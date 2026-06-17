Programación de la fecha 2 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

El miércoles 17 de junio finaliza la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, y de inmediato comenzará la segunda jornada. A continuación, se detalla la programación completa de los partidos previstos para esta nueva etapa.
En esta jornada, las posiciones en los grupos pueden cambiar y algunas selecciones asegurarán su clasificación a la siguiente fase del Mundial. Los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente, junto con los ocho mejores terceros de los 12 grupos.
Así se jugará la fecha 2 del Mundial 2026
Jueves 18 de junio
- Chequia vs Sudáfrica (11:00 horas / Mercedes-Benz Stadium de Atlanta)
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles)
- Canadá vs Qatar (17:00 horas / estadio BC Place de Vancouver)
- México vs Corea del Sur (20:00 horas / estadio Akron de Guadalajara)
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs Australia (14:00 horas / Lumen Field)
- Escocia vs Marruecos (17:00 horas / Gillete Stadium de Boston)
- Brasil vs Haití (19:30 horas / Lincoln Financial Field)
- Turquía vs Paraguay (22:00 horas / Levi’s Stadium)
Sábado 20 de junio
- Países Bajos vs Suecia (12:00 horas / estadio NRG)
- Alemania vs Costa de Marfil (15:00 horas / BMO Field)
- Ecuador vs Curazao (19:00 horas / Arrowhead Stadium de Kansas City)
- Túnez vs Japón (11:00 horas / estadio BBVA de Monterrey)
Domingo 21 de junio
- España vs Arabia Saudita (11:00 horas / Mercedes-Benz Stadium de Atlanta)
- Bélgica vs Irán (14:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles)
- Uruguay vs Cabo Verde (17:00 horas / Hard Rock Stadium de Miami)
- Nueva Zelanda vs Egipto (20:00 horas / estadio BC Place de Vancouver)
Lunes 22 de junio
- Argentina vs Austria (12:00 horas / AT&T Stadium de Dallas)
- Francia vs Irak (16:00 horas / Lincoln Financial Field de Filadelfia)
- Noruega vs Senegal (19:00 horas / MetLife Stadium de Nueva York)
- Jordania vs Argelia (22:00 horas / Levi’s Stadium de San Francisco)
Martes 23 de junio
- Portugal vs Uzbekistán (12:00 horas / estadio NRG de Houston)
- Inglaterra vs Ghana (15:00 horas / Gillete Stadium de Boston)
- Panamá vs Croacia (18:00 horas / BMO Field de Toronto)
- Colombia vs RD Congo (21:00 horas / estadio Akron de Guadalajara)
También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
Dónde ver los partidos de la fecha 2 del Mundial 2026 en Perú
En Perú, América TV adquirió una parte de los derechos de transmisión del Mundial 2026 y emitirá algunos partidos de la fecha 2 en señal abierta. Los encuentros disponibles por este canal serán: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, Alemania vs. Costa de Marfil, España vs. Arabia Saudita, Uruguay vs. Cabo Verde y Colombia vs. República Democrática del Congo.
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Otros partidos de la misma jornada estarán disponibles a través de la aplicación América TVGO, entre ellos: México vs. Corea del Sur, Turquía vs. Paraguay, Países Bajos vs. Suecia, Noruega vs. Senegal e Inglaterra vs. Ghana.
En tanto, DirecTV posee los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial, por lo que los aficionados en Perú podrán ver la fecha completa a través de su señal. Además, ofrece la plataforma DGO, compatible con diversos dispositivos.
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