Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Se viene la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, y uno de los encuentros más llamativos es el que protagonizarán Sporting Cristal y Juan Pablo II. Ambos equipos necesitan del triunfo para alejarse más de la parte del fondo de la tabla acumulada.
Antes del choque, el equipo de Roberto Mosquera luchará por su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana: jugará contra RB Bragantino este miércoles 29 de julio en Brasil.
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026
El choque entre los ‘cerveceros’ y los de Chongoyape se jugará este domingo 2 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El duelo se iniciará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela y Bolivia, el pitazo inicial será a las 12:00 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el duelo arrancará a las 13:00 horas.
PUBLICIDAD
Canal TV para ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II
La transmisión de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 garantiza acceso total para los aficionados peruanos, sin importar la ubicación ni el proveedor de servicios. L1 Max emitirá en exclusiva todos los encuentros, con señal disponible en sistemas de televisión por suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esta cobertura elimina la dependencia de un operador específico, facilitando que los partidos lleguen a los hogares en todo el país.
En el ámbito digital, los usuarios pueden recurrir a Liga 1 Play, la aplicación oficial que permite ver los partidos en tiempo real desde dispositivos móviles y computadoras. Esta opción se adapta a quienes buscan flexibilidad, ya que posibilita seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de un televisor convencional.
PUBLICIDAD
A lo largo de toda la jornada, Infobae Perú propondrá una cobertura especial para los seguidores del fútbol nacional. El portal ofrecerá información previa a cada partido, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles, jugadas más destacadas y declaraciones de los protagonistas tras los encuentros. De esta manera, los aficionados podrán combinar la experiencia televisiva, la transmisión digital y el periodismo en línea para mantenerse informados sobre los resultados y hechos más relevantes de la fecha.
El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)
¿Cómo llegan Sporting Cristal y Juan Pablo II al choque?
Los ‘cerveceros’ tendrán un duro partido frente RB Bragantino por la definición de los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026, y luego se concentrarán en el choque que tendrán con Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.
PUBLICIDAD
El equipo de Roberto Mosquera está obligado a sumar en casa luego de la dura derrota que sufrió frente Melgar por 2-1 en Arequipa la jornada pasada. Los ‘celestes’ necesitan seguir escalando en la tabla acumulada para salir del fondo, su objetivo es recuperar el paso y revertir la mala campaña que realizó en el Apertura.
Por su lado, Juan Pablo II y Cienciano ofreció un resultado favorable para el conjunto local. Tras haber conseguido un empate en su debut, Juan Pablo II llegó al partido motivado y logró imponerse a uno de los rivales tradicionales del campeonato.
La victoria se concretó con goles de Janio Pósito a los 71 minutos y Josue Torres a los 82, lo que selló el 2 a 0 definitivo ante el Rojo Imperial. El equipo local supo aprovechar las oportunidades en el tramo final del partido y dejó sin reacción a Cienciano, asegurando el triunfo y sumando puntos valiosos en la tabla.
PUBLICIDAD
Con este resultado, el conjunto ‘papal’ confirma su buen momento en el inicio del Torneo Clausura y refuerza la confianza de su plantel ante su público. El desempeño del equipo en casa marcó la diferencia y consolidó su primer triunfo en la segunda fecha de la competencia.
Más Noticias
Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio
Futbolistas que defendieron la camiseta de la ‘bicolor’ se pronunciaron en medio de los festejos por el Día de la Independencia del Perú
Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional
El delantero nació en Australia, pero tiene ascendencia peruana y sueña con jugar por la selección
Programación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV
Japón, Polonia, Eslovenia, Italia, Estados Unidos, Turquía y Ucrania iniciarán su lucha rumbo a las semifinales. Conoce los detalles de la máxima competencia internacional
Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”
El presidente de la Federación Peruana de Vóley expresó que le habría gustado dialogar con las jugadoras que le dijeron que no a la convocatoria, pero no se produjo un acercamiento por parte de ellas
Sporting Cristal busca pase a los octavos de la Copa Sudamericana 2026: ¿qué resultados necesita frente Bragantino en Brasil?
El equipo de Roberto Mosquera jugará su revancha frente el cuadro brasileño este miércoles 29 de julio de visita, y definirá su boleto a la siguiente etapa para mantenerse en carrera
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD