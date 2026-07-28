Mario Hart hace inesperada confesión sobre Alejandra Baigorria: “De mis ex, es la que mejor se ha portado como ex”

En una conversación íntima, Mario Hart le revela a Shirley Arica detalles sobre sus relaciones pasadas. Descubre qué opina sobre Alejandra Baigorria y la sorprendente transformación de Olinda Castañeda. Youtube Shirley Arica.

Guardar

Mario Hart sorprendió recientemente al revelar detalles de su vida personal y amorosa durante una entrevista con Shirley Arica. El piloto y conductor, conocido tanto por su carrera en el automovilismo como por su presencia mediática, confesó que mantiene un especial respeto por su expareja Alejandra Baigorria. Según Hart, la empresaria textil es la única de sus antiguas parejas que, tras la ruptura, no ha generado conflictos ni comentarios negativos, algo que valora profundamente.

“Dentro de mis ex, es la que mejor se ha portado como ex. Como que ya, hemos estado juntos, terminamos y ahí quedó. Ella siguió su vida y yo la mía. Si hoy le preguntan por mí, no tiene malos comentarios. Yo valoro y respeto mucho eso”, aseguró Hart en la conversación con Arica.

PUBLICIDAD

Mario Hart habla de la relación que tuvo con Alejandra Baigorria.

Mario Hart y Alejandra Baigorria se conocieron en la Universidad de Lima, pero su romance comenzó en 2011 tras ingresar juntos al reality ‘Combate’. La pareja se convirtió rápidamente en una de las favoritas de la televisión peruana, acumulando una sólida base de seguidores. Su relación, marcada por altibajos y momentos mediáticos, continuó cuando ambos participaron en ‘Esto es Guerra’, consolidando su popularidad entre los fanáticos de los programas reality.

Tras cuatro años de relación, en 2014, Mario Hart y Alejandra Baigorria decidieron ponerle fin a su romance. “Lo que pasa es que yo no estaba preparado para formalizar una relación y llegar a un tema de compromiso (de matrimonio) (...) Tengo muchos proyectos, quería primero consolidarme, estar 100% consolidado con mis cosas, luego de eso formalizar, casarme y tener hijos”, explicó Mario Hart en el 2015 para la revista Magaly TeVe.

PUBLICIDAD

Alejandra Baigorria y Mario Hart terminaron en 2014. Foto: Composición.

Aclaración sobre Olinda Castañeda

El piloto también aprovechó la ocasión para aclarar rumores sobre otras figuras de su pasado sentimental. En el caso de Olinda Castañeda, Hart fue tajante al decir que nunca mantuvieron una relación formal. No obstante, celebró el cambio de vida que ha experimentado la exmodelo en el plano espiritual. “Me parece superbién que esté entregada al Señor. Si las personas tenemos un proceso de evolución y está bien que en un momento hayamos sido terribles”, expresó.

La entrevista, grabada en el departamento de Hart, incluyó momentos de distensión, como cuando la conductora encontró preservativos en la cocina. El piloto respondió con humor: “La producción lo ha puesto difícil, ja, ja, ja”, restando importancia a la situación y manteniendo un tono relajado durante toda la charla.

PUBLICIDAD

El artista Mario Hart y la modelo Olinda Castañeda posan en imágenes individuales para un medio de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se someterá a la vasectomía

Uno de los temas más llamativos fue la revelación sobre su decisión de no tener más hijos, al menos en el corto plazo. Hart, quien recientemente anunció su separación de Korina Rivadeneira, explicó que contempla someterse a una vasectomía. El conductor de ‘Sin más que decir’ indicó que, aunque por ahora la idea de ampliar la familia está descartada, prefiere tomar ciertas precauciones médicas antes de proceder.

“Tengo a mis hijos de 3 y 5 años. No (quiero más hijos), de hecho, ese frasquito que has visto ahí es un fertitest para ver qué tan fértil sigo siendo y con eso poder operarme y hacerme la vasectomía”, explicó Hart.

PUBLICIDAD

Añadió que, dependiendo de los resultados del examen, consideraría congelar espermatozoides antes de someterse al procedimiento, ya que en el futuro su perspectiva sobre la paternidad podría cambiar. “Por si acaso, dejarlos ahí porque uno nunca sabe, pero ahora es un no rotundo”, comentó, resaltando su deseo actual de no ser padre por tercera vez.

Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

El conductor también dejó entrever que, pese a los cambios familiares recientes, mantiene una relación cercana con sus hijos y prioriza su bienestar en el proceso de reorganización personal.

La entrevista completa forma parte de una nueva entrega del pódcast de Shirley Arica, donde diferentes personalidades comparten sus historias y puntos de vista sobre temas de actualidad y vida privada.

PUBLICIDAD

Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.