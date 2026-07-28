¿A qué hora inicia la juramentación de los miembros del gabinete ministerial del gobierno de Keiko Fujimori?

La lideresa de Fuerza Popular ofrecerá su mensaje a la nación cerca de las 12:30 p. m.

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La juramentación de los integrantes del nuevo gabinete ministerial del gobierno de Keiko Fujimori está programada, de manera aproximada, para las 4:30 p. m. de este martes 28 de julio, en el gran comedor de Palacio de Gobierno, de acuerdo con la agencia difunda por Canal N. Sin embargo, el horario podría presentar modificaciones debido al desarrollo de las actividades protocolares previstas durante la jornada de transmisión de mando.

Antes de este acto, la lideresa de Fuerza Popular asumirá oficialmente la presidencia y ofrecerá su primer mensaje a la nación a los peruanos aproximadamente las 12:15 p. m. desde el Congreso como parte de la ceremonia de cambio de mando.

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Luego de culminar su participación en el Parlamento, la nueva mandataria se trasladará hacia Palacio de Gobierno, mientras que los jefes de Estado y de Gobierno invitados acudirán a la residencia presidencial. En dicho recinto, la autoridad entrante recibirá los honores correspondientes y continuará con el programa oficial junto con las delegaciones extranjeras.

La lideresa de Fuerza Popular asumirá oficialmente la Presidencia y brindará su primer mensaje a la nación desde el Congreso aproximadamente a las 12:15 p. m. - Créditos: Andina.

De acuerdo con la agenda establecida, entre las 2:15 p. m. y las 2:45 p. m. se desarrollará la bienvenida oficial a los representantes internacionales que participarán en la transmisión de mando. Posteriormente, la jefa de Estado ofrecerá un almuerzo protocolar, previsto entre las 2:45 p. m. y las 4 p. m., en honor de los visitantes extranjeros y sus cónyuges.

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Tras finalizar este encuentro, se realizará la despedida oficial de los jefes de Estado y de Gobierno asistentes. Posteriormente, cerca de las 4:30 p. m., se dará inicio a la ceremonia de juramentación del nuevo equipo ministerial que acompañará a la administración de Fujimori durante su gestión.

Primeros ministros anunciados

La presidenta electa presentó el último martes a los primeros integrantes de su equipo de ministros y anunció que la conducción del Consejo de Ministros estará a cargo del vicepresidente electo Luis Galarreta.

Durante ese anuncio, informó que Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú, será el responsable del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, confirmó que Carlos Espá, ex candidato y quien anteriormente ejerció funciones como director de comunicaciones en la embajada de Estados Unidos en el Perú, ocupará la cartera de Relaciones Exteriores.

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Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que Carlos Espá asumirá la cartera de Relaciones Exteriores, según los primeros nombramientos anunciados por la mandataria electa - Créditos: Oficina de la Presidenta Electa.

“Le he pedido al señor Galarreta que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia, que escuche a la ciudadanía y que su gestión se mida por los resultados que entregue a todos los peruanos. Contará con mi confianza, con mi respaldo, pero también con mi exigencia, porque los peruanos no esperan explicaciones, esperan resultados”, manifestó la futura gobernante durante la presentación.

Por su parte, el nuevo premier expresó su agradecimiento a Fujimori. “Tenemos objetivos claros, concretos, como usted nos ha señalado. Enfrentar la inseguridad es uno de ellos, claramente. Volver a crecer con inversiones, volver a generar empleo es otro objetivo para reducir la pobreza. La reforma de la segunda generación, más de veinte años pendiente, para poder cerrar esas brechas sociales”.

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Con la toma de juramento de los nuevos ministros culminará la primera jornada oficial de la nueva administración, marcada por el mensaje presidencial, los actos protocolares y la instalación del equipo que tendrá a su cargo las principales áreas del Estado.