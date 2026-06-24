Resultados ganadores del Gana Diario de este martes 23 de junio

Como cada martes la Tinka difundió los resultados del más reciente sorteo de Gana Diario. Verifique si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.
Fecha del sorteo: martes 23 de junio de 2026
Número del sorteo: 4621
Resultados: 10, 33, 20, 15, 04
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.
Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.
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Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario
Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:
Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.
Documento de identidad oficial (DNI).
Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).
Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.
Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.
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