La 'U' ofrecerá al 'Tunche' Rivera por un canterano 'celeste'. Créditos: Fútbol Satélite / Youtube.

Universitario de Deportes mantiene una postura activa en el mercado de pases y busca reforzar su plantel para competir por el título nacional. De cara al Torneo Clausura 2026, el club estudia la posibilidad de concretar un intercambio con Sporting Cristal, uno de sus rivales directos.

Durante la última edición de su programa Fútbol Sátelite, el periodista Julio Peña informó que Universitario ha iniciado gestiones para incorporar a Ian Wisdom, mediocampista de 20 años que actualmente pertenece a Cristal y tiene contrato vigente. Como parte de la negociación, la ‘U’ estaría dispuesta a incluir a José Rivera en la operación.

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“La U está interesado en un jugador de Cristal. Ha conversado gente de la ‘U’ con el representante del jugador. La ‘U’ quiere, para que se pueda realizar el tema, ofrecerle un jugador como parte de la negociación. El jugador es Wisdom”, señaló Peña.

Universitario busca hacer ‘trueque’ con Sporting Cristal: ofrecerá al ‘Tunche’ Rivera por joven promesa.

En la misma emisión, Diego Rebagliati, exdirectivo de Sporting Cristal, expuso sus reparos sobre el posible intercambio. “Hay una diferencia muy grande en edad entre el ‘Tunche’ y Wisdom. Lo otro es que el Tunche termina contrato en diciembre y Wisdom tiene un contrato mucho más largo”, argumentó.

Peña añadió que Universitario ya negocia con el representante de Wisdom, Raúl González, y que el club considera incluir a Rivera en la operación para evitar que el ‘Tunche’ pase a Alianza Lima.

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“La información es que la ‘U’ quiere a Wisdom. Raúl González representa a Wisdom y la ‘U’ ya está hablando con el representante, pero la ‘U’ quiere ofrecer, para que el Tunche no se vaya a Alianza, ofrecerlo también en la negociación, en un trueque”, precisó.

Por su parte, Rebagliati opinó que Sporting Cristal no debería aceptar la propuesta. “Yo, Cristal, no aceptaría. Porque creo que hay manera, por último, lo tienes al ‘Tunche’ en enero. Te esperas un poco, le ofreces un buen contrato al ‘Tunche’ y te lo llevas en enero, si termina contrato con la ‘U’”, sostuvo.

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En relación a los aspectos legales y contractuales, Rebagliati remarcó: “¿Por qué no sería correcto? Finalmente es un acuerdo de partes. Después, cómo llegas al tema, tiene que estar de acuerdo el jugador, el representante, y hay que ver si Ian, que es muy hincha de Cristal desde chico, y yo creo que eso no es un factor determinante, entiende que en la ‘U’ va a jugar más que en Cristal. Yo no veo tanto espacio en la ‘U’ para jugar como en Cristal”.

El análisis concluye que cualquier acuerdo entre Universitario y Sporting Cristal requerirá la aprobación del futbolista y su entorno, así como la evaluación de las oportunidades deportivas que cada club puede ofrecerle.

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Universitario quiere a Ian Wisdom para el Torneo Clausura 2026.

¿Por qué Universitario quiere ofrecer al ‘Tunche’?

José Rivera recibió una sanción tras arrojar la camiseta de Universitario al suelo. En medio de la controversia, el jugador declaró que su esposa fue víctima de ataques por parte de hinchas y que esto afectó su salud. El ‘Tunche’ afirmó que en ese contexto no sintió el respaldo del club.

Estas declaraciones generaron malestar en el equipo ‘crema’. A pesar de ello, la ‘U’ aseguró que mantenía al delantero en sus planes. Pese a esa postura, surgieron versiones sobre una posible salida del jugador, aunque su representante negó esa intención.

Mientras persistía la polémica, Alianza Lima presentó una oferta por Rivera. Universitario consideró la propuesta del clásico rival como una amenaza, ya que al atacante le restan seis meses de contrato. Por esa razón, el club evalúa ofrecerlo a Sporting Cristal, un adversario menos directo, para evitar que el futbolista se traslade a La Victoria.

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