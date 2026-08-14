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Julio César Uribe responde dónde se jugará el Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿Estadio Nacional o Alberto Gallardo?

El club rimense insiste en que la preparación del equipo no puede depender del lugar donde se juegue, y que la obligación pasa por competir del mismo modo, incluso si la organización del partido cambia de escenario

Julio César Uribe – Sporting Cristal - Alianza Lima – Liga 1- Perú – deportes – 13 agosto
Foto 0: Mientras el club sigue ajustando su plan para el Torneo Clausura, una pregunta externa empieza a crecer en la previa del clásico: qué tan viable es sostener la localía habitual cuando el calendario del principal estadio entra en zona de conflicto. (Sporting Cristal)
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Sporting Cristal presentó a sus nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura y, mientras concentra su energía en los próximos partidos del campeonato, ya aparece en el horizonte un compromiso de alto impacto: el clásico ante Alianza Lima, programado para la fecha 14.

La atención se instaló en torno al escenario, debido a la posibilidad de que el encuentro no se juegue en el Estadio Nacional por una agenda de eventos que podría dejar al club sin ese recinto en las fechas previstas.

En ese contexto, Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, fue consultado por una alternativa concreta: que el equipo reciba a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. El directivo evitó adelantar definiciones y subrayó que, por ahora, la planificación deportiva no gira alrededor de esa decisión, aunque admitió que el escenario podría presentarse.

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La duda por el Estadio Nacional y el Alberto Gallardo como alternativa

Julio César Uribe – Sporting Cristal - Alianza Lima – Liga 1- Perú – deportes – 13 agosto
El Estadio Nacional podría no estar disponible para el Cristal-Alianza Lima por su agenda de eventos a fines de octubre. Ante ello, el Alberto Gallardo surge como una opción de localía. (Sporting Cristal)

La incertidumbre se originó en torno a la disponibilidad del Estadio Nacional en las fechas cercanas al clásico. De acuerdo con la programación conocida, el recinto debe albergar presentaciones de la banda española Hombres G los días 29 y 30 de octubre. Además, el sábado 31 de octubre está previsto un evento vinculado con la celebración de Halloween, lo que complejiza la posibilidad de usar el estadio para un partido de alta convocatoria.

Con ese panorama, el Alberto Gallardo aparece como una de las opciones que podría entrar en evaluación para la localía de Sporting Cristal ante el conjunto blanquiazul. El estadio es utilizado por el club celeste durante la temporada, aunque un cruce frente a Alianza Lima suele demandar condiciones adicionales por tratarse de un encuentro de especial sensibilidad.

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Uribe, al ser consultado sobre esa eventualidad, marcó distancia de cualquier anuncio y optó por una postura prudente: “Es un escenario que puede darse, pero no es algo que estemos pensando ahora”, señaló. En la misma línea, insistió en que la prioridad inmediata está puesta en el calendario más próximo y que el asunto del estadio se resolverá más adelante.

“Donde tengamos que jugarlo”: el enfoque de Uribe sobre el clásico

Julio César Uribe – Sporting Cristal - Alianza Lima – Liga 1- Perú – deportes – 13 agosto
Ante la posibilidad de cambiar de estadio, Julio César Uribe dejó una postura clara: Sporting Cristal debe concentrarse en competir y buscar el triunfo ante Alianza Lima sin importar dónde se dispute. (Sporting Cristal)

Más allá de la sede, el director general de Sporting Cristal planteó que el equipo debe estar listo para competir en el escenario que finalmente se determine. “El escenario no es algo que estemos pensando, donde tengamos que jugarlo, vamos a tener que jugarlo y tratar de ganar”, afirmó Uribe, al referirse a la organización del partido ante Alianza Lima en el Torneo Clausura.

En paralelo, el dirigente describió el modo en que se convive con la exigencia del fútbol profesional, un elemento que, según su interpretación, depende de la preparación y del grado de convicción con que se asume la tarea. “La presión es interpretada por muchos cuando no estás preparado para realizar una función. El futbolista profesional está preparado para hacer las cosas que se le piden. El jugador disfruta el juego cuando tiene los conocimientos alineados y responde como corresponde”, explicó.

Esa mirada se inserta en un contexto de expectativas altas alrededor del equipo rimense, que afronta el Clausura con la meta de sostener su competitividad en cada fecha y con la obligación de responder en partidos de máxima exposición, como el clásico ante Alianza Lima.

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