Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumirá este martes 28 de julio la presidencia del Perú en una sesión solemne del Congreso bicameral y pronunciará su primer mensaje a la Nación ante senadores, diputados e invitados internacionales. El discurso, programado entre las 12:30 y las 13:30 en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo de Lima, tendrá una duración de entre 45 minutos y una hora, según fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular.
La nueva presidenta abordará al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana, reactivación económica y medidas ante el Fenómeno El Niño (FEN), e incluirá un llamado a la unidad política en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016.
La ceremonia se iniciará con la llegada de Fujimori al Congreso a las 12:00 del mediodía. A las 12:15, el presidente del nuevo Congreso bicameral, Miguel Torres (Fuerza Popular), le tomó juramento e impuso la banda presidencial —símbolo exclusivo del cargo de jefa de Estado— ante la presencia del rey de España, Felipe VI; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, designado por el presidente Donald Trump; y varios jefes de Estado de la región. Tras el Himno Nacional y la juramentación del primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, comenzó el mensaje.
El pedido de los transportistas
Los gremios de transporte de carga y pasajeros solicitaron al gobierno de Keiko Fujimori adoptar medidas urgentes para proteger la infraestructura vial frente al posible impacto del Fenómeno El Niño. Entre sus principales pedidos figuran la ejecución de obras preventivas en carreteras, el mantenimiento de puentes y vías críticas, así como la implementación de planes de contingencia para evitar interrupciones del tránsito por lluvias intensas y huaicos.
El sector advirtió que un eventual deterioro de la Red Vial Nacional afectaría el abastecimiento de alimentos, el transporte de mercancías y el turismo, por lo que instó a que el nuevo Ejecutivo priorice inversiones en infraestructura y acciones de prevención desde el inicio de la gestión.
Un discurso breve por decisión propia
El mensaje a la Nación de Keiko Fujimori durará “poco más de 45 minutos, o una hora”. La explicación es directa: “No hace falta mucho más cuando ya dio un discurso el 15 de julio [cuando el JNE le entregó su credencial]. La idea central es cómo tiene que ser un gobierno [que funciona] y lo que se busca desde el nuevo Ejecutivo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Forum y allegado de la presidenta, confirmó en radio Exitosa que el discurso tendrá “poco menos de una hora, aproximadamente”, aunque advirtió que podría extenderse por las pausas, aplausos e interrupciones.
Entre 2006 y 2011, Alan García pronunció discursos de entre una hora y media y dos horas y media. Ollanta Humala mantuvo un promedio similar. Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra acortaron sus intervenciones a un rango de entre una hora y una hora y media. Boluarte rompió todos los registros con sus mensajes de Fiestas Patrias, que superaron las tres horas en promedio durante su gestión 2022-2025.
Los seis anuncios que prepara Fujimori
La jefa de Estado realizará al menos seis anuncios sobre propuestas inmediatas en tres ejes: la lucha contra la criminalidad, la reactivación económica y la generación de empleo, y el FEN. Aún está por definir si ese mismo día presentará un proyecto de delegación de facultades para legislar o si esa tarea quedará en manos del próximo primer ministro.
En materia económica, la idea de Fujimori no es solo mantener la política macroeconómica, sino también dar a conocer medidas concretas sobre cómo el crecimiento puede llegar a todos los ciudadanos.
Asimismo, Keiko aún no decidió si incluirá en el mensaje un balance sobre el Estado que hereda de la administración de José María Balcázar, quien juró como mandatario en febrero tras la censura a José Jerí por el llamado “chifagate”.
De cara a los ciudadanos del sur y de la sierra norte y central, donde Fuerza Popular obtuvo una votación menor a la de Juntos por el Perú, la presidenta contempla anunciar el refuerzo de las políticas de programas sociales. El borrador del discurso existe, pero al cierre de la víspera no estaba cerrado.
Lo que piden los gremios y los sindicatos
El sector empresarial y los sindicatos de trabajadores llegaron a este 28 de julio con una agenda propia. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, planteó que el nuevo gobierno designe de inmediato a una autoridad que lidere la preparación y la reconstrucción frente al FEN, con capacidad técnica, solvencia moral y autonomía para administrar los recursos que demandará la emergencia. Como segundo eje, pidió una estrategia clara contra la criminalidad, con una hoja de ruta sobre las reformas en seguridad ciudadana. Señaló que la inseguridad le cuesta S/ 19.800 millones a la economía peruana, según cifras del Ministerio de Economía. Respecto al salario mínimo, consideró que “no es el momento” para un nuevo incremento dado el impacto que tendrá El Niño sobre las micro y pequeñas empresas.
Sector de la Pesquería espera anuncios claves para enfrentar crisis
La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, advirtió que el sector atraviesa una situación crítica por la suspensión de la primera temporada de anchoveta en la zona centro-norte, lo que afecta a más de 250.000 familias. La principal urgencia del sector es fortalecer al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para contar con un monitoreo permanente que permita autorizar ventanas con cuotas temporales de pesca si las condiciones oceanográficas mejoran. “No podemos actuar como en condiciones normales, claramente tenemos una coyuntura muy difícil para el sector y para miles de personas. Esperamos esa flexibilidad y esa adaptabilidad a las nuevas condiciones de parte del Imarpe y el Ministerio de Producción”, enfatizó Luna.
