Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Prefieren la liga antes de vestir la camiseta”

Cecilia Tait se refirió nuevamente a las recientes negativas de algunas voleibolistas para integrar la selección peruana. La ‘Zurda de Oro’, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 1988, criticó la decisión de las jugadoras que priorizan a sus clubes sobre el equipo nacional.
En una entrevista con TV Perú Deportes, Tait señaló: “Nuestras nuevas jugadoras prefieren la liga peruana antes de vestir la casaquilla, más allá de los problemas personales, de los inconvenientes, porque vestir la casaquilla peruana es representar al país”.
La exvoleibolista afirmó que la Liga Peruana de Vóley no ofrece la misma exposición que la selección nacional. “La liga no es Perú, la liga es parte de su trabajo y lo entendemos, pero vestir la casaquilla peruana es otras ligas, las ligas mayores, lograr el objetivo de tener medallas para el Perú”.
PUBLICIDAD
Tait consideró que, si las deportistas tuvieran este enfoque, las decisiones serían distintas. “Si eso lo tuvieran en su software, yo sí creo que otro fuera las decisiones de estas chicas. Las respeto, no lo comparto”.
Por último, sostuvo que las jugadoras deben demostrar su nivel dentro del campo antes de tomar una decisión sobre su futuro. “Ellas tienen que demostrar en la cancha, no afuera diciendo yo no puedo por A, por B, por C. Demuestren en la cancha que primero se gana y después ya si quieres haz lo que quieras”.
Presidente de la FPV se pronunció sobre voleibolistas
Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, se refirió a la decisión de algunas jugadoras de no integrar la selección nacional para la temporada 2026. El directivo indicó que la situación está bajo evaluación institucional y que la FPV ha solicitado asesoría legal para determinar posibles medidas.
PUBLICIDAD
“Personalmente, considero que uno nunca debe rechazar a su país ni a una selección. Existen normas claras tanto en la Ley General de Deporte como en el reglamento de la federación. Hemos pedido asesoría legal a nuestros especialistas para definir, a partir de ello, las acciones que se puedan tomar”, señaló el mandamás en declaraciones a Latina.
Más Noticias
Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Roberto Mosquera buscará su primer triunfo en La Florida. El conjunto de Iquitos también necesita ganar para seguir con chances de clasificar. Conoce todos los detalles
Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026
Con Lionel Messi al frente, la ‘albiceleste’ intentará iniciar esta edición con un triunfo y defender el título obtenido en la última Copa del Mundo. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo
A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026
La vigente campeona del mundo se medirá ante un rival rápido, que tiene como mayor estrella a Riyad Mahrez, exManchester City. Conoce los horarios de este duelo
Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026
Erling Haaland guiará a los suyos al éxito en el estreno contra un elenco que marca su presencia en la gran cita tras asegurar el último boleto mundialista. Sigue las incidencias del duelo
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la semana 2
Todo está listo para que inicie la segunda rueda de compatencia: duelos emocionantes que definirán el futuro de los equipos rumbo a la etpa final. Entérate cómo le va a las selecciones
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD