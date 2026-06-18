Se filtró el cuantioso monto que ganará Gianluca Lapadula en Universitario

El 'Bambino' llegó a un acuerdo con la 'U' y se convertirá en su próximo fichaje. (El Datazo)

El reciente fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario de Deportes sigue generando repercusiones, y esta vez fue Andrés Mendoza quien aportó un dato que sorprendió a la hinchada crema. Consultado sobre el salario del delantero ítalo-peruano, Mendoza aseguró que la cifra sería considerablemente mayor que la del resto del plantel.

En el programa el ‘Datazo’, el exseleccionado nacional declaró: “¿Quieres que te diga cuánto va a ganar Lapadula? 70 mil dólares. ¿Cuánto crees que gana Valera? ¿Tú crees que va a venir por 70 mil soles? No seas malo”. Con estas palabras, Mendoza no solo reveló una cifra específica, sino que también justificó el monto al señalar que un jugador de la trayectoria de Lapadula no aceptaría un contrato inferior.

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La afirmación del ‘Cóndor’ generó debate entre otros comentaristas, quienes cuestionaron la conveniencia de hacer público ese dato. Sin embargo, él insistió en que el salario de Lapadula responde al valor de mercado y al peso de su nombre, marcando una diferencia significativa respecto a los sueldos habituales en la ‘U’.

Se conocieron detalles de la llegada del delantero italo-peruano a Ate. (Modo fútbol)

¿Cuándo llegará Gianluca Lapadula al Perú para unirse a Universitario?

Mientras el primer equipo de Universitario de Deportes ya trabaja con la mira puesta en el Torneo Clausura, la expectativa entre los hinchas crece ante la inminente llegada de Gianluca Lapadula. El delantero alcanzó un acuerdo con el club tras resolver su situación contractual con el Spezia, quedando solo pendiente la firma para oficializar su incorporación.

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La ansiedad en la afición obedece a que, aunque todo está prácticamente cerrado, aún resta el acto formal que confirme su presentación como nuevo refuerzo. Según se informó en el programa Modo Fútbol, Lapadula llegará a Lima este viernes 19 de junio. En principio, se esperaba su arribo para el jueves 18, pero hubo un leve retraso, por lo que la delegación de Universitario lo recibirá en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el día siguiente.

El contrato que vinculará a Lapadula con Universitario tendrá vigencia hasta finales de 2027, lo que representa un compromiso por año y medio. El club deposita grandes expectativas en el aporte que pueda ofrecer el atacante de 36 años, respaldado por su experiencia internacional y su trayectoria con la selección nacional.

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Gianluca Lapadula rumbo a Universitario de Deportes.

Horacio Calcaterra le dio la bienvenida a Gianluca Lapadula

La inminente incorporación de Gianluca Lapadula sigue generando expectativa en Ate. Ante las consultas de la prensa, Horacio Calcaterra destacó el posible aporte del delantero: “¿Llegada de Gianluca Lapadula? Todos los que vengan seguramente van a ser para aportar. ‘Lapa’ es jugador de experiencia y jerarquía, si es que se da obviamente que nos va a ayudar mucho”, señaló el mediocampista, subrayando el valor agregado que representa sumar a un futbolista de trayectoria internacional.

En paralelo, la salida de Sekou Gassama facilitó la gestión dirigencial para cerrar la operación. Tras semanas de negociaciones y la desvinculación oficial de Lapadula con el Spezia Calcio de Italia, todo quedó listo para que el atacante se sume a Universitario con un contrato de aproximadamente un año y medio de duración.

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La llegada del atacante también responde a una decisión estratégica de Héctor Cúper. El entrenador optó por buscar un delantero de mayor envergadura, línea que ha marcado en otros equipos que dirigió. Esta preferencia dejó de lado alternativas como Raúl Ruidíaz y José Rivera, quienes finalmente no entraron en los planes del técnico argentino para el armado ofensivo de la ‘U’.

El volante argentino habló del presente de la 'U' y del arribo del 'Bambino'. (Video: Jax Latin Media)