Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

La agenda oficial de este martes 28 de julio de Keiko Fujimori concentra los actos centrales por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando, con ceremonias religiosas, sesiones solemnes, encuentros diplomáticos y actividades protocolares en Lima.
La jornada empezará temprano con la Misa Solemne y el Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, a donde no asistirá la presidenta electa sino el mandatario saliente. Continúa con condecoraciones en el Palacio de Torre Tagle, reuniones bilaterales con jefes de Estado y el acto de juramentación en el hemiciclo del Congreso de la República, previsto para las 12:15.
Keiko Fujimori arribará a Palacio de Gobierno alrededor de las 9:00 horas para dar inicio a sus actividades como mandataria electa y siguiendo el protocolo tradicional.
El punto de mayor relevancia institucional será la sesión solemne en el Congreso bicameral, donde se realizará la juramentación y la asunción del cargo, con imposición de la banda presidencial, interpretación del Himno Nacional y juramentación de los vicepresidentes.
Tras el Mensaje a la Nación, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno para recibir Honores de Estado y encabezar una secuencia de saludos oficiales, un almuerzo con mandatarios extranjeros y, por la tarde, la juramentación del Gabinete Ministerial. La agenda cierra con la recepción que la mandataria ofrecerá a los asistentes a la Transmisión del Mando Supremo (TMS) 2026 en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.
Condecoraciones en Torre Tagle
A las 09:00, la presidenta electa llegará al Palacio de Torre Tagle. Cinco minutos después, a las 09:05, se realizará la entrega de condecoraciones en el Despacho Ministerial: la imposición de la Orden “El Sol del Perú” (Gran Collar) y la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” (Gran Cruz Especial). El acto es la antesala inmediata de la serie de compromisos diplomáticos que Fujimori sostendrá durante la mañana.
Encuentros bilaterales con jefes de Estado
Entre las 09:30 y las 11:30 se desarrollarán encuentros bilaterales en el Palacio de Torre Tagle entre la presidenta electa y los jefes de Estado asistentes a la TMS 2026. Entre los confirmados figuran Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia. Ese bloque de reuniones se superpone con los movimientos de delegaciones hacia el Congreso de la República, donde se realizará la sesión central del día.
A las 11:30, la Comisión de Anuncio del Congreso llegará a Torre Tagle para informarle a Fujimori que el Parlamento estaba listo para recibirla. En paralelo, a la misma hora, los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la TMS 2026 se trasladarán al Palacio Legislativo. A las 11:45, la presidenta electa saldrá de Torre Tagle rumbo al Congreso.
La juramentación: banda presidencial e Himno Nacional
A las 12:00, Keiko Fujimori tiene previsto llegar al Congreso de la República. La agenda fijó para las 12:15 la juramentación y asunción del cargo en el Hemiciclo de Sesiones, con una secuencia que incluirá la imposición de la banda presidencial, el Himno Nacional y la juramentación de los vicepresidentes de la República.
El acto estará dirigido por el presidente del Congreso bicameral, Miguel Torres (Fuerza Popular). Una Comisión de Recibimiento aguardará en la puerta principal del Palacio Legislativo la llegada de la presidenta y los vicepresidentes, los saluda y los acompaña hasta la Sala de Embajadores.
Cuando Fujimori ingresa al hemiciclo y toma asiento, la ceremonia se inicia con las notas del Himno Nacional. Torres procede entonces a tomarle juramento a la jefa de Estado y al primer vicepresidente electo, Luis Galarreta. Dado que Torres también fue elegido segundo vicepresidente de la República, el primer vicepresidente del Congreso —quien ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados— será el encargado de tomarle juramento al cargo correspondiente.
La banda presidencial será impuesta únicamente a Fujimori, ya que es el símbolo distintivo del cargo de jefa de Estado. Los vicepresidentes no la reciben. Además de jurar, la presidenta firmará un pergamino en el que consta el juramento que profesa. La ceremonia contará con la presencia del rey de España, Felipe VI; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, designado por el presidente Donald Trump; y varios jefes de Estado de la región.
El Mensaje a la Nación, en el hemiciclo del Congreso
Entre las 12:30 y las 13:30, el programa contempla el Mensaje a la Nación de la presidenta en el Hemiciclo de Sesiones del Congreso. El cronograma reserva una hora completa para la presentación del discurso presidencial, inmediatamente después del acto de juramentación. A las 13:35, la presidenta saldrá del Congreso rumbo a Palacio de Gobierno.
Honores de Estado y bienvenida a mandatarios en Palacio de Gobierno
A las 13:50 se programa la salida de los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la TMS 2026 desde el Congreso hacia la Residencia del Palacio de Gobierno. Diez minutos más tarde, a las 14:00, Keiko Fujimori llegará a Palacio de Gobierno, donde recibirá Honores de Estado.
Entre las 14:15 y las 14:45 se realizará la bienvenida de la presidenta a los jefes de Estado y de Gobierno en el Hall de entrada de la Residencia de Palacio de Gobierno. Luego, entre las 14:45 y las 16:00, se desarrollará el almuerzo oficial que la mandataria ofrece en honor de los asistentes a la TMS 2026 y sus cónyuges, en la Residencia de Palacio. A las 16:00 se realizará la despedida de las delegaciones y sus acompañantes.
La juramentación del Gabinete Ministerial
A las 16:30, y hasta las 17:30, se dará la juramentación del Gabinete Ministerial en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. El acto fue el componente interno más relevante de la agenda en sede ejecutiva. Luis Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros, Elmer Cuba queda al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, y Carlos Espá asume como canciller. Los demás ministros de Estado también prestarán juramento en esa ceremonia.
Saludos al cuerpo diplomático y altas autoridades
A las 17:30 llegarán al Salón Eléspuru los jefes de las Misiones Especiales, el Cuerpo Diplomático y los representantes de Organismos Internacionales. A las 18:00, en el Salón Dorado, la presidenta los saludará con el acompañamiento del primer y segundo vicepresidentes de la República y del ministro de Relaciones Exteriores. En ese mismo horario, también llegarán al Salón Eléspuru las altas autoridades de la Nación, en una coordinación paralela de ingresos y saludos formales.
A las 19:00 se realizará el saludo de las altas autoridades de la Nación a la presidenta en el Salón Dorado, con el acompañamiento del primer y segundo vicepresidentes y del presidente del Consejo de Ministros.
La recepción de gala cierra el primer día de Keiko Fujimori
A las 19:30, los invitados de la presidenta llegarán al Gran Comedor de Palacio de Gobierno para la recepción que Fujimori ofreció a los asistentes a la TMS 2026. Ese encuentro cerrará la agenda oficial del día y pondrá fin a una jornada que marcará el retorno del fujimorismo al Ejecutivo casi 26 años después de la renuncia por fax de Alberto Fujimori desde Japón, en medio del escándalo de corrupción que también involucró a su exasesor Vladimiro Montesinos.