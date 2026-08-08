Orgullo peruana: descubren nueva especie de orquídea en Oxapampa y la nombran en honor al pueblo Asháninka

La orquídea Lepanthes ashaninka, recientemente identificada en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén de Perú, muestra sus pétalos anaranjados y centro rosado.

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Una nueva especie de orquídea fue descubierta para la ciencia en los bosques montanos del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, ubicado en la provincia de Oxapampa, región Pasco. Se trata de Lepanthes ashaninka, una especie perteneciente al género Lepanthes, identificada al interior de esta área natural protegida del Perú.

El hallazgo estuvo a cargo de los investigadores Luis Valenzuela Gamarra, del Missouri Botanical Garden, Perú, y Luis Ocupa-Horna, del Herbario Pedro Ruiz Gallo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Los resultados de la investigación fueron publicados en Phytotaxa, revista científica internacional especializada en taxonomía y biodiversidad.

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Los densos bosques montanos del Parque Nacional Yanachaga Chemillén en la región Pasco, Perú, albergan una rica biodiversidad, incluyendo nuevas especies de orquídeas descubiertas.

Nueva especie en los bosques de Pasco

Lepanthes ashaninka presenta características morfológicas que permiten diferenciarla de otras especies pertenecientes al mismo género. El análisis de estas particularidades permitió a los investigadores confirmar que se trata de una especie nueva para la ciencia.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre la diversidad de orquídeas que habitan en los bosques montanos del Parque Nacional Yanachaga Chemillén. Estos ecosistemas forman parte de una de las zonas naturales de gran riqueza biológica del país y continúan siendo objeto de investigaciones científicas orientadas a identificar y estudiar nuevas especies.

La orquídea Lepanthes ashaninka se presenta con su estructura floral y partes disecadas en un fondo oscuro.

Orquídea homenajea al pueblo Asháninka

La nueva especie fue denominada ashaninka como homenaje al pueblo indígena Asháninka, que tiene una importante presencia en la selva central del Perú. El nombre reconoce su estrecho vínculo con la conservación de la riqueza natural y cultural de este territorio.

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La elección de esta denominación también pone en valor la relación entre biodiversidad y patrimonio cultural. De esta manera, el descubrimiento científico incorpora el reconocimiento a una población indígena vinculada históricamente con los ecosistemas de la selva central y su conservación.

La orquídea Lepanthes ashaninka, recientemente descubierta en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén de Perú, se ilustra con sus hojas, flor y componentes morfológicos detallados.

Yanachaga Chemillén y su biodiversidad

El hallazgo de Lepanthes ashaninka evidencia la importancia del Parque Nacional Yanachaga Chemillén y de las áreas naturales protegidas como espacios estratégicos para conservar la biodiversidad. Además de proteger ecosistemas, estos territorios permiten desarrollar investigaciones que contribuyen a ampliar el conocimiento sobre las especies que albergan.

La identificación de esta nueva orquídea demuestra que los bosques peruanos todavía pueden albergar especies desconocidas para la ciencia. Por ello, la investigación científica cumple un papel fundamental para conocer, valorar y proteger el patrimonio natural del país.

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Sernanp impulsa investigaciones científicas

En este contexto, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), promueve y facilita el desarrollo de investigaciones científicas dentro de estos espacios.

Estas investigaciones permiten mejorar el conocimiento sobre las especies y ecosistemas presentes en las áreas naturales protegidas y aportan información para fortalecer su gestión y conservación. El descubrimiento de Lepanthes ashaninka constituye así un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad peruana y refuerza la necesidad de continuar estudiando los ecosistemas del país.