Tula Rodríguez se ríe de la pensión que le pidió su hija en Estados Unidos, hasta 1.000 dólares al mes: “Tú estás coj…”

La hija de Javier Carmona, con el rostro difuminado, pide dinero para sus gastos de estudios en Estados Unidos a Tula Rodríguez, quien muestra una expresión de sorpresa con las manos levantadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Tula Rodríguez y su hija suele estar marcada por la complicidad, las bromas y la confianza. Así quedó demostrado una vez más en un reciente video compartido por la conductora de ‘Mande quien mande’, donde ambas protagonizaron una conversación que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Lo que comenzó como una charla aparentemente cotidiana sobre gastos personales y organización financiera terminó convirtiéndose en un momento viral debido a la inesperada cifra que la joven planteó para cubrir sus necesidades durante su permanencia en Estados Unidos.

La hija de la recordada figura empresarial Javier Carmona se encuentra viviendo una nueva etapa académica fuera del país y, como parte de ese proceso de independencia, decidió plantearle a su madre una propuesta relacionada con la administración de sus gastos mensuales.

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La conductora compartió una divertida conversación con su hija, quien le propuso recibir una mensualidad fija durante su estadía en Estados Unidos. Sin embargo, la cifra sugerida provocó una inmediata y divertida reacción. TikTok.

La hija de Tula Rodríguez busca mayor independencia económica durante sus estudios

A través de un video publicado en Instagram, madre e hija intercambiaron opiniones sobre la mejor manera de manejar el dinero durante la estadía de la joven en el extranjero.

Según explicó, uno de los principales cambios que enfrenta ahora es que ya no tiene a su madre cerca para solicitarle dinero cuando surge alguna necesidad inesperada. Por ello, considera que recibir una cantidad fija cada mes podría ayudarla a organizarse mejor.

Durante la conversación, la joven expuso con total sinceridad las razones detrás de su propuesta. “Lo que pasa es que ahora que ya no estoy viviendo acá, ya no puedo mirarle a la cara todas las noches y decirle: ‘¿Me das plata?’. Entonces, yo opino que mi mamá debería darme algo mensual”, comentó entre risas.

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Hija de Tula Rodríguez sorprende al pedir hasta 1.000 dólares mensuales: reacción de la conductora se vuelve viral. Captura: Tiktok.

La propuesta de la hija de Javier Carmona que sorprendió a Tula Rodríguez

La joven explicó que recibir una mensualidad estable le permitiría administrar mejor sus gastos y evitar solicitar dinero constantemente. Además, señaló que no busca incrementar sus consumos ni realizar compras innecesarias, sino tener una planificación más ordenada de sus recursos mientras continúa sus estudios.

Según indicó, disponer de un presupuesto mensual facilitaría la organización de sus actividades cotidianas y le daría una mayor sensación de independencia financiera.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el monto que consideró adecuado para cubrir sus necesidades.

Hija de Tula Rodríguez sorprende al pedir hasta 1.000 dólares mensuales: reacción de la conductora se vuelve viral. Captura: Tiktok.

El monto mensual que provocó la reacción viral de la conductora

Luego de explicar los beneficios de contar con una asignación fija, la hija de Tula decidió revelar la cifra que tenía en mente.

“El tope sería 1.000 dólares, pero también me parece bastante… de 400 a 500 dólares, pero si se pasa de buena gente, 600 dólares”, expresó.

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Hija de Tula Rodríguez sorprende al pedir hasta 1.000 dólares mensuales: reacción de la conductora se vuelve viral. Captura: Tiktok.

Visiblemente sorprendida y sin poder contener la risa, Tula reaccionó de forma espontánea ante la propuesta. “Tú estás coj… Fuera de acá ni cag”, respondió entre carcajadas.

El momento rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la presentadora, quienes se identificaron con la escena y destacaron la naturalidad con la que ambas abordan temas familiares.

Hija de Tula Rodríguez sorprende al pedir hasta 1.000 dólares mensuales: reacción de la conductora se vuelve viral. Captura: Tiktok.

Tula Rodríguez reconoce que la propuesta de su hija tiene sentido

Pese a la contundente reacción inicial, la conductora admitió que la idea planteada por su hija tiene cierta lógica.

Durante la conversación, explicó que comprende la necesidad de contar con una mejor organización financiera cuando se vive lejos de casa. Sin embargo, consideró que antes debe existir una demostración clara de responsabilidad en el manejo del dinero.

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“Yo opino que ella tiene mucha razón, pero creo que me tiene que demostrar responsabilidad económica. Si bien es cierto, ella tiene algunos gastos que son obvios, cuando ella se va de shopping, entonces yo le digo: control”, señaló.

La figura de América Televisión dejó entrever que el tema no pasa únicamente por la cantidad de dinero que pueda entregar mensualmente, sino por la capacidad de administrar correctamente los recursos.

Hija de Tula Rodríguez sorprende al pedir hasta 1.000 dólares mensuales: reacción de la conductora se vuelve viral. Captura: Tiktok.

La hija de Tula Rodríguez reconoce el esfuerzo que realiza su madre

Uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando la joven reconoció públicamente el esfuerzo que realiza su madre para sostener su formación académica en el extranjero.

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Lejos de mostrarse despreocupada por el aspecto económico, aseguró ser consciente del trabajo que implica financiar esta nueva etapa de su vida.

“Mi mamá trabaja mucho, entonces tampoco voy a estar gastando, gastando, gastando, porque sé que para ella no es fácil”, expresó.

Hija de Tula Rodríguez sorprende al pedir hasta 1.000 dólares mensuales: reacción de la conductora se vuelve viral. Captura: Tiktok.

La confianza financiera sigue siendo una tarea pendiente

Aunque la conversación se desarrolló en un tono relajado y lleno de humor, Tula aprovechó la oportunidad para transmitir una importante reflexión sobre la responsabilidad económica.

La conductora dejó claro que la independencia financiera también implica aprender a controlar gastos, priorizar necesidades y administrar adecuadamente los recursos disponibles.

Hija de Tula Rodríguez sorprende al pedir hasta 1.000 dólares mensuales: reacción de la conductora se vuelve viral. Captura: Tiktok.

Por ello, concluyó la conversación con una frase que resume la postura que mantiene frente a la propuesta de su hija.

“Bueno, tienes que aceptar que yo todavía tengo que confiar en que tú vas a tener mejor control financiero”, manifestó.

Tula Rodríguez reacciona mientras la hija de Javier Carmona, con el rostro difuminado, le solicita una mensualidad para estudiar en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)