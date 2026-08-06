Exintegrante de ‘La Bella Luz’ revela que otra cantante del grupo vivió acoso por exdirector César Sánchez Chavesta

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El artista hizo la revelación durante un enlace en vivo con ‘América Hoy’, donde aseguró que su renuncia en julio pasado estuvo marcada por el clima interno que, según dijo, afectaba a varios integrantes del grupo.

El testimonio se suma a la repercusión generada por la denuncia de Naldy Saldaña, quien —según lo relatado previamente por la propia cantante— presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual. En ese contexto, Ocharán aseguró que él y Fiorella Castillo conocían lo ocurrido antes de que el caso se hiciera público.

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“Ya no pude aguantar más”: Baruj Ocharán dentro de ‘La Bella Luz’

Durante su participación en ‘América Hoy’, Baruj Ocharán explicó que estuvo siete meses en la orquesta y que el desgaste, según describió, fue acumulándose.

“Yo estuve 7 meses en La Bella Luz y ya no pude aguantar más, no podía aguantar más lo que estaban haciendo y tampoco ver cómo hostigaban a personas que yo quería, Naldy y Fiorella”, comentó.

El exintegrante sostuvo que su decisión de salir no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una convivencia laboral que, de acuerdo con su versión, se tornó insostenible. En su relato, ubicó en el centro a dos compañeras: Naldy Saldaña y Fiorella Castillo, ambas mencionadas como personas cercanas a él dentro del grupo.

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Exintegrante de ‘La Bella Luz’ revela que otra cantante del grupo también vivió acoso por exdirector César Sánchez Chavesta. TikTok

“Me tocó secarle las lágrimas a Fiorella Castillo”: el segundo caso que menciona

En el punto más sensible de su testimonio, Ocharán aseguró que Fiorella Castillo también habría sido víctima de acoso, atribuyéndolo a la misma persona denunciada por Naldy Saldaña.

“A mí me tocó secarle las lágrimas porque me contó que también fue víctima de acoso por la misma persona. Tristemente en esta sociedad no podemos hacer nada sin pruebas. Yo estoy seguro que hay muchas personas que se quedaron calladas porque no tenían pruebas”, acotó.

Con esa declaración, el exintegrante planteó un escenario más amplio que el caso de Saldaña, al sugerir que podría haber personas que no hablaron públicamente por falta de evidencias. Sin embargo, su afirmación se apoyó en lo que, según dijo, le contó Castillo.

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo respaldan a Naldy Saldaña. IG

Lo que afirmó sobre Naldy Saldaña: “Estuve en todo el proceso”

Ocharán también afirmó que supo lo que atravesaba Naldy Saldaña porque ella misma se lo contó. “El video no lo había visto, pero sí estuve en todo el proceso de Naldy. Recuerdo que un día la vimos súper mal y entre lágrimas nos contó lo que había pasado, a mí y a Fiorella, nosotros sabíamos lo que le había pasado”, refirió.

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Según su versión, tanto él como Castillo le aconsejaron denunciar. “No se podía quedar impune. Nosotros tratamos de replicarlo en redes, pero no podíamos hacer nada porque quien tenía las pruebas era ella”, añadió.

Hostigamiento laboral: su acusación contra el animador de la orquesta

Además de hablar sobre presuntos episodios de acoso contra sus compañeras, Ocharán sostuvo que él mismo fue víctima de hostigamiento laboral. “Hay personas dentro que no nos tratan bien, se burlan de nosotros, nos maltratan psicológicamente, nos hacen sentir mal arriba del escenario, a mí me ha pasado muchas veces”, declaró.

En esa línea, apuntó al animador del grupo. “Lo dije en redes, mi padre lo explicó, yo siempre he recibido hostigamiento por parte del señor José, el animador, se burlaba de mí, de mi físico, de las cosas que hacía, no lo hacía dentro del espacio interno, ya se extendía al escenario y eso era bastante molesto”, dijo.

El exintegrante sostuvo que estas situaciones no quedaban en espacios privados, sino que, según afirmó, llegaban al escenario durante las presentaciones, afectando su desempeño y bienestar.

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El dueño de la agrupación y una reunión que, según dijo, “nunca pasó”

Según su testimonio, Baruj Ocharán conversó con Óscar Custodio, dueño de ‘La Bella Luz’, para advertir sobre el conflicto. Sin embargo, afirmó que no hubo una respuesta efectiva en el momento.

“Hablé con él en un momento en el que la situación se escapó de las manos, me dijo que iba hacer una reunión y hablar, eso nunca pasó. La reunión se dio cuando todo se había hecho muy grande, ya había pasado el tema de Naldy, aún así las cosas no se arreglaron...”, narró.

Su versión, en ese sentido, apuntó a una supuesta falta de acciones inmediatas, pese a que —según dijo— ya existían señales de un problema interno que iba creciendo.

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La cantante Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, se muestra en dos fotografías en relación con su denuncia pública por hostigamiento sexual. (Instagram / Naldy Saldaña)

“Habían más personas ahí que acosaban”: su advertencia final

En el cierre de su intervención, Ocharán deslizó que el panorama dentro de la agrupación sería más complejo y que no todo se limitaba a una sola persona. “Yo me salgo de la orquesta por muchas cosas, no solo por el hostigamiento, por las cosas que había visto, muchas cosas. Tristemente yo tengo un poco de miedo de hablar porque no tengo pruebas, pero yo he visto cosas... no solo Naldy sufría acoso, habían más personas ahí que sufrían acoso, no solo el mismo sujeto, habían más personas ahí que acosaban”, refirió.

Sus declaraciones reabrieron el debate público alrededor del caso y sumaron un componente: la posibilidad de que existan otros episodios no visibilizados, además de un ambiente laboral que, según su testimonio, habría sido sostenido por prácticas de hostigamiento.

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Baruj Ocharán, ex integrante de La Bella Luz. IG