Universitario confirmó amistosos con Sport Boys y Atlético Grau: día y hora de los partidos previo al Torneo Clausura 2026

Universitario confirmó dos amistosos previo al Torneo Clausura 2026. (Universitario)

Universitario de Deportes anunció la programación de dos partidos amistosos con el objetivo de mantener la preparación del plantel de cara al inicio del Torneo Clausura. La institución decidió utilizar el receso de la Liga 1 2026 para consolidar el trabajo táctico bajo la dirección de Héctor Cúper.

Rivales de Universitario para amistosos

El primer amistoso está programado para el próximo sábado 27 de junio, cuando Universitario de Deportes enfrentará a Atlético Grau desde las 09:00 horas en las instalaciones de Campo Mar U. Este partido permitirá ajustar detalles en la preparación de cara al segundo semestre del año.

Una semana más tarde, la ‘U’ volverá a la acción en un nuevo compromiso: el sábado 4 de julio, Sport Boys será el rival en otro amistoso previsto para las 09:30 horas, nuevamente en Campo Mar U.

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Estos encuentros servirán como plataforma para que el entrenador Héctor Cúper evalúe el desempeño de todo el grupo, refuerce la idea táctica y defina las variantes que utilizará en el reinicio oficial de la competencia.

Rivales de Universitario para amistosos previo al Torneo Clausura 2026. (Universitario)

¿Los amistosos de Universitario serán transmitidos?

Todavía no se confirmó si los encuentros de Universitario de Deportes con Sport Boys y Atlético Grau serán transmitidos, pero se pudo conocer los hinchas podrán seguir la preparación del equipo de sus amores a través del canal oficial de Youtube de la ‘U’ para los suscriptores.

Amistoso confirmado entre Universitario y Millonarios

El receso del campeonato en Perú se ha convertido en una oportunidad estratégica para Universitario de Deportes, que busca subir el nivel competitivo y anímico de su plantel tras momentos de frustración. Luego de dialogar con Héctor Cúper, la directiva decidió apostar por partidos de alta exigencia, incluyendo un amistoso internacional de gran atractivo.

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En sus canales oficiales, el club confirmó que el sábado 11 de julio, desde las 20:00 horas, recibirá en el estadio Monumental a Millonarios, el equipo colombiano que ostenta 16 títulos nacionales y es reconocido entre los más laureados de su país.

La expectativa crece no solo por el nivel del rival, sino también por el reencuentro con figuras conocidas para la hinchada. El mediocampista Rodrigo Ureña y el entrenador Fabián Bustos, ambos con pasado exitoso en Universitario, volverán al Monumental, lo que suma un componente especial al amistoso.

Este partido permitirá a la ‘U’ medir su progreso en un contexto internacional y reforzar la moral del grupo ante el inminente regreso de la Liga 1. La cita ante los “embajadores” será una prueba exigente y una oportunidad para que el público observe a su equipo frente a un adversario tradicional del fútbol sudamericano.

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Amistoso entre la 'U' y los 'Millos' está fijado para julio del presente año. - Crédito: Universitario

El arribo de Gianluca Lapadula al Perú

El ambiente en Universitario de Deportes se llena de expectativa a la par que el plantel principal intensifica su preparación para el Torneo Clausura. La razón principal es la inminente incorporación de Gianluca Lapadula, delantero que alcanzó un acuerdo con el club después de solucionar su vínculo contractual con el Spezia.

Aunque el acuerdo está prácticamente cerrado entre ambas partes, aún falta la firma definitiva que oficialice su llegada como nuevo refuerzo. Los seguidores del equipo esperan con entusiasmo el anuncio formal que confirme la presentación del atacante.

De acuerdo con lo reportado en el programa Modo Fútbol, la llegada de Lapadula a Lima está prevista para hoy, viernes 19 de junio. Inicialmente, se había programado su arribo para el jueves 18, pero un pequeño retraso postergó el viaje. La delegación de la ‘U’ se organizará para recibir al jugador en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se espera que se concrete el esperado fichaje.

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Se reveló que Gianluca Lapadula fichará por Universitario.