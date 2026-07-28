‘Chechito’ pide no olvidar la Teletón: “Es un evento que también une a los peruanos”

La campaña Teletón Perú 2026 moviliza nuevamente a artistas, instituciones y familias que se preparan para participar en una de las jornadas solidarias más emblemáticas del país. A pocas semanas de su realización, prevista para el 11 y 12 de septiembre, Sergio Gonzalo Romero Toledo, conocido popularmente como Chechito, remarca el valor de mantener viva la memoria y el compromiso con esta cruzada social.
Para el intérprete de cumbia, la Teletón es mucho más que una colecta anual: “es un evento que también une a los peruanos”, resalta. Su llamado busca que la ciudadanía no pierda de vista la importancia de sumar esfuerzos para transformar la vida de miles de niños y niñas con discapacidad.
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En el marco de las Fiestas Patrias, la Policía Nacional del Perú (PNP) reafirmó públicamente su compromiso con la Fundación Teletón Perú. La institución organizó un desfile institucional especialmente dedicado a los niños y niñas beneficiarios de la fundación. La actividad reunió a familias de diversas regiones, que compartieron una tarde llena de emoción y orgullo nacional, con la participación de bandas de música, unidades especializadas, caballería, vehículos y delegaciones policiales. El homenaje resaltó la alianza solidaria que une a la PNP y la Fundación desde hace más de 40 años.
“Las Fiestas Patrias siempre es para que todos los peruanos podamos estar más unidos y pasarla en familia. Quiero mandar un saludo especial a toda mi linda gente de todo el Perú, decirles felices Fiestas Patrias, que lo disfruten, que sientan por qué somos peruanos. Además, quiero decir que la Teletón también es un evento que une a todos los peruanos, no olvidemos eso”, dijo el cantante, dejando claro la necesidad de no olvidar esta inicitiva solidaria.
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La Fundación Teletón Perú, cuya meta este año asciende a S/ 9,168,510, es una organización autónoma y sin fines de lucro dedicada a movilizar recursos para la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad provenientes de familias de bajos recursos, pobreza y pobreza extrema.
Chechito, quien suma su segundo año consecutivo apoyando la Teletón, compartió su experiencia en el evento y la satisfacción de poder contribuir con la causa. El cantante destacó la emotividad del desfile policial y la alegría de los niños beneficiarios, resaltando que este tipo de actividades refuerzan el vínculo entre la sociedad civil y las instituciones. “El desfile estuvo bastante bueno, bastante entretenido para los niños también. Y salió todo muy bonito”, relató sobre su vivencia.
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El artista también reiteró el impacto positivo de la Teletón en la sociedad peruana, no solo por la recaudación de fondos, sino por el mensaje de unidad que transmite en medio de los desafíos sociales y económicos.
¿Cómo colaborar en la Teletón?
En la antesala de la Teletón, la Fundación ha invitado a la ciudadanía a realizar donaciones a través de Yape, el botón Donaciones de la App Banca Móvil del BCP, y desde el 1 de agosto en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, así como en el sitio web www.teleton.pe.
En esta oportunidad, la causa solidaria busca cumplir la meta de S/ 9,168,510. Entre las novedades para este año, la Teletón Perú apuesta por una serie digital de seis capítulos, diseñada para sensibilizar a la población sobre la importancia de la rehabilitación infantil. Los episodios se difundirán a través de las plataformas oficiales de la Teletón, TVGO, América Multimedia y redes sociales, con el objetivo de expandir el mensaje solidario y sumar nuevas audiencias.
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“Esperamos que las personas vean la serie, se emocionen con estas historias y se sumen a la campaña”, sostuvo el CEO de la Teletón Perú, Sergio León.
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