Dónde ver Brasil vs Escocia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo C del Mundial 2026

¿Dónde ver Brasil vs Escocia por Mundial 2026 HOY? Canal TV en Perú del partido por el Grupo C. Imagen Composición Infobae

Brasil afronta hoy, miércoles 24 de junio, un compromiso clave frente a Escocia por la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial 2026. La ‘canarinha’ llega a este encuentro con la obligación de despejar las dudas que dejó en sus primeras presentaciones y asegurar una posición favorable de cara a las rondas eliminatorias. Los dirigidos por Carlo Ancelotti iniciaron su participación con un empate 1-1 ante Marruecos en un partido donde estuvieron lejos de mostrar su mejor versión, aunque posteriormente reaccionaron con una contundente victoria por 3-0 sobre Haití.

Gracias a esos resultados, los pentacampeones del mundo lideran actualmente su grupo con cuatro puntos, aunque todavía no tienen garantizado el primer lugar. Enfrente tendrán a una selección escocesa que también necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones. El combinado británico debutó con una victoria sobre Haití, pero luego cayó por la mínima diferencia ante Marruecos, resultado que lo dejó en la tercera posición con tres unidades. Además del componente clasificatorio, el partido genera enorme expectativa por la posible aparición de Neymar Jr., quien aún no ha disputado un solo minuto en la presente Copa del Mundo.

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Dónde ver Brasil vs Escocia por Mundial 2026

El Brasil vs Escocia, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), se podrá ver en Perú por DSports, DGO y la señal abierta de América TV. En suelo brasileño, la transmisión estará a cargo de SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+CazéTV y Vivo Play.

De la misma forma, la cobertura digital incluirá actualizaciones, previa y seguimiento minuto a minuto a través del sitio web de Infobae.

Brasil enfrentará con Escocia por el Mundial 2026. (@CBF_Futebol)

Horarios del Brasil vs Escocia por Mundial 2026

El partido entre Brasil y Escocia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026, se disputará el miércoles 24 de junio. El inicio está previsto para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

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En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el encuentro comenzará a las 19:00 horas; mientras que en México será a las 16:00 horas y en España a las 00:00 horas del jueves 25 de junio.

Neymar se alista para su estreno en la Copa del Mundo

Todo indica que Neymar dejó atrás los problemas físicos en la pantorrilla que le impidieron participar en los dos primeros compromisos de Brasil en el Mundial 2026. El delantero llegó a la cita mundialista con molestias que obligaron al cuerpo técnico a manejar con cautela su recuperación, pero las últimas señales son alentadoras y aumentan la expectativa de verlo finalmente sobre el césped.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 22, 2026 Brazil's Neymar Jr. during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Uno de los encargados de alimentar esa ilusión fue Gabriel Martinelli, quien aseguró que el exjugador del Barcelona y PSG mostró una gran evolución durante los entrenamientos recientes. El atacante brasileño destacó el compromiso de Neymar y el entusiasmo que transmite al resto del plantel mientras espera la decisión final del entrenador italiano.

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“Está rindiendo a un nivel muy alto y se ha podido ver la intensidad en la sesión de entrenamiento de hoy. Se nota lo ilusionado que está por estar con nosotros, y su calidad es incuestionable”, comentó Martinelli durante una rueda de prensa realizada el lunes.

El futbolista del Arsenal también dejó claro que la presencia de Neymar dependerá exclusivamente de Carlo Ancelotti. “Que juegue o no es una decisión del seleccionador, pero creo que está en muy buena forma”, añadió.

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo C - Brasil contra Marruecos - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU - 13 de junio de 2026. Neymar Jr., de Brasil, observa antes del partido. REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo

Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, aunque con mejor diferencia de goles. Escocia aparece en la tercera posición con tres unidades y aún conserva opciones de clasificación. Tras una discreta actuación en el empate frente a Marruecos, la selección sudamericana recuperó confianza con el 3-0 sobre Haití y ahora buscará una actuación más convincente para confirmar su candidatura al título. Una victoria sobre Escocia le permitiría acercarse al primer lugar de la zona y llegar con mayor tranquilidad a los dieciseisavos de final.

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