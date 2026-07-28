Cardenal Carlos Castillo recuerda a Inti Sotelo, Bryan Pintado, ‘Truko’ y muertos en protesta durante Misa y Te Deum

El cardenal Carlos Castillo nombra a las víctimas por violencia del Estado, entre ellos Inti Sotelo, Bryan Pintado, Trvko y los caídos durante las protestas en el gobierno de Dina Boluarte. TV Perú

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El cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, recordó a los muertos durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre 2020 y 2025. Esto durante la Misa y Te Deum por 28 de julio.

“Te pedimos, padre, especialmente, por todas las víctimas de la extorsión, del sicariato, de los robos y la violencia que vive nuestro país. Esa inmensa cantidad, cientos de peruanos asesinados. Y también te pedimos, señor, por los que sabemos reconocer por sus nombres y que en estos años han sufrido la muerte”, dijo Castillo.

Luego, el arzobispo de Lima nombró a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron producto de la represión policial durante la marcha del 14 de noviembre de 2020 contra el gobierno del presidente de facto Manuel Merino.

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Castillo también mencionó a Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como Trvko, quien murió a los 32 años tras recibir un disparo en el tórax el 15 de octubre de 2025 durante una protesta contra la gestión del exmandatario José Jerí.

El Cardenal Carlos Castillo, con atuendo litúrgico, durante la Misa y Te Deum. recordó los fallecidos en protestas antigubernamentales.

Finalmente, el cardenal procedió a enumerar los nombres de las decenas de fallecidos en las manifestaciones contra la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

Beckmann Romario Quispe David Atequipa Quispe Roberto Pablo Medina John Eric Enciso Wilfredo Lizárraga Cristian Alex Rojas Miguel Arcana Javier Candamo Carlos Huamán Cabrera Remo Candia Guevara Edgar Prado Josué Sañudo Clemer Fabricio Rojas John Henry Mendoza José Luis Aguilar Luis Miguel Urbano Raúl García Christopher Michel Ramos Leonardo Anco Jonathan Alarcón Jonathan Tello Diego Galindo Rolando Fernando Barra Marco Samillán Cristian Mamani Reinaldo Yaquita Roger Cayo Sacaca Edgar Huaranca Yamilet Aroquipa Nelson Huber Pilco Gabriel Omar López Rubén Fernando Mamani Heber Mamani Héctor Quilla Mamani Heider Jesús Luque Mamani Paul Franklin Mamani Bryan Apaza Elmer Huanca Giovanni Yanes Marcos Quispe Elliot Cristian Arizaca

“Te pedimos que así como han padecido ya la muerte de Jesucristo, participen contigo en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro”, señaló.

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Situación catastrófica

El cardenal Carlos Castillo describió este martes al Perú como una nación inmersa en una “situación catastrófica” durante la homilía de la Misa Te Deum, celebrada en la Basílica Catedral de Lima con motivo del 205 aniversario de la Independencia. La calificación coincide con la que días antes empleó la presidenta electa Keiko Fujimori para referirse al estado en que recibe el país, aunque el purpurado le dio un alcance distinto: para él, la gravedad no reside en los números de la economía, sino en que “la condición humana y su dignidad están en sumo peligro”.

“Una tragedia humana y social donde los diversos grupos de intereses buscan que prime su ambición de enriquecimiento ilícito y de poder absoluto, tanto que existen ya vigentes dictaduras que se ramifican subrepticiamente", afirmó Castillo ante las autoridades del Estado reunidas para la celebración republicana.

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El arzobispo señaló que esas “oscuridades catastróficas” no provienen de un solo origen: han sido generadas “desde la base de la sociedad y desde el mismo poder” y han penetrado las instituciones, incluida la propia Iglesia católica. Extendió además el diagnóstico más allá de las fronteras peruanas. Advirtió que países considerados “desarrollados” ejercen, a través de sistemas de control tecnológico total, una influencia que arrasa con comunidades en diversas partes del mundo, y que “una tendencia mundial a disolver la democracia y a favorecer la dictadura se yergue sobre el mundo". Identificó la “absurda promoción de las guerras” como el instrumento que facilita ese proceso.