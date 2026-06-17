Programación de la fecha 2 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Programación de la fecha 2 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA.

El miércoles 17 de junio finaliza la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, y de inmediato comenzará la segunda jornada. A continuación, se detalla la programación completa de los partidos previstos para esta nueva etapa.

En esta jornada, las posiciones en los grupos pueden cambiar y algunas selecciones asegurarán su clasificación a la siguiente fase del Mundial. Los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente, junto con los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Estos son los grupos del Mundial 2026.

Así se jugará la fecha 2 del Mundial 2026

Jueves 18 de junio

- Chequia vs Sudáfrica (11:00 horas / Mercedes-Benz Stadium de Atlanta)

- Suiza vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles)

- Canadá vs Qatar (17:00 horas / estadio BC Place de Vancouver)

- México vs Corea del Sur (20:00 horas / estadio Akron de Guadalajara)

Viernes 19 de junio

- Estados Unidos vs Australia (14:00 horas / Lumen Field)

- Escocia vs Marruecos (17:00 horas / Gillete Stadium de Boston)

- Brasil vs Haití (19:30 horas / Lincoln Financial Field)

- Turquía vs Paraguay (22:00 horas / Levi’s Stadium)

Sábado 20 de junio

- Países Bajos vs Suecia (12:00 horas / estadio NRG)

- Alemania vs Costa de Marfil (15:00 horas / BMO Field)

- Ecuador vs Curazao (19:00 horas / Arrowhead Stadium de Kansas City)

- Túnez vs Japón (11:00 horas / estadio BBVA de Monterrey)

Domingo 21 de junio

- España vs Arabia Saudita (11:00 horas / Mercedes-Benz Stadium de Atlanta)

- Bélgica vs Irán (14:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles)

- Uruguay vs Cabo Verde (17:00 horas / Hard Rock Stadium de Miami)

- Nueva Zelanda vs Egipto (20:00 horas / estadio BC Place de Vancouver)

Lunes 22 de junio

- Argentina vs Austria (12:00 horas / AT&T Stadium de Dallas)

- Francia vs Irak (16:00 horas / Lincoln Financial Field de Filadelfia)

- Noruega vs Senegal (19:00 horas / MetLife Stadium de Nueva York)

- Jordania vs Argelia (22:00 horas / Levi’s Stadium de San Francisco)

Martes 23 de junio

- Portugal vs Uzbekistán (12:00 horas / estadio NRG de Houston)

- Inglaterra vs Ghana (15:00 horas / Gillete Stadium de Boston)

- Panamá vs Croacia (18:00 horas / BMO Field de Toronto)

- Colombia vs RD Congo (21:00 horas / estadio Akron de Guadalajara)

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Dónde ver los partidos de la fecha 2 del Mundial 2026 en Perú

En Perú, América TV adquirió una parte de los derechos de transmisión del Mundial 2026 y emitirá algunos partidos de la fecha 2 en señal abierta. Los encuentros disponibles por este canal serán: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, Alemania vs. Costa de Marfil, España vs. Arabia Saudita, Uruguay vs. Cabo Verde y Colombia vs. República Democrática del Congo.

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Otros partidos de la misma jornada estarán disponibles a través de la aplicación América TVGO, entre ellos: México vs. Corea del Sur, Turquía vs. Paraguay, Países Bajos vs. Suecia, Noruega vs. Senegal e Inglaterra vs. Ghana.

En tanto, DirecTV posee los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial, por lo que los aficionados en Perú podrán ver la fecha completa a través de su señal. Además, ofrece la plataforma DGO, compatible con diversos dispositivos.