva con máxima tensión y sin margen para especulaciones.

La previa del choque está marcada por la presión y la necesidad de ambos seleccionados de reponerse a los golpes sufridos en las fechas anteriores con la consigna de avanzar a la siguiente etapa.

PUBLICIDAD

¿A qué hora juega Bosnia vs Qatar por Mundial 2026?

El duelo entre Bosnia y Qatar está programado para el miércoles 24 de junio en el Lumien Field de Seattle (Estados Unidos). El arranque está fijado para las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, Chile y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 15:00 horas.

La transmisión en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil está prevista para las 16:00 horas, mientras que en México el partido dará inicio a las 13:00 horas. En España, el silbatazo inicial será a las 21:00 horas.

Así llegan Bosnia vs Qatar

La selección de Bosnia llega golpeada luego de caer 4-1 ante Suiza en un partido donde mostró fragilidades defensivas y sufrió para contener el poder ofensivo helvético. El equipo balcánico logró descontar, pero no encontró respuestas para frenar la superioridad del rival, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar líneas y buscar variantes para el cierre del grupo.

PUBLICIDAD

Eso sí, en sus filas tiene a un jugador que ha destacado en la élite como Edin Dzeko, capitán de los ‘dragones’ y actualmente en Schalke 04, que volvió a la Bundesliga.

Por otra parte, la selección de Qatar viene de una derrota aún más abultada: cayó 6-0 frente a Canadá en un partido que se complicó desde muy temprano, con dos expulsiones que dejaron al equipo sin capacidad de reacción.

Las bajas de Homam Al Amin y Assim Madibo condicionan el planteamiento táctico del DT Julen Lopetegui, y el ánimo del plantel llega tocado tras la goleada, aunque el grupo intentará apelar al orgullo y la disciplina para despedirse con una mejor imagen.

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0

Canal TV del Bosnia vs Qatar por Mundial 2026

El Bosnia vs Qatar, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, será transmitido en Perú por DSports 2 y su plataforma DGO. En Bosnia, la señal estará a cargo de Televisión Federal y Arena Sport 1. En Qatar, la cobertura televisiva será responsabilidad de beIN Sports MAX.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá seguimiento digital con información previa, minuto a minuto y detalles del desarrollo del partido.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Bosnia y Qatar se han enfrentado en dos ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y el balance resulta ligeramente favorable para los asiáticos con un triunfo y un empate.

El último encuentro se dio el 10 de agosto del 2010 en un amistoso que se disputó en el estadio Grbavica de Sarajevo. En aquella oportunidad, ambos equipos igualaron 1-1 con los goles de Vedad Ibišević y Wesam Rizik.

Bosnia vs Qatar: posibles alineaciones

Bosnia: Nikola Vasilj, Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirović y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez

Qatar: Mahmud Abunada, Ayoub Al Oui, Miguel, Boualem Khoukhi, Sultan Al Brake, Mohamed Naceur Almanai, Issa Laye, Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui

Temas Relacionados

Selección Qatar Mundial 2026Mundial 2026Selección Bosnia y Herzegovina Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Brasil vs Escocia HOY en Perú: partido en Miami por fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026

El equipo de Carlo Ancelotti se medirá con los escoceses en busca de su clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Brasil vs Escocia HOY en Perú: partido en Miami por fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026

Dónde ver Bosnia vs Qatar HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo B del Mundial 2026

Duelo de descarte en Seattle. El vencedor presumiblemente seguirá en carrera, en función de otros resultados, mientras que el caído se marchará sin pena ni gloria de la gran cita. Conoce las frecuencias de transmisión del choque

Dónde ver Bosnia vs Qatar HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo B del Mundial 2026

Bosnia vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Las dos selecciones está obligadas a ganar para seguir soñando con una clasificación a la siguiente instancia del torneo FIFA. Sigue todas las incidencias

Bosnia vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Ignacio Buse, optimista durante su primera gira sobre césped rumbo a Wimbledon: “Me siento más competitivo”

El ‘Colorado’ viene compitiendo al más alto nivel en la previa de su estreno en el Grand Slam londinense. De momento, se ha instalado en octavos de Queen’s y Mallorca

Ignacio Buse, optimista durante su primera gira sobre césped rumbo a Wimbledon: “Me siento más competitivo”

Cristian Neira está de regreso en Alianza Lima: acudió a la la reanudación de los entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026

El ‘Rusito’ acudió puntual a su primera práctica en EGB. Está en él demostrar su valía dentro de una configuración ya conformada y con la vitola de ganador del Torneo Apertura 2026

Cristian Neira está de regreso en Alianza Lima: acudió a la la reanudación de los entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Nueva derrota en mesa para Roberto Sánchez: JEE declara improcedente pedidos de nulidad de votos en el exterior

Nueva derrota en mesa para Roberto Sánchez: JEE declara improcedente pedidos de nulidad de votos en el exterior

Susel Paredes ante denuncia de fraude de Roberto Sánchez: “Lo que puedo decir es que ya ganó Keiko Fujimori”

Rafael López Aliaga arremete contra JEE por no admitirlo como teniente alcalde de Lima: “Esta gente me odia, es banda criminal”

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Martín Vizcarra acepta virtual triunfo de Keiko Fujimori “como demócrata”, tras llamar a votar por Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica niega beso con su ex tras ampay y revela qué le dijo Pablo Heredia: “Soy coqueta por naturaleza”

Shirley Arica niega beso con su ex tras ampay y revela qué le dijo Pablo Heredia: “Soy coqueta por naturaleza”

Milett Figueroa corona a la candidata equivocada en el Miss Morropón y desata críticas de Magaly Medina: “No sabía ni quién ganó”

Monserrat Seminario afirma que se encargaba de Melcochita y Heydi Amado le responde: “La que lo atendía era yo”

Tula Rodríguez estalla por los US$1.000 que le pidió su hija de mesada tras mudarse a Estados Unidos: “Tú estás coj…”

Suheyn Cipriani conmueve al recordar apoyo de Magaly Medina: “Me puede sacar veinte ampays y siempre estaré agradecida”

DEPORTES

A qué hora juega Brasil vs Escocia HOY en Perú: partido en Miami por fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026

A qué hora juega Brasil vs Escocia HOY en Perú: partido en Miami por fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026

Dónde ver Bosnia vs Qatar HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo B del Mundial 2026

Bosnia vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Ignacio Buse, optimista durante su primera gira sobre césped rumbo a Wimbledon: “Me siento más competitivo”

Cristian Neira está de regreso en Alianza Lima: acudió a la la reanudación de los entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026