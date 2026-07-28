Programación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. (volleyballworld)

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Tras tres semanas de competencia, los cuartos de final reunirá a los ocho equipos clasificados en Ningbo Beilun, China, donde solo uno levantará el trofeo de campeón de la edición actual.

Las selecciones de Japón, Polonia, Eslovenia, Italia, Estados Unidos, Turquía y Ucrania lograron avanzar gracias a su rendimiento destacado durante la fase regular. China, como país anfitrión, obtuvo su pase directo a la ronda final.

Programación de los cuartos de final de la VNL Masculina

Miércoles 29 de julio

- Eslovenia vs Turquía (02:00 horas / DSports, DGO, VBTV)

- Japón vs China (06:30 horas / DSports, DGO, VBTV)

Jueves 30 de julio

- Italia vs Estados Unidos (02:00 horas / DSports, DGO, VBTV)

- Polonia vs Ucrania (06:30 horas / DSports, DGO, VBTV)

*Horarios de Perú

Así se jugarán los cuartos de final de la VNL Masculina. (Dosis de voleibol)

Así llegan los equipos a los cuartos de final de la VNL masculina

Con la conclusión de la fase preliminar, ya se conocen los cuatro cruces de los cuartos de final en la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Los emparejamientos se definieron según la ubicación en la tabla general, salvo el caso de China, que ingresó directamente a la Fase Final como anfitrión pese a ocupar el último puesto en la etapa regular.

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El enfrentamiento entre Japón y el conjunto local aparece como el más desigual, ya que los japoneses llegan con el cartel de líderes invictos de la fase anterior. Este contexto los posiciona como favoritos frente a una selección china que buscará aprovechar el apoyo del público para dar la sorpresa.

Por otro lado, los otros tres cruces muestran un escenario de máxima paridad. Las selecciones implicadas terminaron la etapa regular con mínimas diferencias en la clasificación, lo que anticipa partidos reñidos y sin un claro candidato a avanzar a semifinales.

Se definieron los cruces de los cuartos de final de la VNL Masculina 2026. Crédito: Volleyball World

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la VNL Masculina?

La Fase Final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tendrá lugar en Ningbo Beilun, China, y contará con la participación de las ocho selecciones que siguen en carrera por el título. El calendario de la etapa decisiva establece los cuartos de final para los días 29 y 30 de julio, mientras que las semifinales se disputarán el 1 de agosto.

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La definición del torneo se realizará el 2 de agosto, cuando se jueguen tanto el partido por el tercer puesto como la gran final. En esta etapa, el formato será de eliminación directa: cada partido determinará el destino de los equipos, ya que una derrota implicará la eliminación inmediata.

A diferencia de la fase preliminar, en la Fase Final no existen segundas oportunidades. Cada encuentro será determinante en la lucha por el campeonato, obligando a las selecciones a mostrar su mejor versión si aspiran a subir al podio en Ningbo Beilun.

Cuadro rumbo al título de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Crédito: VNL

Dónde ver los partidos de cuartos de final de la VNL masculina

Los seguidores peruanos tendrán la posibilidad de ver la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 en directo y bajo demanda a través de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World. Este servicio cubre tanto la fase preliminar como la fase final del torneo, ofreciendo repeticiones, estadísticas y contenido exclusivo para los suscriptores.

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El acceso a VBTV requiere una suscripción mensual de USD 9,99, disponible para dispositivos Apple y Android, además de televisores inteligentes como Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. La plataforma permite la reproducción simultánea en hasta dos dispositivos, facilitando el seguimiento desde diferentes ubicaciones.

Algunos partidos seleccionados también serán transmitidos por DSports y su plataforma de streaming DGO, según la programación definida para cada jornada. Así, los aficionados contarán con varias alternativas para no perderse los momentos clave del certamen.

Quienes busquen información adicional podrán consultar Infobae Perú, que ofrecerá una cobertura completa de la competencia. El portal publicará resultados, programación, tablas de posiciones y las incidencias más relevantes de cada semana en la VNL 2026.

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