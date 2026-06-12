Roberto Mosquera quedó maravillado con Hernán Barcos tras entrenamientos con Sporting Cristal: “Parece que tiene un waze”

El técnico elogió al 'Pirata' por su nivel futbolístico pese a sus 42 años. (L1 Max)

La designación de Roberto Mosquera como técnico de Sporting Cristal ha traído consigo un reto especial: dirigir a un futbolista del calibre de Hernán Barcos. Para el DT, esta etapa representa más que un avance en su carrera; implica enfrentar el desafío de gestionar a un delantero que ha dejado huella en varias ligas del mundo.

El técnico nacional ya había elogiado al ‘Pirata’ en su presentación oficial, pero después de unos días reafirmó su admiración por el jugador pese a sus 42 años. Mosquera quedó maravillado por su capacidad futbolística tras los primeros días de entrenamientos.

“Me sorprendí y no me sorprendí. No me sorprendí porque siempre he visto a un jugador dotado de algo que significa una rapidez entre lo que pensó y cómo actúa. Con una edad importante, parece que tuviera un Waze. Que va por acá y le dice: “Por acá, va por acá y sale por acá”, y siempre está; como ha perdido velocidad, su cerebro está más rápido", apuntó el estratega en conversación con L1 Max.

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El DT peruano halagó al 'Pirata' y por la oportunidad de dirigirlo en el cuadro 'celeste'. (Video: Cristal TV)

Además, Roberto resaltó la inteligencia que tiene Barcos para jugar y soltó curiosa frase: “Entonces, homologa las dos cosas. Al físicamente tener el cambio de velocidad que tenía antes, tiene una justeza en la labor técnica. Y ya no se queda mucho con la pelota, porque es un tipo inteligente. Ya he desarrollado que él tiene que tocar, tocar, porque no es para picar en un lugar. Entonces, su sentido común lo tiene a la edad que tiene, siendo un jugador importante. Ya lo vi y sigo diciendo: “Asu diablo”“.

El contundente motivo que marcó regreso de Roberto Mosquera a Sporting Cristal

Tras cuatro años, Roberto Mosquera decidió volver a dirigir Sporting Cristal y tendrá la misión de revertir la crisis futbolística que vive: está comprometido con el descenso en la Liga 1 y se alista para los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el DT confesó que no tenía pensado regresar a La Florida.

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No lo tenía pensado, porque eso es algo que tendría que preguntarle yo a mi interior. O sea, no he estado pensando en cuándo me llamarán. Si es de eso, no. He seguido a Cristal en algunos partidos, pero no he estado pensando: ‘Voy a regresar’. Para nada", declaró el estratega nacional.

Y precisó que su vuelta no fue porque es amigo de Julio César Uribe: “Yo no sé la escogencia de los entrenadores que estuvieron. Lo que sí sé es que él sabe muy bien quién soy yo y que yo no regreso por Julio César Uribe. Yo regreso porque pensaron en mí, si alguien dijo por ahí: “La defensa de Cristal está mal en este momento”; bueno, en cien partidos que dirigí, perdimos nueve. Entonces, quiere decir que la defensa estuvo. Todas esas cosas hacen que se piense en mí“.

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El técnico contó las razones que lo motivaron volver a La Florida después de cuatro años. (L1 Max)

¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026?

Sporting Cristal ya enfoca su preparación en el inminente debut por la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, donde tendrá como primer rival a Comerciantes FC.

El enfrentamiento está programado para el sábado 13 de junio a las 16:30, con el Estadio Villa Emprendedora de Iquitos como escenario. Esta sede añade un factor logístico y ambiental que ambos equipos deberán considerar, dada la localización y las características propias de la región.

Los hinchas tendrán la posibilidad de seguir cada instante del partido gracias a la cobertura en directo de Bicolor+, la plataforma digital oficial de la Federación Peruana de Fútbol. El servicio estará disponible tanto en la página web de la FPF como en el canal de YouTube, lo que facilita el acceso gratuito y sin restricciones para los aficionados de todo el país.

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