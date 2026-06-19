Programación de la Copa Latina de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular con Perú, Argentina y Venezuela

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026. (Latina)

El regreso de la selección peruana femenina de vóley ante su público marcará el inicio de la Copa Latina de Vóley 2026, un torneo cuadrangular que servirá como antesala a la Copa Sudamericana. El certamen se llevará a cabo en la ciudad de Lima y reunirá a los equipos nacionales de Argentina y Venezuela como invitados internacionales.

El torneo amistoso se desarrollará del 27 al 29 de junio y se desarrollará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. En esta edición, la organización ha decidido que Perú participe con dos planteles diferentes, denominados Perú A y Perú B. Esta estrategia busca que el comando técnico pueda evaluar a un mayor número de jugadoras rumbo al campeonato sudamericano.

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Programación de la Copa Latina 2026

La agenda del cuadrangular amistoso de voleibol femenino en Lima, con participación de la selección de Perú —que competirá con dos equipos, A y B—, la selección de Argentina y la de Venezuela.

Jueves 27 de junio

Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Perú A vs. Perú B | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Viernes 28 de junio

Perú A vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Perú B vs. Argentina | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Sábado 29 de junio

Perú B vs. Venezuela | 16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Perú A vs. Argentina | 18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Perú jugará cuadrangular amistoso llamado Copa Latina 2026. (Dosis de voleibol)

¿Cómo comprar entradas para la Copa Latina 2026?

El anuncio de la venta de entradas para la Copa Latina de Vóley 2026 generó una rápida respuesta entre los seguidores del voleibol peruano. Los boletos ya pueden adquirirse a través de la plataforma digital Joinnus, lo que facilita el acceso a quienes desean asistir a los partidos del cuadrangular internacional programado en Lima.

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El proceso de compra es completamente virtual: los aficionados deben ingresar al portal oficial, elegir la fecha y ubicación de preferencia y seguir los pasos indicados para concretar la adquisición. De este modo, cada hincha puede asegurar su lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, escenario que albergará el evento.

General Norte: S/ 25.00

General Sur: S/ 25.00

General Oriente: S/ 25.00

General Occidente: S/ 25.00

Preferente Norte: S/ 40.00

Preferente Sur: S/ 40.00

Preferente Oriente: S/ 50.00

Preferente Occidente: S/ 50.00

Los boletos van desde los 25 soles en las zonas generales hasta los 50 soles en las ubicaciones preferenciales de oriente y occidente para la Copa Latina. Crédito: Joinnus

Canal TV para ver los partidos de la Copa Latina 2026

Los partidos de la Copa Latina 2026 llegará a todos los hogares peruano a través de la señal abierta de Latina Televisión por medio de sus canales 2 y 702 en HD. También vía streaming por web, aplicativo y Youtube. Además, Infobae Perú informará todos los detalles con los encuentros en vivo, mejores jugadas, y mucho más.

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La 'bicolor' competirá internacionalmente a partir de este mes. Créditos: Latina / Instagram.

Último ensayo de Perú previo a la Copa Sudamericana 2026

El diseño de la Copa Latina de Vóley 2026 responde a una estrategia específica del comando técnico liderado por Antonio Rizola. Más allá de los marcadores, el propósito central será que el entrenador obtenga una evaluación exhaustiva del grupo de jugadoras disponibles.

La decisión de dividir a la selección nacional en Perú A y Perú B refleja la intención de analizar el desempeño de todas las convocadas en condiciones similares. De este modo, el cuerpo técnico podrá tomar decisiones fundamentadas para estructurar el plantel que afrontará la próxima Copa Sudamericana.

La presencia de Argentina y Venezuela como oponentes en el cuadrangular garantiza un contexto competitivo de nivel internacional. En este escenario, cada encuentro servirá como una oportunidad para medir el rendimiento individual y colectivo, ajustando detalles de cara al torneo continental.

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Ya salieron entradas para la Copa Latina de Vóley, donde Perú jugará un cuadrangular junto a Argentina y Venezuela. Crédito: CSV