Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se medirá con Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.

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Se viene la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, y uno de los encuentros más llamativos es el que protagonizarán Sporting Cristal y Juan Pablo II. Ambos equipos necesitan del triunfo para alejarse más de la parte del fondo de la tabla acumulada.

Antes del choque, el equipo de Roberto Mosquera luchará por su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana: jugará contra RB Bragantino este miércoles 29 de julio en Brasil.

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026

El choque entre los ‘cerveceros’ y los de Chongoyape se jugará este domingo 2 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El duelo se iniciará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela y Bolivia, el pitazo inicial será a las 12:00 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el duelo arrancará a las 13:00 horas.

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Sporting Cristal vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Club Cristal.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II

La transmisión de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 garantiza acceso total para los aficionados peruanos, sin importar la ubicación ni el proveedor de servicios. L1 Max emitirá en exclusiva todos los encuentros, con señal disponible en sistemas de televisión por suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esta cobertura elimina la dependencia de un operador específico, facilitando que los partidos lleguen a los hogares en todo el país.

En el ámbito digital, los usuarios pueden recurrir a Liga 1 Play, la aplicación oficial que permite ver los partidos en tiempo real desde dispositivos móviles y computadoras. Esta opción se adapta a quienes buscan flexibilidad, ya que posibilita seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de un televisor convencional.

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A lo largo de toda la jornada, Infobae Perú propondrá una cobertura especial para los seguidores del fútbol nacional. El portal ofrecerá información previa a cada partido, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles, jugadas más destacadas y declaraciones de los protagonistas tras los encuentros. De esta manera, los aficionados podrán combinar la experiencia televisiva, la transmisión digital y el periodismo en línea para mantenerse informados sobre los resultados y hechos más relevantes de la fecha.

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Juan Pablo II al choque?

Los ‘cerveceros’ tendrán un duro partido frente RB Bragantino por la definición de los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026, y luego se concentrarán en el choque que tendrán con Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El equipo de Roberto Mosquera está obligado a sumar en casa luego de la dura derrota que sufrió frente Melgar por 2-1 en Arequipa la jornada pasada. Los ‘celestes’ necesitan seguir escalando en la tabla acumulada para salir del fondo, su objetivo es recuperar el paso y revertir la mala campaña que realizó en el Apertura.

Resumen y goles del triunfo de Melgar sobre Sporting Cristal por 2-1 en la fecha 2 del Clausura por la Liga 1. Liga 1 Max

Por su lado, Juan Pablo II y Cienciano ofreció un resultado favorable para el conjunto local. Tras haber conseguido un empate en su debut, Juan Pablo II llegó al partido motivado y logró imponerse a uno de los rivales tradicionales del campeonato.

La victoria se concretó con goles de Janio Pósito a los 71 minutos y Josue Torres a los 82, lo que selló el 2 a 0 definitivo ante el Rojo Imperial. El equipo local supo aprovechar las oportunidades en el tramo final del partido y dejó sin reacción a Cienciano, asegurando el triunfo y sumando puntos valiosos en la tabla.

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Con este resultado, el conjunto ‘papal’ confirma su buen momento en el inicio del Torneo Clausura y refuerza la confianza de su plantel ante su público. El desempeño del equipo en casa marcó la diferencia y consolidó su primer triunfo en la segunda fecha de la competencia.