Alerta por ‘El Niño’
Para el sector agrario, el gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Luis Cruz Cuadros, advirtió que las lluvias del FEN podrían afectar la infraestructura de riego y los cultivos, lo que reduciría la oferta de alimentos y presionaría al alza los precios. También pidió una política más decidida de apoyo a la agricultura familiar. “Nos preocupa que el perfil de Fuerza Popular siempre ha sido de apoyar a los agroexportadores. Ojalá que ahora se dedique un poco a apoyar a la pequeña agricultura que está tan abandonada en los últimos años”, apuntó.
Aceleración de proyectos de infraestructura
Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), instó a acelerar proyectos de infraestructura en agua, salud, educación, transporte y energía, y expresó la expectativa de que el primer mensaje sea conciliador, con objetivos claros y una visión de largo plazo para retomar un crecimiento económico superior al 6% anual.
Promoción de la inversión en construcción
Desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el vicepresidente ejecutivo Guido Valdivia sostuvo que el Gobierno debe colocar a la construcción como eje de una política de promoción de la inversión pública y privada. El gremio considera prioritario destrabar los más de S/ 70.000 millones en obras públicas paralizadas y promover infraestructura estratégica como la nueva Carretera Central, las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y el tren Barranca-Lima.
Minería formal y acelerar proyectos
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, señaló que el primer mensaje presidencial debe ratificar el respaldo del Gobierno a la minería formal. Entre las medidas prioritarias figuran simplificar los permisos, reducir la burocracia y acelerar el desarrollo de proyectos por más de USD 64.000 millones, además de inversiones en exploración superiores a USD 700 millones. Señaló que el sector minero aporta más del 22% de la recaudación tributaria del país y que cada empleo formal genera al menos ocho puestos de trabajo adicionales entre directos e indirectos. Tanto Torreblanca como el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, insistieron en que no debe ampliarse nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y en que se impulse una nueva Ley Mape que facilite la formalización de la pequeña minería sin debilitar los controles ambientales, de seguridad y de trazabilidad del mineral.
Trabajo decente para los peruanos
Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), manifestó que los sindicatos reciben con cautela el inicio del nuevo gobierno y esperan que el mensaje incorpore una agenda de trabajo decente: estabilidad laboral, empleos formales y adecuación de la legislación peruana a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre los pedidos de la CUT destacan un incremento de la remuneración mínima vital que permita cubrir el costo de la canasta básica familiar. El nuevo ministro de Economía, Elmer Cuba, no descartó que el gobierno de Fujimori acceda a ese aumento.
El respaldo a Keiko Fujimori
Fujimori asume con un respaldo ciudadano que supera el promedio de sus predecesores al inicio de sus gestiones. Según una encuesta de Ipsos publicada este domingo por Perú21, el 71% de los peruanos considera que la nueva presidenta merece una oportunidad para demostrar su capacidad de gobierno, independientemente de si votó por ella. El 23% opina que no la merece y un 6% no respondió.
El respaldo es mayor en Lima, donde alcanza el 79%, frente al 66% del interior del país. Por regiones, el mayor apoyo se concentra en el Oriente (77%), mientras que el Sur registra el nivel más bajo (55%). Por nivel socioeconómico, el mayor respaldo corresponde a los sectores A y D (76%), seguidos por el C (75%), el B (70%) y el E (61%). Por género, el 74% de los hombres considera que Fujimori merece una oportunidad, frente al 68% de las mujeres. La aprobación se mantiene estable entre los grupos etarios: 72% entre quienes tienen de 18 a 26 años, 70% entre los de 27 a 46 años y 71% entre los mayores de 47 años.
Las expectativas sobre el mandato también son favorables, aunque con reservas. El 42% cree que, al concluir su gestión, el país estará mejor que ahora. El 27% considera que la situación será similar, el 18% estima que el país estará peor y el 13% no expresó una opinión. Las expectativas favorables son más altas en la capital (54%) que en el interior (36%). El mayor nivel de pesimismo se concentra en el Sur, donde el 29% cree que el país terminará en una situación peor. Respecto a la elección de Fujimori, el 39% afirma sentir preocupación, el 37% expresa optimismo, el 16% manifiesta indiferencia y el 8% no respondió.
La misma encuesta de Ipsos reveló la principal prioridad ciudadana para el mensaje: el 68% considera que la lucha contra la delincuencia debe ser el eje central del discurso. Le siguen la lucha contra la corrupción (45%), el fortalecimiento de la salud pública (39%), la mejora de la educación pública (33%) y la reducción de la pobreza (32%). Más atrás aparecen las medidas frente al FEN (15%), la reforma del sistema de justicia (13%), las reformas políticas (10%), la construcción de infraestructura (9%) y la promoción de la inversión privada (7%).