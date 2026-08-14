Cienciano vs Botafogo: día, hora y dónde ver partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infoabe.

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Cienciano afrontará una de las noches más importantes de su actual campaña internacional. El conjunto cusqueño llegará al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con una ventaja histórica de 6-1 sobre Botafogo, resultado conseguido en la ida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, la serie se trasladará a Río de Janeiro, donde el cuadro brasileño intentará protagonizar una remontada en el estadio Olímpico Nilton Santos, mientras que el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo buscará administrar su amplia diferencia para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Cienciano vs Botafogo: día y hora del duelo de vuelta por octavos de final

El partido de vuelta por los octavos de final se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:30 horas (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. En horario brasileño, el encuentro comenzará a las 21:30, de acuerdo con la programación publicada para la serie.

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Para los aficionados de otros países de la región, estos son los horarios de referencia: 20:30 horas en Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela; 21:30 en Argentina, Brasil y Uruguay. En Ecuador y Colombia, el duelo comenzará a las 19:30, mientras que en Miami será a las 20:30. En España, debido a la diferencia horaria, el partido arrancará a las 02:30 de la madrugada del viernes 21 de agosto.

Cienciano y un resultado histórico para el fútbol peruano al golear por 6-1 a Botafogo por Copa Sudamericana. Crédito: AFP.

¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana?

Por el momento, resta conocer qué casa televisiva emitirá el encuentro en Perú. La transmisión podría quedar a cargo de ESPN o DSports, por lo que se deberá esperar la confirmación oficial de la señal correspondiente antes del partido.

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De todas maneras, Infobae Perú contará con todas las incidencias del encuentro a través de su página web. Los aficionados podrán seguir la previa, las principales jugadas, los goles y las declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el compromiso.

Cienciano y un resultado histórico en Cusco

Cienciano protagonizó una actuación inolvidable en el partido de ida y goleó 6-1 a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto imperial no necesitó demasiado tiempo para imponer condiciones y consiguió una diferencia que ahora lo coloca muy cerca de los cuartos de final.

El delantero marcó de cabeza el primero de los cusqueños por el torneo internacional - Crédito: ESPN

El primer golpe llegó a los 18 minutos, cuando Matías Succar apareció de cabeza después de un gran centro de Alejandro Hohberg desde el sector derecho. Apenas dos minutos después, Neri Bandiera amplió la diferencia al aparecer por el segundo palo y empujar el balón para desatar la fiesta en Cusco.

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La superioridad del ‘papá’ continuó a los 30 minutos. Succar aprovechó un error del arquero de Botafogo y marcó su segundo tanto de la noche para establecer el 3-0. Cinco minutos después, Marcos Martinich sorprendió con un espectacular remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta brasileño.

Botafogo reaccionó al inicio del complemento y Matheus Martins descontó a los 49 minutos con una notable ejecución de tiro libre. Sin embargo, Cienciano no perdió el control del partido. A los 62’, Bandiera apareció nuevamente para marcar el 5-1 y, a los 78’, Succar completó su triplete con un nuevo cabezazo.

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El jugador cusqueño puso la pelota en un lugar imposible para el portero brasileño - Crédito: ESPN.

El resultado no solo significó una ventaja extraordinaria para Cienciano, sino que también dejó una marca histórica. Succar se convirtió en protagonista de una noche memorable y el conjunto cusqueño consiguió una de las goleadas internacionales más importantes de su historia ante un representante brasileño.

Ahora, el objetivo está claro: resistir en Río de Janeiro y asegurar una clasificación que volvería a colocar al fútbol peruano entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. La última presencia de un club nacional en los cuartos de final de esta competencia correspondió a Alianza Lima en 2025, por lo que Cienciano tiene la posibilidad de repetir ese logro y mantener vigente su histórica tradición internacional.

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