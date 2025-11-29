Raquel Bilcape ilumina el triunfo de Perú ante Chile en la Liga de Naciones Femenina y sella el fin de 19 años sin ganar

Raquel Bilcape, de 18 años, anotó un tanto y brindó una asistencia en la victoria de Perú por 3-1 sobre Chile. Crédito: La Bicolor.

Perú ha roto un maleficio. 19 años habían pasado desde la última vez que el seleccionado peruano femenino había sumado de a tres en un encuentro oficial. El comando técnico a cargo de Antonio Spinelli se decantó por mudar la localía a Cusco. El Garcilaso de la Vega acogió una cita histórica con un rendimiento superlativo de la ariete nacional Raquel Bilcape.

En la Ciudad Imperial, el conjunto nacional se impuso por 3-1 sobre su similar de Chile. Alesia García, delantera del Ferencvaros de Hungría, abrió la cuenta tras ganarle la cuerda a la marcadora chilena y vencer la valla de Christiane Endler.

El elenco de Spinelli pasó apuros luego que Nayadet López establezca el empate a través de un potente derechazo desde fuera del área. El disparo de la volante del Deportivo Alavés tomó por sorpresa a la guardameta peruana, Mía Shalit. El balón pasó por encima de la débil resistencia que ofreció su guante derecho.

A los vestuarios se fueron con la paridad en el luminoso. En el complemento, la bicolor hizo valer la localía y la velocidad de Raquel Bilcape marcó la diferencia. Primero, la jugadora de FBC Melgar asistió a Luz Campoverde. Luego, amplió la diferencia con un remate que se coló entre las piernas de la cancerbera Endler.

Con la victoria ante Chile en Cusco, el equipo de Spinelli suma tres puntos y se ubica en el sexto lugar de la tabla. Crédito: La Bicolor.

“Fue un gran partido y teníamos que ganar sí o sí. Hace 19 años que no ganábamos un Clásico, era tiempo de romper las cadenas”, concedió en la zona mixta del Garcilaso de la Vega la destacada futbolista, quien solo tenía un año de vida la última vez que el conjunto nacional femenil se había hecho con una victoria.

Sobre su diana, Bilcape expresó la emoción que sintió y el desahogo que representó: “Meter un gol es una emoción, un orgullo y un sentimiento que uno tiene guardado, es un sentimiento que tienes que sacarlo y gritarlo”, sostuvo.

De esta manera, Perú sumó sus primeras unidades en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El equipo de Spinelli se repuso del golpe que significó caer en el debut por el abultado marcador de 4-1 ante Colombia. De momento, se ubica en la sexta posición en el torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.

Luego de 19 años, Perú volvió a ganar un partido oficial. Crédito: La Bicolor.

Próximo destino: Lara

La próxima jornada, Perú visitará el Estado Lara, para medirse ante Venezuela en el marco de la cuarta jornada del torneo clasificatorio al Mundial de Brasil. El combinado nacional tendrá una dura cita en el estadio Metropolitano, pues la vinotinto atraviesa un buen momento con un invicto en tres fechas y ocupa el segundo lugar de la tabla.

Raquel Bilcape ha revelado el objetivo del equipo en Venezuela: “traernos los tres puntos de allá”. Será importante que el cuadro peruano se acostumbre a sumar luego de un tiempo prolongado sin conocer de victorias. “Nosotros seguimos enfocadas en lo nuestro”, añadió.

Este compromiso está pactado para el martes 2 de diciembre a las 18:00 horas de Perú. Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

La selección peruana de Antonio Spinelli celebró en Cusco. Crédito: La Bicolor.

Cómo marcha la tabla de la Liga de Naciones Femenina?

Colombia confirmó su rótulo de favorito a hacerse con uno de los dos pasajes directos a la Copa del Mundo del 2027. Las cafeteras están en el primer lugar con siete unidades. Venezuela es el más inmediato perseguidor con dos puntos menos. Chile, Ecuador y Argentina suman cuatro puntos, cada uno. Perú y Paraguay, con tres; Uruguay y Bolivia, con solo uno.

Conviene recordar que la Liga de Naciones otorga dos cupos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Tanto el tercer y cuarto puesto jugarán el repechaje con selecciones de otras confederaciones.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Sofascore