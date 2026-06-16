Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Prefieren la liga antes de vestir la camiseta”

La 'Zurda de Oro' opinó de las recientes bajas de la 'bicolor'. Créditos: TV Perú.

Cecilia Tait se refirió nuevamente a las recientes negativas de algunas voleibolistas para integrar la selección peruana. La ‘Zurda de Oro’, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 1988, criticó la decisión de las jugadoras que priorizan a sus clubes sobre el equipo nacional.

En una entrevista con TV Perú Deportes, Tait señaló: “Nuestras nuevas jugadoras prefieren la liga peruana antes de vestir la casaquilla, más allá de los problemas personales, de los inconvenientes, porque vestir la casaquilla peruana es representar al país”.

La exvoleibolista afirmó que la Liga Peruana de Vóley no ofrece la misma exposición que la selección nacional. “La liga no es Perú, la liga es parte de su trabajo y lo entendemos, pero vestir la casaquilla peruana es otras ligas, las ligas mayores, lograr el objetivo de tener medallas para el Perú”.

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Tait consideró que, si las deportistas tuvieran este enfoque, las decisiones serían distintas. “Si eso lo tuvieran en su software, yo sí creo que otro fuera las decisiones de estas chicas. Las respeto, no lo comparto”.

Por último, sostuvo que las jugadoras deben demostrar su nivel dentro del campo antes de tomar una decisión sobre su futuro. “Ellas tienen que demostrar en la cancha, no afuera diciendo yo no puedo por A, por B, por C. Demuestren en la cancha que primero se gana y después ya si quieres haz lo que quieras”.

Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana.

Presidente de la FPV se pronunció sobre voleibolistas

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, se refirió a la decisión de algunas jugadoras de no integrar la selección nacional para la temporada 2026. El directivo indicó que la situación está bajo evaluación institucional y que la FPV ha solicitado asesoría legal para determinar posibles medidas.

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“Personalmente, considero que uno nunca debe rechazar a su país ni a una selección. Existen normas claras tanto en la Ley General de Deporte como en el reglamento de la federación. Hemos pedido asesoría legal a nuestros especialistas para definir, a partir de ello, las acciones que se puedan tomar”, señaló el mandamás en declaraciones a Latina.

Gino Vegas aseguró que se están analizando posibles acciones frente a la negativa de algunas voleibolistas a integrar la 'bicolor'. (Video: Latina)