Fieles madrugan y forman largas colas en la Basílica de San Francisco por San Judas Tadeo. América TV

Guardar

Desde las primeras horas de este 28 de julio, cientos de creyentes acudieron a la Basílica y Convento de San Francisco, en el Centro Histórico de Lima, para rendir homenaje a San Judas Tadeo, considerado por la tradición católica como el santo de las causas imposibles, del trabajo y patrono de los periodistas. La afluencia fue mayor a la habitual debido al feriado por Fiestas Patrias, lo que permitió que numerosas familias aprovecharan la jornada para participar en las actividades religiosas.

De acuerdo con un informe de América TV, muchos asistentes comenzaron a formar largas filas desde las 2 y 3 de la madrugada con el propósito de ingresar al templo y colocarse frente a la imagen y las reliquias del apóstol. Aunque varias vías del Centro de Lima permanecieron cerradas por las actividades oficiales de la fecha, el tránsito peatonal estuvo habilitado, lo que facilitó el acceso de los devotos hasta el recinto religioso.

PUBLICIDAD

La concurrencia superó la registrada en otros días 28 de cada mes, fecha en la que tradicionalmente se recuerda a San Judas Tadeo. En esta oportunidad, el descanso nacional favoreció una presencia más numerosa de visitantes procedentes de distintos distritos de la capital, quienes llegaron para elevar oraciones, agradecer favores recibidos o encomendar nuevas peticiones.

Pese a los cierres vehiculares por las celebraciones de Fiestas Patrias, el acceso peatonal permaneció habilitado, facilitando la llegada de los asistentes al Centro Histórico de Lima - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

El inicio de las celebraciones litúrgicas estuvo programado para las 5:30 de la mañana. Posteriormente, la basílica dispuso oficios religiosos de manera continua cada hora hasta el mediodía, cuando se realizaría una pausa antes de retomar las ceremonias durante la tarde. Con ello, el templo esperaba atender la elevada demanda de fieles que acudieron a lo largo de la jornada.

PUBLICIDAD

Además de su significado espiritual, el complejo religioso constituye uno de los monumentos históricos más representativos de Lima. La actual edificación tiene 354 años de antigüedad y fue levantada tras la reconstrucción del antiguo templo, que resultó destruido por un terremoto. El terreno donde se erige fue donado a la orden franciscana, responsable de la construcción y conservación del recinto.

Cientos de fieles acudieron desde la madrugada a la Basílica y Convento de San Francisco para rendir homenaje a San Judas Tadeo - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Según el medio, en el interior del convento se resguardan, desde 1975, las reliquias óseas de San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles de Jesucristo y figura de profunda devoción para miles de católicos. La presencia de estos restos ha convertido al lugar en un importante centro de peregrinación para quienes buscan expresar su fe y mantener viva una tradición que se repite cada mes.

PUBLICIDAD

Durante toda la mañana, la fila de visitantes se extendió a lo largo de los alrededores del complejo religioso. Pese a las restricciones vehiculares implementadas en el Centro Histórico por las celebraciones patrias, los creyentes continuaron llegando para participar de las misas y permanecer algunos minutos frente a la imagen del santo.

La festividad coincidió este año con las conmemoraciones por el aniversario de la independencia del Perú, una fecha que reúne expresiones cívicas y religiosas en distintos puntos del país. En ese contexto, la Basílica y Convento de San Francisco volvió a convertirse en uno de los principales destinos de peregrinación para quienes decidieron dedicar parte del feriado a la oración y la reflexión.

PUBLICIDAD