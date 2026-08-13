Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

Patricia Villarreal, quien busca desarrollar una carrera como actriz, contó en Magaly TV La Firme que un trabajador vinculado a Del Barrio Producciones acudió a su departamento para realizarle un supuesto casting. Según su testimonio, el encuentro tomó un giro incómodo cuando le habría pedido posar en ropa interior y realizar una escena de seducción con él. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Patricia Villarreal denunció públicamente un presunto casting irregular que, según su testimonio, terminó convirtiéndose en una experiencia incómoda y que incluso le generó temor. La joven, quien además de ejercer como ingeniera industrial busca abrirse camino en la actuación, contó en Magaly TV La Firme que conoció a Erick García Vilca a través de actividades relacionadas con Del Barrio Producciones, empresa liderada por la productora Michelle Alexander. Con esa referencia, aseguró, confió inicialmente en la propuesta que recibió.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

El caso fue presentado en el programa de Magaly Medina este miércoles 12 de agosto. La conductora cuestionó que un supuesto proceso de selección para una producción televisiva se haya realizado en el departamento de una aspirante y sin el equipo habitual de un casting profesional. La historia, además, tomó relevancia porque, según el reportaje, parte del encuentro quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la sala del inmueble.

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La denuncia de Patricia se produce pocos días después de que Michelle Alexander expresara públicamente su indignación por las imágenes relacionadas con el caso de Naldy Saldaña, quien denunció un presunto episodio de acoso y agresión. En aquella oportunidad, la productora fue contundente al condenar los hechos y exigir consecuencias para el responsable.

Una joven aspirante a actriz y un trabajador de Del Barrio Producciones aparecen en un espacio interior relacionado con la denuncia por un supuesto casting irregular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es que estoy indignadísima, como todo el Perú lo está, después de haber visto las imágenes donde Naldi Saldaña es acosada, es agredida, es violentada por este hombre asqueroso, director musical. No, señores, esto no puede ser. Ese tipo a la cárcel, señores, a la cárcel”, declaró Michelle Alexander en las imágenes difundidas por el programa.

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Ahora, el reportaje puso bajo la lupa a un trabajador que, según Patricia Villarreal, se presentó ante ella como director de Del Barrio Producciones. La joven explicó que su primer acercamiento con Eric García ocurrió durante los talleres de la productora. Su interés por la actuación la llevó a inscribirse en estas actividades después de conocerlas mediante redes sociales.

“Publican en Instagram. Lo vi y dije: ‘Ya me voy a inscribir’. Con total seguridad, porque como, o sea, Del Barrio salen las novelas en el Canal cuatro”, relató Patricia.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

La joven contó que uno de los atractivos de los talleres era la posibilidad de participar en una grabación real. En su caso, explicó, tuvo la oportunidad de aparecer como extra en una producción y fue allí donde volvió a coincidir con García Vilca.

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“Como un reel final es de que te llevan a una locación donde estén grabando alguna novela y haces tu escena con el equipo de producción de la misma novela, la productora de Del Barrio. Entonces, ahí es donde yo conocí a Eric de vista, porque él, este, le tocó ser mi director. Ya había como que esa confianza de que es una persona, trabajador de Del Barrio Producciones”, explicó.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

Patricia Villarreal asegura que recibió una propuesta para un nuevo casting

Según el relato de Patricia, posteriormente ambos comenzaron a seguirse en Instagram y mantuvieron conversaciones. En ese contexto, Eric García le habría comentado que estaba relacionado con una nueva producción y que existía la posibilidad de realizar un casting.

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La joven señaló que la mención de un supuesto jefe de casting le generó mayor confianza, pues interpretó que se trataba de una convocatoria relacionada con la productora.

“Me menciona el casting, me menciona un jefe de casting. Ahí es donde yo, o sea, más confianza. Me dice: ‘No entro mucho en mi Instagram, mejor, pásame tu número para hablar por WhatsApp’. Yo entendía que era para Del Barrio. Entonces, me dijo: ‘Igual no te lo puedo decir por llamada, tiene que ser en persona’”, relató.

Después de varios días de conversación, acordaron encontrarse en el departamento de Patricia. Según ella, el objetivo era realizar el supuesto casting. Sin embargo, una vez que estuvieron en el lugar, la situación comenzó a resultarle extraña.

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Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

Patricia explicó que inicialmente García Vilca se mostró amigable y que esa actitud fue precisamente una de las razones por las que bajó la guardia. “Es una persona muy amigable, como que te ve como amistad, mas no... Por eso digo, me confié”, manifestó.

De acuerdo con su testimonio, el hombre le explicó que necesitaba tomarle fotografías para evaluar su perfil. Primero le pidió una vestimenta de color negro y posteriormente otra con algún color. La situación cambió cuando le indicó que, dependiendo del personaje, debía utilizar un baby doll.

