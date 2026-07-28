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Cardenal Carlos Castillo recuerda a Inti Sotelo, Bryan Pintado, ‘Truko’ y muertos en protesta durante Misa y Te Deum

Arzobispo de Lima se tomó unos minutos para nombrar a cada uno de los fallecidos producto de la represión estatal entre 2020 y 2025

El cardenal Carlos Castillo nombra a las víctimas por violencia del Estado, entre ellos Inti Sotelo, Bryan Pintado, Trvko y los caídos durante las protestas en el gobierno de Dina Boluarte. TV Perú
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El cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, recordó a los muertos durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre 2020 y 2025. Esto durante la Misa y Te Deum por 28 de julio.

“Te pedimos, padre, especialmente, por todas las víctimas de la extorsión, del sicariato, de los robos y la violencia que vive nuestro país. Esa inmensa cantidad, cientos de peruanos asesinados. Y también te pedimos, señor, por los que sabemos reconocer por sus nombres y que en estos años han sufrido la muerte”, dijo Castillo.

Luego, el arzobispo de Lima nombró a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron producto de la represión policial durante la marcha del 14 de noviembre de 2020 contra el gobierno del presidente de facto Manuel Merino.

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Castillo también mencionó a Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como Trvko, quien murió a los 32 años tras recibir un disparo en el tórax el 15 de octubre de 2025 durante una protesta contra la gestión del exmandatario José Jerí.

Un hombre con sotana blanca, estola y bonete rojo, con gafas, habla en un podio. Una imagen circular superpuesta muestra una multitud alrededor de ataúdes blancos y marrones
El Cardenal Carlos Castillo, con atuendo litúrgico, durante la Misa y Te Deum. recordó los fallecidos en protestas antigubernamentales.

Finalmente, el cardenal procedió a enumerar los nombres de las decenas de fallecidos en las manifestaciones contra la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

  1. Beckmann Romario Quispe
  2. David Atequipa Quispe
  3. Roberto Pablo Medina
  4. John Eric Enciso
  5. Wilfredo Lizárraga
  6. Cristian Alex Rojas
  7. Miguel Arcana
  8. Javier Candamo
  9. Carlos Huamán Cabrera
  10. Remo Candia Guevara
  11. Edgar Prado
  12. Josué Sañudo
  13. Clemer Fabricio Rojas
  14. John Henry Mendoza
  15. José Luis Aguilar
  16. Luis Miguel Urbano
  17. Raúl García
  18. Christopher Michel Ramos
  19. Leonardo Anco
  20. Jonathan Alarcón
  21. Jonathan Tello
  22. Diego Galindo
  23. Rolando Fernando Barra
  24. Marco Samillán
  25. Cristian Mamani
  26. Reinaldo Yaquita
  27. Roger Cayo Sacaca
  28. Edgar Huaranca
  29. Yamilet Aroquipa
  30. Nelson Huber Pilco
  31. Gabriel Omar López
  32. Rubén Fernando Mamani
  33. Heber Mamani
  34. Héctor Quilla Mamani
  35. Heider Jesús Luque Mamani
  36. Paul Franklin Mamani
  37. Bryan Apaza
  38. Elmer Huanca
  39. Giovanni Yanes
  40. Marcos Quispe
  41. Elliot Cristian Arizaca

“Te pedimos que así como han padecido ya la muerte de Jesucristo, participen contigo en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro”, señaló.

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Situación catastrófica

El cardenal Carlos Castillo describió este martes al Perú como una nación inmersa en una “situación catastrófica” durante la homilía de la Misa Te Deum, celebrada en la Basílica Catedral de Lima con motivo del 205 aniversario de la Independencia. La calificación coincide con la que días antes empleó la presidenta electa Keiko Fujimori para referirse al estado en que recibe el país, aunque el purpurado le dio un alcance distinto: para él, la gravedad no reside en los números de la economía, sino en que “la condición humana y su dignidad están en sumo peligro”.

“Una tragedia humana y social donde los diversos grupos de intereses buscan que prime su ambición de enriquecimiento ilícito y de poder absoluto, tanto que existen ya vigentes dictaduras que se ramifican subrepticiamente", afirmó Castillo ante las autoridades del Estado reunidas para la celebración republicana.

El arzobispo señaló que esas “oscuridades catastróficas” no provienen de un solo origen: han sido generadas “desde la base de la sociedad y desde el mismo poder” y han penetrado las instituciones, incluida la propia Iglesia católica. Extendió además el diagnóstico más allá de las fronteras peruanas. Advirtió que países considerados “desarrollados” ejercen, a través de sistemas de control tecnológico total, una influencia que arrasa con comunidades en diversas partes del mundo, y que “una tendencia mundial a disolver la democracia y a favorecer la dictadura se yergue sobre el mundo". Identificó la “absurda promoción de las guerras” como el instrumento que facilita ese proceso.

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