Médica pediatra y epidemióloga alerta sobre el VSR y destaca la importancia de vacunar a gestantes

Una gestante recibe la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio en un establecimiento de salud del Ministerio de Salud en Perú.

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El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) constituye una de las principales amenazas para los recién nacidos y bebés menores de seis meses, debido a que durante esta etapa sus defensas todavía se encuentran en desarrollo. La infección puede provocar cuadros respiratorios como bronquiolitis y neumonía, además de requerir hospitalización o cuidados intensivos en los casos más graves.

La médica pediatra y epidemióloga María del Valle Juárez, presidenta de la subcomisión de epidemiología de la Sociedad Argentina de Pediatría, advirtió que la gravedad de la enfermedad en los primeros meses de vida está relacionada principalmente con la edad del lactante. Según explicó, incluso los bebés que nacieron sanos y no presentan otros factores de riesgo pueden desarrollar complicaciones severas tras contraer el virus.

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La médica pediatra y epidemióloga María del Valle Juárez, presidenta de la subcomisión de epidemiología de la Sociedad Argentina de Pediatría, aborda la prevención del VSR.

Riesgo del VSR en bebés

Juárez señaló que el sistema inmunológico de los recién nacidos todavía es inmaduro, por lo que su capacidad para responder de manera eficiente frente a una infección es limitada. Esta condición puede favorecer que una enfermedad respiratoria causada por el VSR evolucione hacia cuadros que requieran atención médica especializada.

Ante este escenario, la especialista destacó la importancia de la vacunación durante el embarazo como una estrategia para brindar protección al bebé desde antes de su nacimiento. Cuando la gestante recibe la inmunización, su organismo genera anticuerpos neutralizantes que pueden atravesar la placenta y llegar al feto, proporcionándole defensas durante los primeros meses de vida.

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Vacunación materna y anticuerpo monoclonal refuerzan defensa de bebés frente al VSR. (Foto: Agencia Andina)

Vacuna contra el VSR para gestantes en Perú

En el Perú, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio ya se encuentra disponible para las gestantes en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA), como parte del fortalecimiento del esquema nacional de inmunización. En el sistema público, su aplicación está indicada entre las semanas 32 y 36 de embarazo.

La vacunación materna busca aprovechar el periodo de gestación para generar anticuerpos que posteriormente puedan proteger al recién nacido. Esta estrategia cobra especial importancia debido a que los bebés pequeños son uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones ante una infección por VSR.

Una mujer gestante recibe una vacuna, parte de la estrategia de Perú para prevenir el Virus Sincicial Respiratorio en bebés.

Perú registra más de 4.600 casos

De acuerdo con cifras del MINSA, hasta el 1 de agosto de este año se han registrado 4.608 casos generales de Virus Sincicial Respiratorio en el país. Más del 90 % de estos casos corresponden a niños, lo que evidencia el impacto de esta infección entre la población pediátrica.

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Frente a estas cifras, fortalecer la vacunación materna representa una medida preventiva para reducir la carga de la enfermedad y disminuir el riesgo de que los establecimientos de salud enfrenten una mayor demanda de atención pediátrica y hospitalaria por complicaciones relacionadas con el virus.

MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)

Importancia de la vacunación

La epidemióloga sostuvo que la experiencia en otros países de la región demuestra que el éxito de las estrategias de prevención depende, entre otros factores, de alcanzar altas coberturas de vacunación. Para ello, consideró fundamental que ginecólogos y pediatras recomienden oportunamente la inmunización y que las vacunas estén disponibles para todas las gestantes.

La especialista remarcó que la prevención frente al VSR debe comenzar durante el embarazo y no esperar hasta después del nacimiento. En ese sentido, recordó que las gestantes pueden acudir a los establecimientos del MINSA para recibir la vacuna y contribuir así a proteger a sus bebés durante los primeros seis meses de vida, una etapa especialmente vulnerable frente a esta infección respiratoria.

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