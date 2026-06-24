Dónde ver Bosnia vs Qatar HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo B del Mundial 2026

Una final adelantada se librará en el Lumien Field cuando Bosnia y Qatar midan fuerzas por el cierre del Grupo B. Ambos seleccionados se encuentran con la obligación de ganar para tentar una clasificación a los 16avos de final bajo la etiqueta de mejor tercero. Eso sí, el derrotado se marchará sin pena ni gloria del Mundial 2026.
El compromiso se encuentra fijado para hoy, miércoles 24 de junio, a las 14:00 horas de Perú / 21:00 horas de Europa a través de la señal de DSports 2 / DGO. Del mismo modo, la website Infobae realizará una cobertura digital a través de su website oficial.
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Bosnia arriba a su nuevo encuentro tras una derrota por 4-1 frente a Suiza, donde las debilidades defensivas fueron evidentes y el equipo tuvo complicaciones para frenar el ataque rival. A pesar de conseguir un gol, la selección balcánica no halló soluciones para revertir la situación, lo que lleva al cuerpo técnico a replantear el esquema y buscar alternativas para el cierre de grupo.
Sin embargo, cuenta con la experiencia de Edin Dzeko, capitán de los ‘dragones’ y jugador del Schalke 04, quien ha demostrado calidad en la élite europea y representa la principal esperanza del plantel
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Qatar, por su parte, sufrió una dura derrota 6-0 ante Canadá, en un encuentro marcado por dos expulsiones tempranas que dejaron al equipo sin margen de reacción. Las ausencias de Homam Al Amin y Assim Madibo afectan el esquema de Julen Lopetegui.
El ánimo del plantel se resiente tras la goleada; sin embargo, el grupo busca apoyarse en el orgullo y la disciplina para terminar su participación en la Copa del Mundo 2026 mostrando una imagen más sólida. Las circunstancias adversas han complicado el panorama, pero la intención es cerrar el torneo con dignidad y esfuerzo colectivo pese a las dificultades.
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Dónde ver Bosnia vs Qatar por el Mundial 2026
El encuentro entre Bosnia y Qatar, por la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026, podrá verse en Perú a través de DSports 2 y la plataforma DGO. En territorio bosnio, la transmisión estará a cargo de Televisión Federal y Arena Sport 1.
En Qatar, el partido será emitido por beIN Sports MAX. Además, Infobae realizará una cobertura digital en vivo, con información previa y actualizaciones minuto a minuto sobre el desarrollo del encuentro.
Horarios de Bosnia vs Qatar por el Mundial 2026
El enfrentamiento entre Bosnia y Qatar se disputará el miércoles 24 de junio en el Lumien Field de Seattle, Estados Unidos. El partido comenzará a las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia; en Venezuela, Bolivia, Chile y Miami, el inicio será a las 15:00 horas. Para Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, la transmisión está programada para las 16:00 horas.
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En México, el cotejo iniciará a las 13:00 horas, mientras que en España el silbatazo inicial será a las 21:00 horas. Los horarios varían según el país, permitiendo que la audiencia siga el evento en directo.
Alineaciones probables de Bosnia vs Qatar por el Mundial 2026
- Bosnia: Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic.
- Qatar: Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Al-Brake Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.
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