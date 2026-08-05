Así se camuflan los delincuentes para pasar desapercibidos y robar en el Centro de Lima: cámaras revelan nuevo modus operandi

Cámaras de seguridad registraron cómo delincuentes se camuflan como estudiantes, recicladores y transeúntes para cometer robos en el Centro Histórico de Lima. Las imágenes muestran cómo sustraen celulares y vehículos menores aprovechando el descuido de sus víctimas. La Municipalidad de Lima informó que en julio realizó 30 intervenciones y desarticuló seis bandas criminales. Fuente: Latina Noticias

Guardar

Vestirse como un estudiante universitario, empujar un triciclo de reciclaje o incluso aparentar ser una pareja que disfruta una salchipapa en una plaza son algunas de las estrategias que emplean los delincuentes para pasar desapercibidos y cometer robos en el Centro Histórico de Lima. El objetivo es el mismo: ganarse la confianza del entorno o aprovechar un descuido para apoderarse de celulares, scooters y otros bienes en cuestión de segundos.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y los serenos de la Municipalidad de Lima, difundidas por Latina Noticias, muestran cómo estas modalidades se repiten en zonas de alta concurrencia, donde turistas, trabajadores y usuarios del transporte público se convierten en las principales víctimas de los llamados “raqueteros al paso”.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, la comuna informó que durante julio de 2026 realizó alrededor de 30 intervenciones contra la delincuencia y logró desarticular seis bandas criminales. “En el mes de julio habremos hecho aproximadamente unas treinta intervenciones y en desarticulación de bandas criminales, unas seis bandas criminales”, señaló Mariella Falla, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en declaraciones a Latina Noticias.

Un asaltante con capucha intenta arrebatar un bolso a un transeúnte en una calle concurrida del Centro Histórico de Lima, con edificios coloniales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cámaras captaron cómo los delincuentes simulan actividades cotidianas para cometer robos

Una de las grabaciones registradas por el serenazgo muestra a una pareja que se sienta en una banca de la plaza San Martín con una salchipapa, dando la impresión de compartir una comida como cualquier otra. Mientras la mujer permanece sentada, el hombre observa discretamente el entorno y espera el momento oportuno para actuar.

PUBLICIDAD

Segundos después, el sujeto se levanta, se acerca a un hombre que dormía bajo los efectos del alcohol y le arrebata el celular sin llamar la atención de quienes se encontraban cerca. La intervención de los agentes permitió detener posteriormente al ciudadano venezolano identificado como Iglean Junior Soto Díaz en el cruce del pasaje Villarán con el jirón Washington.

Según explicó Mariella Falla, este tipo de hechos también afecta a quienes visitan los principales atractivos turísticos del centro de la capital. “A los turistas, como andan tomando fotos en los alrededores de la Plaza de Armas, también se dan los arrebatos, pero nosotros hacemos los cercos y no los dejamos salir porque avanzan hacia el lado del Rímac”, indicó la funcionaria a Latina Noticias.

PUBLICIDAD

Cámaras de seguridad en el Cercado de Lima registran a individuos en una escena vinculada a las modalidades de robo por las que operan delincuentes en la capital. (Captura: Latina Noticias)

Los perfiles que adoptan los delincuentes para pasar desapercibidos en el Centro de Lima

Las autoridades advierten que los delincuentes buscan mezclarse entre peatones y visitantes para evitar levantar sospechas. Por ello, adoptan la apariencia de estudiantes, recicladores o simples transeúntes que recorren el Centro de Lima, una estrategia que les permite acercarse con facilidad a sus objetivos.

Uno de los casos registrados ocurrió cerca de la Estación Central del Metropolitano. En las imágenes se observa a un joven que aparenta ser un universitario que regresa por su vehículo estacionado. Sin embargo, extrae una cisalla de su mochila, corta la cadena de seguridad y escapa conduciendo un scooter en apenas unos segundos.

“Una persona común y silvestre con su mochila, pero ya tiene su cisalla. Corta y se va con el scooter como si fuera de él. Te das cuenta de que ya está con su implemento en la mochila”, explicó Mariella Falla. Una modalidad similar fue captada en la cuadra nueve de la avenida Camaná, donde dos sujetos fingieron ser recicladores que empujaban un triciclo antes de arrebatar el celular a una mujer. Ambos fueron capturados, aunque insistían en que solo realizaban labores de reciclaje.

PUBLICIDAD

Motociclistas con chaleco naranja continúan robando celulares en San Borja, Cercado de Lima y otros puntos de la capital - Panamericana Noticias

Estas son las zonas donde se concentran los robos en el Centro de Lima

De acuerdo con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de Lima, las avenidas Nicolás de Piérola, Abancay, Emancipación y Camaná concentran la mayor cantidad de robos registrados durante las últimas semanas en el Centro Histórico de Lima.

Se trata de vías con intenso tránsito de peatones, turistas y usuarios del transporte público durante gran parte del día. Ese movimiento constante facilita que los delincuentes se mezclen entre la multitud y ejecuten robos sin despertar sospechas, especialmente durante la tarde y la madrugada, cuando la presencia policial disminuye.

inseguridad ciudadana

Aunque las cámaras de vigilancia y los operativos permiten identificar y capturar a varios de los responsables, las autoridades reconocen que el reto continúa. Para las víctimas, la detención de los implicados no siempre representa el final del problema, pues persiste la preocupación de que quienes son capturados recuperen rápidamente su libertad y vuelvan a delinquir en las calles del Centro de Lima.

PUBLICIDAD