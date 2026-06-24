A qué hora juega Brasil vs Escocia HOY en Perú: partido en Miami por fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026

A qué hora Brasil vs Escocia por el Mundial 2026. (CBF Futebol)

El Miami Stadium albergará un partido clave del Grupo C: Escocia, dirigida por Steve Clarke, se mide ante el Brasil de Carlo Ancelotti en la tercera fecha del Mundial 2026. El conjunto brasileño necesita una victoria para aspirar al primer puesto, mientras que los británicos buscan sumar puntos y mantener opciones de avanzar como uno de los mejores terceros a los playoffs.

A qué hora juega Brasil vs Escocia por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Brasil y Escocia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026 se jugará hoy, miércoles 24 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, un recinto con capacidad para 64.478 espectadores.

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El horario del partido varía según el país. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 17:00 horas. En Bolivia, Chile y Venezuela, el inicio será a las 18:00 horas. Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la cita está prevista a las 19:00 horas.

Brasil enfrentará con Escocia por el Mundial 2026. (@CBF_Futebol)

Canal TV de Brasil vs Escocia por el Mundial 2026

El duelo entre Brasil y Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 tendrá múltiples opciones de transmisión para el público en Perú. América TV ofrecerá el encuentro en señal abierta, tanto en el canal 4 como en el 704 en alta definición, como parte de la cobertura oficial.

Para quienes desean seguir todos los partidos del torneo, DirecTV cuenta con la transmisión completa en su señal para Perú y el resto de Sudamérica. Además, la plataforma DGO permite ver los partidos en streaming, ideal para quienes optan por dispositivos móviles o computadoras.

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Por otra parte, quienes prefieran información en tiempo real dispondrán de la cobertura de Infobae Perú, que ofrecerá minuto a minuto, previa, jugadas destacadas, declaraciones y resultados de todos los partidos del grupo y del certamen. De esta manera, los aficionados podrán elegir entre televisión abierta, cable, streaming y seguimiento en directo desde medios digitales para no perderse ningún detalle del encuentro.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan Brasil y Escocia al partido?

El Grupo C del Mundial 2026 mantiene el suspenso, ya que Brasil aún no ha asegurado su clasificación a la siguiente fase. Aunque la ‘Canarinha’ logró una victoria contundente 3-0 frente a Haití en la jornada anterior, el empate inicial 1-1 ante Marruecos dejó abierta la definición del grupo, donde ninguna selección ha garantizado su pase.

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El equipo brasileño debutó con dificultades frente a los marroquíes, quienes dominaron por varios tramos del partido y complicaron el rendimiento de los sudamericanos. Posteriormente, los dirigidos por Carlo Ancelotti mostraron superioridad ante Haití, sumando tres puntos que les permiten llegar con posibilidades intactas a la última fecha.

Por su parte, Escocia tuvo un estreno positivo tras vencer 1-0 a Haití, pero en la segunda jornada cayó por la mínima diferencia ante Marruecos. De esta manera, los británicos también dependen del resultado final para definir su clasificación, al igual que el resto de los integrantes del grupo.

Actualmente, tanto Brasil, Escocia, Marruecos como Haití deben disputar la última fecha para definir los boletos a la siguiente ronda, ya que ningún equipo ha alcanzado la tranquilidad de una clasificación anticipada. El cierre del Grupo C promete emociones, con todos los seleccionados luchando por un lugar en la fase eliminatoria.

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Brasil vs Escocia: posibles alineaciones

- Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Matheus Cunha y Vinícius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

- Escocia: Angus Gunn; Kieran Tierney, Jack Hendry, Grant Hanley; Anthony Ralston, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Andy Robertson; Ryan Christie y John McGinn; Che Adams. DT: Steve Clark.