“Me dice que según el personaje tiene que ser en un baby doll. Y yo le digo que no tengo, le digo: ‘No, no tengo’. Y me dice: ‘Entonces, en ropa interior’. Y yo le digo: ‘No, ¿no sería mejor en ropa de baño?’. Y me dice: ‘Ya, bueno’”, contó.

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Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

El supuesto casting quedó registrado por una cámara de seguridad

Una de las particularidades del caso es que el encuentro no ocurrió completamente fuera de registro. Patricia tenía una cámara de seguridad en la sala de su departamento, un dispositivo que, según el reportaje, permitió registrar parte de lo sucedido.

En las imágenes mostradas por Magaly TV La Firme, se observa al hombre llegar al inmueble, saludar a Patricia, dejar su mochila y conversar con ella. Posteriormente, comienza a explicarle cómo sería la supuesta prueba.

El reportaje mostró que, en lugar de utilizar un estudio de grabación con cámaras y personal de producción, el hombre habría utilizado un teléfono celular para tomarle fotografías.

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La propia Patricia explicó que, durante el encuentro, comenzó a percibir que el procedimiento no correspondía a lo que esperaba de un casting profesional.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

En una conversación captada por la cámara, se escucha a Patricia hablar sobre la posibilidad de utilizar ropa de baño, mientras la otra persona plantea alternativas relacionadas con prendas más pequeñas. Posteriormente, el hombre le habría indicado que tenía potencial para el personaje.

“Creo que puedes tener potencial, digo”, se escucha en el registro difundido por el programa. Patricia, por su parte, manifestó que esperaba recibir información sobre futuros procesos de selección. “Me avisan, pues, si hay algún casting”, respondió.

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Sin embargo, la conversación habría tomado otro rumbo cuando se planteó la realización de una escena de carácter íntimo. Según el testimonio de la joven, el supuesto director le indicó que debía interactuar directamente con él.

“La escena de cama es aparte de los besos. Tú empujas al pata, te sientas encima de él, te sacas la remera. Yo quería grabar contigo, más o menos un poco, porque yo no sé cuánto me das”, se escucha decir al hombre en el audio difundido por el programa.

Patricia aseguró que esa situación fue el momento en que comprendió que algo no estaba bien. “Que lo seduzca, que me quite la ropa. Y ahí es donde yo no acepto. Busqué todas las maneras posibles para que se vaya de mi casa. Yo no sabía cómo reaccionar. Ya era como si, si fuera que me va a hacer algo”, relató.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

La joven cuestionó que el casting se realizara sin un equipo de producción

El caso generó cuestionamientos debido a las condiciones en las que se habría realizado la prueba. Magaly Medina remarcó durante el programa que un casting profesional suele involucrar un equipo de producción, cámaras, dirección y un proceso previamente establecido.

“Se supone que cuando haces un casting hay todo un equipo detrás, un director de escena, hay un director de casting, hay alguien que está haciendo y grabando las escenas y te dan un guion”, sostuvo la conductora.

Medina también cuestionó que la persona encargada de realizar la prueba haya acudido directamente al domicilio de una joven que se encontraba sola, en lugar de citarla en una productora o estudio. “¿Qué escena será esa donde estás solo con un celular?”, cuestionó durante la emisión.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora recordó además casos de abuso de poder en la industria del entretenimiento y señaló que este tipo de situaciones pueden producirse cuando una persona tiene capacidad para decidir quién ingresa o no a determinados proyectos.

En ese sentido, hizo referencia al caso de Hollywood relacionado con Harvey Weinstein, productor condenado por delitos sexuales, para explicar cómo algunas denuncias históricas estuvieron vinculadas con relaciones de poder dentro de la industria.

“Muchos hombres que tienen poder dentro de una productora, dentro de un canal de televisión, dentro de un ministerio, dentro de una organización donde tienen poder, el poder de decir: ‘Te contrato, no te contrato, ingresas o no ingresas’”, expresó Medina.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

Patricia asegura que el hombre le habló de alquilar un Airbnb

Según el relato de la joven, en determinado momento el hombre habría advertido la presencia de la cámara de seguridad ubicada en la sala. Patricia explicó que respondió que se trataba de un sistema instalado por una empresa de seguridad.

Posteriormente, de acuerdo con su testimonio, el hombre habría planteado la posibilidad de encontrarse nuevamente en otro lugar.

“Es que yo le digo de que no podía ser hoy en mi casa, que estoy en un departamento y me dice: ‘Me hubieras dicho antes para ir a otro lado, que para alquilar un lugar, un Airbnb’”, contó.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.