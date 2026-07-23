Sporting Cristal busca pase a los octavos de la Copa Sudamericana 2026: ¿qué resultados necesita frente Bragantino en Brasil?

El empate sin goles entre Sporting Cristal y RB Bragantino en el estadio Nacional de Lima dejó la eliminatoria de los ‘play offs’ de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 completamente abierta. Ninguno de los dos equipos logró romper la paridad, por lo que la clasificación se mantiene en equilibrio.
El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de julio en Brasil. El conjunto local contará con el respaldo de su hinchada y la ventaja de jugar en casa, pero enfrente tendrá a los ‘cerveceros’, que buscarán revertir la igualdad inicial y conseguir el pase en condición de visitante.
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Los resultados que necesita Sporting Cristal frente Bragantino para clasificar a octavos de final
La igualdad en la ida dejó a Sporting Cristalo bligado a buscar un triunfo en Brasil para asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. La falta de ventaja como local hace que la definición quede pendiente de lo que suceda en el partido de vuelta.
Tanto los ‘celestes’ como RB Bragantino llegan con las mismas opciones, por lo que deberán arriesgar y ajustar sus estrategias para cerrar la llave a su favor.
- Si Sporting Cristal le gana a RB Bragantino: este escenario sería perfecto para el cuadro peruano ya que le dará la clasificación a los octavos de final del torneo internacional. La ventaja podrá ser por cualquier marcador.
- Si Sporting Cristal empata con RB Bragantino: este panorama dejará en suspenso la serie, y tendrá que definirse por penales. El ganador se determinará por los doce pasos según las bases de la Conmebol, no habrá tiempo extra, ni tercer encuentro.
- Si Sporting Cristal pierde con RB Bragantino: este resultado dejará afuera al equipo de Roberto Mosquera. Será eliminado y tendrá que enfocarse en el Torneo Clausura 2026.
Rival del ganador entre Sporting Cristal vs Bragantino
El equipo que logre superar la llave entre Sporting Cristal y Bragantino se enfrentará a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El primer partido de esta nueva fase está previsto para disputarse entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto, con el clasificado de los playoffs actuando como local.
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El partido de vuelta tendrá lugar una semana después, entre el martes 18 y el jueves 20 de agosto, en el Estadio Arena MRV de Belo Horizonte, donde Atlético Mineiro definirá la serie ante su público.
La CONMEBOL anunciará los días y horarios exactos de los encuentros una vez finalicen los partidos de playoffs, programados hasta el 30 de julio. De este modo, ambos equipos conocerán su calendario apenas se resuelva la clasificación y podrán preparar el cruce ante el conjunto brasileño.
¿Cómo fue el empate Sporting Cristal vs RB Bragantino en ida?
La serie entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino quedó completamente abierta tras el empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima. Los celestes mantuvieron el control de la pelota y sumaron varias llegadas al área rival, pero la defensa visitante mostró solidez durante todo el partido.
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El delantero Hernán Barcos protagonizó la acción más clara para el equipo local, aunque no logró concretar. El dominio territorial de Sporting Cristal fue evidente, pero no bastó para sacar ventaja en el marcador, lo que deja la clasificación pendiente del resultado en Brasil.
En la parte final del encuentro, Fernando, futbolista de Bragantino, fue expulsado por una agresión. Esta tarjeta roja representa una baja significativa para el equipo brasileño de cara al partido de vuelta, que podría incidir en el planteamiento y las opciones de ambos equipos.
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