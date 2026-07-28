Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Keiko Fujimori posa con la banda presidencial de Perú y el escudo nacional ante un telón rojo, dentro del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumirá este martes 28 de julio la presidencia del Perú en una sesión solemne del Congreso bicameral y pronunciará su primer mensaje a la Nación ante senadores, diputados e invitados internacionales. El discurso, programado entre las 12:30 y las 13:30 en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo de Lima, tendrá una duración de entre 45 minutos y una hora, según fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular.

La nueva presidenta abordará al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana, reactivación económica y medidas ante el Fenómeno El Niño (FEN), e incluirá un llamado a la unidad política en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016.

La ceremonia se iniciará con la llegada de Fujimori al Congreso a las 12:00 del mediodía. A las 12:15, el presidente del nuevo Congreso bicameral, Miguel Torres (Fuerza Popular), le tomó juramento e impuso la banda presidencial —símbolo exclusivo del cargo de jefa de Estado— ante la presencia del rey de España, Felipe VI; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, designado por el presidente Donald Trump; y varios jefes de Estado de la región. Tras el Himno Nacional y la juramentación del primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, comenzó el mensaje.

El pedido de los transportistas

Los gremios de transporte de carga y pasajeros solicitaron al gobierno de Keiko Fujimori adoptar medidas urgentes para proteger la infraestructura vial frente al posible impacto del Fenómeno El Niño. Entre sus principales pedidos figuran la ejecución de obras preventivas en carreteras, el mantenimiento de puentes y vías críticas, así como la implementación de planes de contingencia para evitar interrupciones del tránsito por lluvias intensas y huaicos.

Viajar por carretera se complica: lluvias y deslizamientos afectan rutas en el norte y centro del país. (Foto: Agencia Andina)

El sector advirtió que un eventual deterioro de la Red Vial Nacional afectaría el abastecimiento de alimentos, el transporte de mercancías y el turismo, por lo que instó a que el nuevo Ejecutivo priorice inversiones en infraestructura y acciones de prevención desde el inicio de la gestión.