Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Keiko Fujimori se presenta de pie ante un podio con el escudo de Perú, en la sala del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda oficial de este martes 28 de julio de Keiko Fujimori concentra los actos centrales por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando, con ceremonias religiosas, sesiones solemnes, encuentros diplomáticos y actividades protocolares en Lima.

La jornada empezará temprano con la Misa Solemne y el Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, a donde no asistirá la presidenta electa sino el mandatario saliente. Continúa con condecoraciones en el Palacio de Torre Tagle, reuniones bilaterales con jefes de Estado y el acto de juramentación en el hemiciclo del Congreso de la República, previsto para las 12:15.

Keiko Fujimori arribará a Palacio de Gobierno alrededor de las 9:00 horas para dar inicio a sus actividades como mandataria electa y siguiendo el protocolo tradicional.

El punto de mayor relevancia institucional será la sesión solemne en el Congreso bicameral, donde se realizará la juramentación y la asunción del cargo, con imposición de la banda presidencial, interpretación del Himno Nacional y juramentación de los vicepresidentes.

Tras el Mensaje a la Nación, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno para recibir Honores de Estado y encabezar una secuencia de saludos oficiales, un almuerzo con mandatarios extranjeros y, por la tarde, la juramentación del Gabinete Ministerial. La agenda cierra con la recepción que la mandataria ofrecerá a los asistentes a la Transmisión del Mando Supremo (TMS) 2026 en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.