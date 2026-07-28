Sismo de 5.5 de magnitud remeció Chimbote hoy 28 de julio: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de II-III en Chimbote y fue percibido de manera leve por la población - Créditos: IGP.

Guardar

Un sismo de magnitud 5.5 se registró a las 8:24 a. m. de este 28 de julio, en el marco de Fiestas Patrias, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 227 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, con una profundidad de 27 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron latitud -9.86 y longitud -80.49.

Según el informe emitido por el IGP, el movimiento sísmico alcanzó una intensidad de II-III en Chimbote, por lo que pudo ser percibido de manera leve por parte de la población. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas heridas a consecuencia del temblor.

PUBLICIDAD

Ante este tipo de eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y actuar de acuerdo con los protocolos de seguridad. Asimismo, recomienda identificar posibles riesgos dentro del inmueble y brindar asistencia a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, conforme al plan familiar de emergencia.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad III en Chimbote y fue percibido por la población - Créditos: @igp_peru.

La entidad también aconseja mantenerse alejado de ventanas, repisas y otros objetos que puedan desprenderse durante un sismo. En caso de no poder evacuar, es importante ubicarse en zonas seguras previamente identificadas dentro de la vivienda o centro de trabajo.

Además, Indeci recuerda la importancia de contar con una mochila para emergencias equipada con artículos esenciales, así como participar en los simulacros organizados por las autoridades para fortalecer la preparación de la población frente a desastres naturales.

PUBLICIDAD

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a ello, el monitoreo permanente que realiza el IGP y el cumplimiento de las recomendaciones de prevención son fundamentales para reducir los riesgos ante un eventual movimiento telúrico.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas heridas tras el temblor - Créditos: Andina.

Otro sismo de magnitud 3.4 también fue percibido en Huancavelica

Horas antes del movimiento registrado frente a las costas de Áncash, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó otro sismo de magnitud 3.4 ocurrido a las 2:37 a. m. de este 28 de julio de 2026. El epicentro se localizó 2 kilómetros al este de San Pedro de Coris, en la provincia de Churcampa, región Huancavelica, con una profundidad de 13 kilómetros.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte sísmico, el evento alcanzó una intensidad de II-III en San Pedro de Coris, por lo que fue percibido de manera leve por la población de la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes del sismo:

Identifica previamente los lugares más seguros de tu vivienda y las zonas con mayor protección estructural para resguardarte ante una emergencia.

Prepara una mochila de emergencia con productos básicos, elementos necesarios y documentos importantes.

Participa en los simulacros de evacuación organizados por las autoridades y promueve la preparación dentro de tu comunidad.

Enseña a los integrantes más pequeños de la familia cómo responder ante un sismo y cuáles son las acciones de protección que deben seguir.

Solicita una inspección técnica del inmueble para conocer sus condiciones de seguridad y realizar mejoras o reforzamientos cuando sea necesario.

Coordina con las autoridades locales para reconocer rutas de evacuación, detectar áreas vulnerables y fortalecer la respuesta de la población.

Durante el sismo:

Conserva la calma para tomar decisiones adecuadas y evitar acciones que puedan aumentar el riesgo.

Aléjate de ventanas, espejos, vidrios y objetos que podrían caer o desprenderse durante el movimiento.

Si no puedes evacuar, permanece en una zona segura previamente identificada dentro de la vivienda o establecimiento.

Evita realizar llamadas telefónicas innecesarias y utiliza mensajes de texto para mantener disponibles las redes de comunicación.

No utilices ascensores mientras continúe el movimiento sísmico.

Después del sismo:

Mantén la tranquilidad y verifica tu entorno antes de realizar cualquier acción durante la emergencia.

Permanece alejado de ventanas, vidrios u objetos que puedan desprenderse debido a posibles réplicas.

Si no puedes salir del inmueble, permanece en un espacio seguro hasta que sea posible evacuar.

Utiliza mensajes de texto en lugar de llamadas para evitar la saturación de las líneas telefónicas.