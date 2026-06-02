Se conoció que el ‘Tunche’ Rivera despertó interés de Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿quién está más cerca de ficharlo?

El delantero está definiendo su salida de Ate tras amenazas e insultos por polémica. (Al Ángulo)

La figura de José Rivera ha cobrado relevancia en el panorama deportivo peruano debido a los recientes conflictos internos en Universitario de Deportes. El delantero atraviesa un periodo marcado por sanciones y especulaciones sobre su continuidad en el club.

A pesar de los rumores que circulan en torno a un posible alejamiento, el ‘Tunche’ se encuentra gestionando su situación contractual con la ‘U’, vínculo que permanece activo hasta el final de la temporada. El jugador y la dirigencia buscan resolver de manera directa los aspectos pendientes, con la intención de definir su futuro en los próximos meses.

Se conoció que Rivera despertó el interés de Alianza Lima y Sporting Cristal, así informó Diego Rebagliati. Y detalló qué equipo está más cerca de poder ficharlo para el Torneo Clausura 2026.

“El ‘Tunche’ tiene una situación parecida a la de Piero Quispe porque termina contrato. Entonces, es como que él ya no quiere estar, siente que lo que le pasó lo ha condicionado mucho. Y dentro de las opciones están Alianza y Cristal. Entonces, en la U no quieren un Jairo Vélez dos, o sea, tienen eso claro. Y el Tunche, si bien la información que yo tenía era que Alianza podía hacer una oferta más tentadora, siente que en Alianza va a estar detrás de Paolo, de Ramos, de Girotti y de Castillo, y que llega Cristal y le dicen: “Tómala”. Un poco lo que decidió Miguel Araujo en su momento, lo que decidió Abraham en su momento", aseguró el comentarista en el programa ‘Al Ángulo’.

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La 'Foquita' llenó de halagos al delantero de Universitario y no dudó en poner su nombre como posible refuerzo del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Enfocados)

“Si no quieres, no te pueden prestar”

Existe un conflicto entre José Rivera y Universitario de Deportes para resolver el contrato. Se pudo saber que el plan de la ‘U’ es prestarlo, pero no a un rival directo como Alianza Lima, Sporting Cristal, y Melgar. Sin embargo, el delantero está luchando para quedar libre y no contemplar la opción de préstamo.

Diego Rebagliati dio algunos alcances de esa posibilidad tras especulaciones de la determinación de los ‘cremas’. Incluso, se señaló que habría negociaciones con Alianza Atlético de Sullana.

“Prestarte, si no quieres, no te pueden prestar. Paolo Reyna va a Juan Pablo II porque él quiere jugar. Pero si el Tunche dice: “No, a tal sitio no voy”; de los pelos no te llevan a un préstamo, menos a un jugador como el Tunche. El Tunche puede firmar contrato con el equipo que quiere el primero de julio. Entonces, puede agarrar y decirte: “Sí, me quedo, pero acá ya firmé contrato con otro equipo”“, marcó el comentatista deportivo.

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Además, Rebagliati fue enfático en mencionar que en Ate no le dieron las mismas oportunidades al ‘Tunche’ como con otros jugadores.

“El ‘Tunche’ lo que debe decir es: “Acá pusieron antes, le dieron a Edison Flores y Lisandro Alzugaray trescientas oportunidades y a mí no. A Sekou Gassama y a Valera les dieron más oportunidades. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que juegue yo? Hasta Bryan Reyna está antes que yo", finalizó

Según Jhonny Baldovino, Universitario viene actuando dentro de los márgenes legales al respetar el derecho de defensa y los procedimientos establecidos para sanciones internas. (Universitario de Deportes)

El duro momento que vive el ‘Tunche’ Rivera en Universitario

José Rivera ofreció un testimonio sincero sobre las consecuencias personales que afrontó tras un reciente episodio en Universitario de Deportes. Durante una entrevista en el programa Enfocados, relató que tanto él como su esposa, Isabel, han sido objeto de insultos y amenazas continuas desde que cometió el error que lo puso en el centro de la polémica.

El ‘Tunche’ explicó que la situación trascendió lo deportivo y tuvo repercusiones en su entorno íntimo: “A mi esposa ya la vienen atacando, quizás porque me casé. El Tunche ya no está metiendo goles. Insultos, tras insultos, insultos. Isabel se enfermó. No les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida”, expresó el jugador.

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El delantero de la 'U' se pronunció sobre el duro momento que vive luego de su error. (Enfocados)